Как быть счастливым, когда все вокруг в стрессе 

В любых кризисах и стрессовых ситуациях стоит напомнить себе о том, как важен наш энергетический ресурс.

Когда мы волнуемся и всячески из-за всего переживаем, мы истощаем наш запас сил: наша энергия падает, нам морально, а потом и физически, не хочется ничего делать, нет азарта и вдохновения.

Со временем беспокойство усиливается, мы чувствуем себя хуже, проявляются болезни…

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Совершенно очевидно, что для здоровья и гармоничной жизни нам крайне важно сохранять свое спокойствие и восполнять энергетический ресурс.

Как это сделать?

1. Остановите мысли

У нашего ума большая восприимчивость к разного рода "страшилкам", которые прекрасно "питает" наше развитое воображение.

Мы начинаем думать о худших сценариях или сгущать краски, анализируя обстоятельства.

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А теперь понаблюдайте: когда мы что-то представляем, то начинаем испытывать в реальности схожие эмоции с теми, что вытекают из воображаемых обстоятельств.

Другими словами, при худших сценариях мы начинаем испытывать такие эмоции, как будто уже что-то страшное произошло, тогда как на самом деле, не факт, что это случится.

В таком случае мы тратим свою энергию на постоянные переживания, нервы и ненужные мысли. Следите за ними, чтобы остановить их хаотичный поток.

2. Успокойте свой ум

Хаотичный поток мыслей "обо всем" выводит нас из равновесия, потому что распыляет наш фокус взгляда на проблемы и задачи.

Примечательно, что 15% энергии в даже в спокойном состоянии тратится на работу мозга.

В стрессовых ситуациях стоит немного ослабить напряжение ума, сосредоточиться на приятных вещах, наслаждаться жизнью здесь и сейчас, и вы удивитесь, насколько вы отдохнете и сколько энергии прибавиться в итоге.

Когда ум спокоен, то приходят спонтанные, самые правильные решения.

3. Тренируйте тело

Обязательно занимайтесь спортом. Избегайте малоподвижного сидячего образа жизни.

Если работа непременно требует подобной усидчивости, еще больше нагружайте тело физическими нагрузками.

Поверьте, и телесный, и эмоциональный результат не заставит себя ждать.

Удивительно, но вместе с тонусом тела вы приобретете еще и поразительную ясность ума, которая поможет в кризисные периоды поддерживать хорошее состояние и принимать правильные решения.

4. Контролируйте питание и сон

Не заедайте тревожность, не усугубляйте диетами – это всё стрессы для организма и работает в минус для вашего энергетического ресурса.

Предложите телу еду как эстетическое удовольствие, как насыщение эмоциями, что предполагает качество, а не количество.

Ешьте вовремя, не переедайте на ночь. В противном случае, переедая, вы не сможете отдохнуть полноценно ночью и проснетесь уже подавленными.

Не забывайте, что алкоголь, выпитый сегодня, завтра ваше состояние усугубит. Это далеко не лучший помощник в стрессовых ситуациях.

5. Наблюдайте отстраненно за всем

Доверяйте жизни, наблюдайте за ее знаками и не пропустите возможности, которые она всегда предлагает вам.

Карантин и любой кризис – хорошая возможность пристально взглянуть на свою жизнь немного со стороны и задуматься о своих истинных желаниях.

6. Наслаждайтесь временем, проведенным наедине

Очень важно научиться наслаждаться временем, проведенным наедине с собой: заниматься своим хобби, читать книгу вместо соцсетей и бесполезных разговоров по телефону.

Общайтесь с теми, с кем хочется общаться. Не стремитесь быть полезными кому-то только ради того, чтобы вас любили (будьте с собой честны).

Не позволяйте переступать свои границы: их нарушают ровно настолько, насколько мы позволяем их нарушить.

В любой кризисной ситуации четко осознайте, чего хотите именно вы, и не изменяйте себе и своим желаниям.

7. Уберите новости и соцсети

Общество "достигаторов" часто навязывает нам желания стать предпринимателем, миллионером, блогером и быть в курсе всего происходящего и т.д.

Пора отходить от этих советских штампов "стать космонавтом".

Стремитесь реализовать то, что вы на самом деле хотите, интересоваться тем, что по-настоящему вдохновляет творить.

8. Займитесь тем, на что не хватало раньше времени

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Обдумайте время, которое можно использовать для себя, отдохнуть и побыть подальше от социума, чтобы не тратить его на пустые переживания.

Кризис рано или поздно пройдёт. Что вы скажете потом себе? Куда потратили это все время? Какой результат и какие выводы?

Доверяйте себе. И верьте в себя даже в кризисных ситуациях. Ничто не длится вечно, а значит все препятствия – временны, тогда как ваш талант – дан вам на всю жизнь.

Наслаждайтесь ею, не относитесь не к чему серьезно и играйте с ней!

Ищите свою "глубину", на которой вы можете быть счастливыми, наслаждаясь жизнью в гармонии с собой!

Наталья Шмигельская, предпринимательница, основательница холдинга "Асторг", победительница премии "Самая успешная женщина года - 2018" в номинации "бизнес-вумен". MBA. Мама двоих детей, специально для УП.Жизнь

Титульное фото Marissa McPeak/flickr.com

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