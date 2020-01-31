111 самогубств за рік серед неповнолітніх в Україні. Хто і як буде цьому запобігати

У 2019 році в Україні було зареєстровано 111 самогубств чи спроб самогубств неповнолітніх.

При цьому кожен сьомий не досяг навіть 10-річного віку.

Фото breakermaximus/Depositphotos

Такі дані озвучив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов під час зустрічі з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою.

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Він розповів, що понад 90% цих кримінальних проваджень закрито.

Мамедов пообіцяв, що офіс генпрокурора активізує роботу ювенального напрямку і захист прав дитини буде одним із пріоритетів у діяльності органів прокуратури.

Чиновник підкреслив, що показники самогубств чи спроб самогубств вражають.

"Я вже не говорю про приклади булінгу, кіберзлочинності, порнографії, про дітей на окупованих територіях та у "сірій" зоні.

Все це показує нам, що захист дітей не був на порядку денному. Ми будемо це принципово і кардинально змінювати", – пообіцяв Мамедов.

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Станом на січень 2020 року вже повністю реформоване відповідне управління Офісу та розширені його повноваження.

За словами заступника генпрокурора, наразі Офіс працює над повним перезавантаженням системи захисту прав дитини: від розробки Стратегії з впровадженням кращих світових практик та ролі прокуратури в цих процесах до реалізації пілотних проектів з медіації та превенції.

Також на зустрічі обговорили питання необхідності формування повноцінної системи ювенальної юстиції – створення спеціалізованого інституту: суддів, слідчих, прокурорів та адвокатів.

Мамедов та Кулеба домовились про спільну реалізацію найближчим часом у Києві та Київській області пілотного проекту, за принципом американського Children’s Justice Centre – Дитячого центру юстиції.

Це спеціальні програми, які мають Генеральні прокуратури майже кожного штату у США.

Їх завдання координація розслідування та судового переслідування за жорстоке поводження з дітьми, особливо з сексуальною наругою над дітьми.

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