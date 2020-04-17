Діліться настроєм, а не вірусом: Великоднє звернення представників ВООЗ та ООН

Звернення Оснат Лубрані, координаторки системи Організації Об'єднаних Націй та доктора Ярно Хабіхта, представника ВООЗ в Україні

до всіх українців з нагоди святкування Великодня 2020 року:

ДІЛІТЬСЯ ГАРНИМ НАСТРОЄМ, А НЕ ВІРУСОМ!

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Для більшості українців Великдень – особливе і найбільш радісне свято у році; це час, коли родини збираються разом, щоб розділити святкування у люблячому колі. Прекрасні Великодні традиції України є витонченими та глибоко переплетеними із спільними традиціями сімейного та громадського життя.

Від імені Організації Об'єднаних Націй в Україні й, зокрема, від імені Всесвітньої Організації охорони здоров'я ми щиро вітаємо всіх тих, хто святкує Великдень, та пропонуємо вашій увазі наступне повідомлення:

Цього року ми переживаємо часи, з якими дотепер ми ніколи не стикалися, коли обійми, рукостискання та великі збори не рекомендуються через ризики для здоров'я. Ми закликаємо кожну родину в Україні: діліться гарним настроєм, а не вірусом!

Поставте на перше місце у житті власне здоров'я та добробут своїх близьких та громади.

Будь ласка, залишайся вдома.

Оснат Лубрані, координаторка системи ООН в Україні, Гуманітарна координаторка

Зараз ми більш, ніж будь-коли до цього, можемо скористатися сучасними технологіями, щоб зв’язатися з рідними та друзями, незалежно від відстані, яка нас розділяє.

Цього року, як ніколи, варто нагадати собі, що віра керується загальнолюдськими цінностями та етичними принципами: "не нашкодь" та солідарністю.

Ми розглядаємо релігійних лідерів, як важливі фігури у нашому житті, як наставників, що показують, як суспільство може підтримувати зв’язки, провадячи релігійні зібрання альтернативними способами.

Це час для всіх нас, щоб убезпечити наші сім'ї та громаду, в якій ми живемо.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш нагадує, що зараз, у період святкувань для християн, а також людей інших віросповідань, слід "окремо замислитись над героїзмом медичних працівників на передовій війни із жахливим вірусом – і всіх, хто щодня докладає зусиль, щоб наші міста і села справно функціонували.

Пам'ятати про людей, що є найбільш вразливими, відновити нашу віру одне в одного та черпати внутрішню силу від спільної віри в добро, що породжується в неспокійні часи, коли люди різних віросповідань та етичних традицій об’єднуються, щоб підтримати одне одного.

Разом ми можемо і ми переможемо цей вірус – завдяки співпраці, солідарності та вірі в нашу спільну людяність".

Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я*

Наведені нижче Рекомендації ВООЗ відзначають особливу роль релігійних лідерів, релігійних організацій та спільнот в інформуванні, готовності та реагуванні на COVID-19.

Доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні

Що для цього важливо:

інформація щодо COVID-19 має базуватися на реальних фактах;

уникайте великі групові зібрання;

проводьте релігійні служби альтернативно за будь-якої можливості;

забезпечте, щоб будь-яке рішення про скликання людей на богослужіння, освіту чи соціальні зустрічі базувалось на обґрунтованій оцінці ризику та відповідало керівництву національних та місцевих органів влади; зміцненні психічного та духовного здоров’я, добробуту та стійкості.

Все це важливо впроваджувати для посилення глобальних заходів реагування задля порятунку людських життів та зменшення інфікування COVID-19.

Нижче наводимо практичні рекомендації, розроблені ВООЗ, спільно з різними світовими релігійними та міжрелігійними групами.

*Завантажити Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я релігійним лідерам можна тут.

Оснат Лубрані та доктор Ярно Хабіхт, спеціально для УП. Життя

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