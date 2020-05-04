Підручник "Основи сім'ї", проти якого протестували батьки, МОН погодився повернути у шкільну програму

У Міністерстві освіти та науки відновили курс "Основи сім'ї", який раніше критикувався батьками за дискримінацію.

Він буде доступний для викладання учням 10-11 класів за умови допрацювання.

Про це повідомив автор курсу Адріан Буковинський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Підручник "Основи сім'ї"

"Тепер у нас, усіх, багато роботи по впровадженню програми.

Ми врахували усі слушні пропозиції, внесли відповідні правки в текст програми та плануємо перевидання підручників", – зазначив автор програми.

У МОН зазначають, що курс мають перевидати, а потім знову відправити на розгляд комісії, перш ніж він увійде в шкільну програму.

"Автори мають внести зміни, і треба уважно стежити, чи внесуть і як внесуть.

Наново треба отримати гриф. І це залежатиме вже від того, наскільки авторський колектив дослухається до рекомендацій експертизи і вилучить або трансформує з курсу елементи, що суперечать чинному законодавству України у сфері прав людини, попередження та протидії дискримінації, освіти.

Дуже сподіваємося, що авторський колектив ретельно поставиться до доопрацювання, а громадськість і експертна спільнота завжди готові надати консультації", – розповіла радниця міністра освіти та науки Олена Масалітіна в коментарі "Бабелю".

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Таке рішення МОН уже викликало негативну реакцію у соцмережах.

Зокрема, батьків обурює факт, що курс залишається платним та потребує придбання додаткогового навчального комплекту вартістю 250 гривень.

Публікація опублікована в групі ""Батьки SOS"

Нагадаємо, що у 2019 році у закладах середньої освіти розпочалось впровадження курсу за вибором "Основи сім’ї".

Це факультативний урок, на якому учнів навчали, як будувати щасливе подружнє життя та дбати про дітей.

Зміст підручника обурив деяких батьків через сексистські, дискримінаційні та антинаукові твердження.

Вони звернулись до міністерства з проханням зробити антидискримінаційну експертизу курсу.

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