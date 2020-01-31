111 самогубств за рік серед неповнолітніх в Україні. Хто і як буде цьому запобігати

У 2019 році в Україні було зареєстровано 111 самогубств чи спроб самогубств неповнолітніх.

При цьому кожен сьомий не досяг навіть 10-річного віку.

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Такі дані озвучив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов під час зустрічі з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою.

Він розповів, що понад 90% цих кримінальних проваджень закрито.

Мамедов пообіцяв, що офіс генпрокурора активізує роботу ювенального напрямку і захист прав дитини буде одним із пріоритетів у діяльності органів прокуратури.

Чиновник підкреслив, що показники самогубств чи спроб самогубств вражають.

"Я вже не говорю про приклади булінгу, кіберзлочинності, порнографії, про дітей на окупованих територіях та у "сірій" зоні.

Все це показує нам, що захист дітей не був на порядку денному. Ми будемо це принципово і кардинально змінювати", – пообіцяв Мамедов.

Станом на січень 2020 року вже повністю реформоване відповідне управління Офісу та розширені його повноваження.

За словами заступника генпрокурора, наразі Офіс працює над повним перезавантаженням системи захисту прав дитини: від розробки Стратегії з впровадженням кращих світових практик та ролі прокуратури в цих процесах до реалізації пілотних проектів з медіації та превенції.

Також на зустрічі обговорили питання необхідності формування повноцінної системи ювенальної юстиції – створення спеціалізованого інституту: суддів, слідчих, прокурорів та адвокатів.

Мамедов та Кулеба домовились про спільну реалізацію найближчим часом у Києві та Київській області пілотного проекту, за принципом американського Children’s Justice Centre – Дитячого центру юстиції.

Це спеціальні програми, які мають Генеральні прокуратури майже кожного штату у США.

Їх завдання координація розслідування та судового переслідування за жорстоке поводження з дітьми, особливо з сексуальною наругою над дітьми.

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