Курс на минуле: як українським школярам непомітно нав’язують стародавні традиції

В Україні у віці 13–17 років кожен четвертий хлопець та кожна восьма дівчина мають досвід статевих стосунків.

Кожен третій підліток, який має досвід статевих стосунків, не використовував презерватив під час першого статевого акту.

Крім того, в Україні визнана епідемія ВІЛ, яка за даними Міністерства охорони здоров’я, вже давно найактивніше поширюється гетеросексуальним шляхом.

Високий відсоток гендерно зумовленого насилля та ідіотська сексистська реклама, яка пропагує жінку як винятково сексуальний об’єкт, формує некоректне уявлення про деякі аспекти життя у підлітків.

Згідно з прогнозами міжнародних організацій молоді люди після початку статевого життя часто стикаються з інфекціями, що передаються статевим шляхом – сифілісом, гонореєю, трихомоніазом та іншими.

Усі зазначені ризики чекають на наших підлітків за відсутності якісної освіти та інформації про сексуальне та репродуктивне здоров’я.

Тема сексу – це найважча тема для комунікації.

Маючи багаж радянського консервативного виховання та суттєві відмінності вітчизняної освіти від найкращих світових освітніх програм, сучасні підлітки не підготовлені до життя.

А відтепер, підлітки ще і ризикують бути повністю дезінформованими та введеними в оману: 2 травня 2020 року стало відомо, що Інститут модернізації змісту освіти при МОН дозволив повернути курс "Основи сім’ї", розроблений Адріаном Буковинським, суперечливою особистістю, яка відома зв’язками з невизнаною релігійною сектою догналітів.

Курс також активно підтримується ГО "Асоціація сексологів та сексотерапевтів України", яка відома своїми суперечливими заявами проти сексуальної освіти для підлітків, і лідером міжфракційного парламентського об’єднання "За традиційні цінності", депутатом партії "Слуга народу" Святославом Юрашем.



Курс "Основи сім’ї" як факультатив, на якому учнів навчають, як будувати щасливе подружнє життя та дбати про дітей, почали впроваджувати у школах у 2019 році.

Після звернень активістів-освітян та правозахисних організацій МОН розпочали перевірку курсу і призупинили його викладання, тому що експертиза виявила чимало дискримінаційних тверджень у змісті курсу.

Після перевірки курс все ж таки дозволили, але за умови перевидання й усунення контенту про шкоду контрацепції, дезінформацію про аборти й утримання від сексуальних стосунків до шлюбу.

Проте, як видно у відповідях комісії, автор відмовився прибирати з курсу питання християнства і традиціоналістські моделі сім’і та стосунків.

В чому ж проблема?

Насамперед у тому, що жоден курс, який вчить утриманню до шлюбу як способу захисту свого здоров’я, не працює.

У світі не існує жодного дослідження впливу традиційних цінностей на збереження сексуального здоров’я.

А от досліджень, що підтверджують переваги якісної сексуальної освіти – безліч.

Одне з наймасштабніших – The impact of sex education on the sexual behaviour of young people, яке проаналізувало вплив уроків сексуальної освіти у 97 країнах світу.

Як з’ясувалося, випадків пришвидшення сексуальних дебютів не спостерігається.

Навпаки, якісна та коректна інформація, подана в дружній до підлітка формі сприяє відтермінування початку статевого життя, зменшенню кількості статевих партнерів, незахищених статевих актів та підвищує відсоток використання контрацептивів.

Окремо бентежать джерела, на які посилається автор "Основ сім’ї".

Серед них праці філософа Ільїна (улюблений філософ Путіна), християнські та релігійні матеріали, що пропагують заборону абортів, містять залякування щодо використання контрацепції, говорять про шкоду стосунків до шлюбу і спираються на "традиційні духовно-моральні цінності".

Посилань на наукові роботи, міжнародні стандарти та дослідження відсутні, їх відкидають, на нашу думку, в спробі нав'язувати дітям абстрактний захист від західних ліберальних цінностей задля їх майбутнього.

Що хорошого в цій історії?

Усього 120 українських шкіл ввели курс в програму на добровільних засадах.

Панікувати поки не варто, адже це менше 1% від загальної кількості середніх шкіл.

Міністерство запевняє, що "Основи сім'ї" для учнів 10-11 класів є курсом за вибором, не є обов'язковим і не має грифа Міністерства освіти і науки.

Викладання такого курсу в навчальних закладах можливе лише за згодою учнів або їхніх батьків.

Крім того, закон "Про загальну середню освіту" забороняє залучати кошти батьків на придбання навчальних матеріалів, які є складовою освітньої програми курсу.

Що ж ми маємо в реальності?

Боротьбу лібералів та консерваторів чи спроби похайпити і попіаритись на захисті традиційних цінностей?

Можна міркувати.

Але поки ми розмірковуємо, абсолютна більшість українських підлітків не має доступу до інформації про безпечні статеві відносини.

Батьки часто побоюються подібних розмов, а вчителі не завжди знаходять правильні слова або ж мають свою суб’єктивну, не аргументовану науково, думку.

На думку ООН та експертних організацій, для якісного захисту майбутнього покоління та їх здоров’я Україні необхідна освіта з питань сексуального та репродуктивного здоров'я за міжнародною стандартизацією.

Багато дорослих людей в Україні побоюються впровадження прогресивної сексуальної освіти, адже через штучний хайп про традиційні цінності та пропаганду гомосексуальності мають хибну думку про сексосвіту. Їм нав’язали, що це про розбещення та примусову гомосексуалізацію.

Нашим завданням є прокомунікувати, що це не так, оскільки сексуальна освіта покликана на захист та здоровий розвиток ментального, фізичного та духовного розвитку підлітків. Це про знання свого тіла і про безпечну поведінку.

Ми виступаємо за це, тому що самі багато років працюємо з ВІЛ-позитивними підлітками та жертвами сексуального насилля і нам просто не хочеться, щоб підлітки відчували на собі наслідки подібних травм.

Ми є членами робочих груп з розробки державних стандартів освіти, редагуємо освітні програми, проводимо тренінги на цю тему та залучаємо до обговорення експертів.

У роботі ми використовуємо визнані експертами матеріали, як-от міжнародний технічний посібник по сексуальній освіті.

Дуже сумно усвідомлювати, що наше міністерство свідомо обмежує розвиток сексуальної освіти, дозволяючи розповідати про християнство на курсі з сексуальної освіти та забороняючи інші освітні програми або заходи без офіційних дозволів.

Де ж батькам та підліткам шукати якісну інформацію про сексуальне здоров'я?

Ми пропонуємо наші консультації підліткам. Це абсолютно конфіденційно та безкоштовно, й доступно на сайті teenergizer.org.

Рівні консультанти та спеціалісти Teenergizer можуть не лише надати кваліфіковану психологічну допомогу, а й відповісти на питання, що стосуються сексуальної освіти та репродуктивного здоров’я.

Зокрема, в Києві працює Dialog Hub, де проводять шалену кількість заходів як для підлітків, так і для їх батьків.

Також можуть допомогти онлайн-курси. Наприклад, "Сексуальна освіта" від Prometheus.

Важливо додати, що основним джерелом інформації про статеве життя і власної сексуальності повинні бути дорослі.

У разі, коли дорослі перестають бути джерелом потрібної інформації, ми, підлітки, шукаємо її на сумнівних сайтах, в порно або, в кращому випадку, дізнаємося про секс від друзів. А в цьому варіанті не завжди є місце хепі енду.

Яна Панфілова, голова правління Teenergizer, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина michaeljung/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.