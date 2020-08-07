Не стоит забывать, что кроме диагноза COVID-19 есть еще другие, и не менее страшные

Недавно в офисе нашего благотворительного фонда "Manus Dei" мы с сотрудниками завели интересный разговор на тему: "Как пандемия повлияла на благотворительность?".

Коллеги, все как один заявили: "Конечно же позитивно: COVID-19 разбудил в людях человечность".

Только к нам, с начала марта обратился не один десяток украинских бизнесменов с желанием пожертвовать средства на закупку ИВЛ–аппаратов (аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые дают возможность поддерживать жизнедеятельность тяжелобольных пациентов с диагнозом COVID- 19).

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Мировые компании и бренды, которые не стали на тропу войны с вирусом можно пересчитать на пальцах.

Основатель "Майкрософт" Билл Гейтс пожертвовал $100 миллионов, основатель Facebook Марк Цукерберг – $35 миллионов и этот список можно продолжать очень долго.

Жертвуют кто на что: и на разработку вакцины, и на закупку ИВЛ-ов.

Простые граждане тоже не отстают – помогают кто чем может.

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Так, к примеру, в самый разгар пандемии украинские школьники в Винницкой области шили защитные маски для пенсионеров, люди с личными авто подвозили врачей на работу (помним социальные борды "підвези лікаря на роботу"), рестораны кормили медиков бесплатными обедами.

Таким сплоченным мировым коллективом нам удается хотя бы сдерживать эпидемию (о полной победе говорить, конечно, еще очень рано).

И вроде нужно радоваться, и гордиться нашим миром и страной, но как известно, у каждой медали есть две стороны. И сейчас самое время взглянуть на вторую.

Нашему благотворительному фонду недавно исполнилось 2 с половиной года.

За это время мы каждый день получали сотни звонков и писем от простых граждан Украины и сотрудников медицинских учреждений.

Кто–то просил помочь с покупкой УЗИ–аппарата для больницы в Винницкой области, кто-то спасти ребенка с онкологией.

Запросов всегда было много, и с началом пандемии их, увы, меньше не стало.

Только в Украине на данный момент людей с диагнозом онкология – более миллиона человек.

За год около 140 тысяч украинцев слышат в кабинете врача страшную фразу: "У вас – рак". 60% пациентов умирают через полгода после поставленного диагноза.

И это статистика одного рака, а про СПИД, туберкулез, другие заболевания и проблемы нашего общества, я вообще молчу. До этих уязвимых слоев населения, как минимум в нашей стране, почему-то почти никому нет дела.

Моя знакомая журналистка – Яна Осадчая вот уже год борется с онкологией. Она – мать одиночка, переселенка из Донецка, надеяться особо не на кого.

До начала пандемии Яну поддерживал благотворительный фонд из Европы (название фонда Яна просила не раскрывать). Последний транш от волонтеров поступил в начале эпидемии. И все.

В связи с пандемией, фонд пересмотрел бюджеты на онкобольных, и как тысячи других благотворительных организаций направил свои силы на спасение мира от коронавируса.

А Яна, как и сотни тысяч других пациентов с диагнозом "не COVID-19", пытается не сдаваться и собирает деньги на дорогостоящее лечение в социальных сетях.

Коронавирус летает в воздухе, мы боимся, что эта зараза пошатнет наше здоровье, заберет жизни наших близких, остановит наш бизнес.

Руководствуясь нашими собственными страхами и эгоистическими побуждениями, мы бросаемся в борьбу.

И это, безусловно, хорошо, только неужели мы не можем таким же сплоченным коллективом бороться и с другими проблемами в обществе?

Ведь и они также могут коснуться абсолютно каждого, хоть нам об этом и не говорят на каждом шагу.

Давайте распределять наши силы и энергию.

C COVID-19 или без, мы продолжаем ежедневно терять жизни украинцев, чьи диагнозы сегодня в обществе звучат не так громко, но от этого их жизни не становятся менее важными.

Андрій Доценко, підприємець, меценат, голова МБФ "Manus Dei", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина senercanoz/Depositphotos

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