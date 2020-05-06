Що за фарс відбувається довкола медичної реформи

Мабуть ви чули про те, що президент дав доручення міністрові МОЗ Максиму Степанову навести порядок в реформі системи охорони здоров’я.

Роблю акцент, що саме в реформі, бо зі сторони здається, що саме це найбільше дошкуляє – реформа.

Так, це виглядає як фарс. І боюся, що може мати трагічні наслідки.

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Мені пощастило стати свідком і навіть трохи долучитися до змін, які вже відбулися на первинній ланці.

Проект, яким я управляю з командою, працює в понад 400 закладах охорони здоров'я в 12 областях України.

Це і первинка, і вторинка, і спеціалізовані заклади.

Наш основний фокус – це сервіси з тестування та направлення на лікування людей з ВІЛ.

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Тому після озвученої позиції щодо зміни курсу і підходів в реформі охорони здоров’я, в мене багато питань до Міністерства охорони здоров'я України.

Наприклад звідки взяли цифру про ризик звільнення 50 000 лікарів і закриття 332 закладів охорони здоров’я?

Це прогноз на основі чого?

І чому один раз говорять про 400 000 медиків, які потребують підвищення зарплати, другий раз їх 435 000?

Якщо, за даними Центру медичної статистики МОЗ, за 2019 рік в Україні 154 256 лікарів і 1 220 закладів охорони здоров’я.

Менше з тим, за чий кошт держава буде штучно утримувати фінансування закладів охорони здоров’я на рівні попереднього року?

І який підхід використовуватиметься для розрахунку такого фінансування?

Відповідно до яких принципів буде збільшуватися зарплата медикам?

З того яка закладена логіка в реформі, що наразі імплементується, зарплати і так мали збільшитися. Послуги надали – от вам гроші.

Можливо є доцільність в деякому коригуванні, але принцип мав би бути дотриманий.

Чи МОЗ заперечує досвід реформи первинної ланки?

Дані системи eHealth говорять, що понад 23 000 лікарів первинної ланки вже в реформі.

Більше 29 000 000 пацієнтів – є частиною реформи!

Як найбільша пацієнтська організація в Україні ми співпрацюємо майже з третиною всіх медичних закладів, що підключені до eHealth. І є свідками того, як відбуваються зміни.

В нашому проекті залучено більше 7500 лікарів.

З них майже 2 500 на первинній ланці.

Пам’ятаю мій візит в один з центрів надання первинної медико-санітарної допомоги в м. Запоріжжя. Це був лютий 2019 року.

Тоді вже були перші результати реформи первинки, лікарі отримали збільшені виплати відповідно до принципу "гроші йдуть за пацієнтом", але поки ще не дуже були впевнені чи дійсно це на краще і чи головне воно так і далі буде.

Щоб адаптуватися до змін, навіть позитивних, потрібен час.

Я маю можливість відвідувати наші проектні заклади практично кожні два тижні.

Херсонська, Кіровоградська, Одеська та інші області і їх віддалені містечка.

Саме в таких польових візитах я отримую неоціненний досвід.

Найчастіше ми приїжджаємо, як кажуть, "без особливих почестей". Тому в нас виходять дуже відверті розмови з головними лікарями, їх заступниками, просто лікарями (різних спеціальностей) і звісно медичними сестрами.

Всі можуть відверто говорити про всі і перемоги, і проблеми.

Не так давно були у Донецькій області. Сімейники показували нам "А ми ось, що зробили. Зайдіть на наш сайт, у нас навіть рейтинг лікарів є, щоб пацієнтам було зручніше".

Протягом останніх двох років я бачила як змінюються їх настрої в залежності від кожного етапу медичної реформи. В мене навіть є цілий нотатник на цю тему.

І знаєте який головний висновок?

Медична реформа, яка вже впроваджена на первинці, не влаштовувала тільки тих, хто не хотів чи боявся працювати. Шукати нові рішення, вчитися.

Це моє припущення, але невдоволені переважно ті, кому відсутність прозорості фінансування тільки на руку, буквально.

Реформа мотивує сімейних лікарів, терапевтів, дає нові сенси розиватись, повертає почуття гідності.

В них з’явилася реальна можливість отримувати гідну заробітну плату, бути провайдером зрозумілих послуг та джерелом знань.

Тому дійсно, зараз виглядає так, що реформи вторинки бояться тільки ті, хто не підготувалися до нових умов і не змогли змінитися. Може просто таки потрібен час?

І фінально хочу ще нагадати, що міжнародна спільнота інвестує мільйони доларів у сталу трансформацію медичної системи в Україні, в ефективні зміни, які зроблять послуги зрозумілими і прозорими.

На меті викорінити корупцію, створити гідні умови для лікарів.

Україна отримала величезний вотум довіри від світу. Міжнародна спільнота оцінила реформу первинної ланки як одну з найуспішніших в Україні!

Сьогодні, все що відбувається підкошує довіру до іміджу України, як країни здатної на ефективні реформи.

Все що зараз відбувається дуже схоже на популізм, політичні танці та загравання з виборцями, бажання залишити ручне управління, а відтак – контроль за фінансами.

Мені прикро це казати, але щодо прозорості, ефективності управління, і головне – пацієнтоцентризму в МОЗ, я маю наразі серйозні сумніви.

Тому, може зупинемо цей нікому не потрібний фарс?

І таки поставимо пацієнта в центр реформи, а де пацієнти в пошані – жоден лікар ніколи не буде ображений.

Бо такий принцип управління здорової системи охорони здоров’я, яку я сподіваюся, ми всі хочемо бачити в Україні.

Христина Бродич, керівниця відділу інноваційних програм БО "100% ЖИТТЯ", директорка проекту USAID HealthLink: Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина DenisŠturz/flickr.com

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