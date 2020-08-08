Іти чи залишитися? Відпустка по-новому

Пандемія міняє все: колосальні зміни в бізнес-процесах, державних та міждержавних питаннях, і навіть у нашій дуже персональній, майже сакральній історії – відпустках.

Згідно досліджень, цього року 38% британців відклали або скасували щорічні вакації через ситуацію з CОVID-19.

Даних по Україні немає, але я спостерігаю таку ж тенденцію серед колег, друзів та знайомих.

Реклама:

Привід серйозний. Але чи це є причиною знехтувати відпусткою та продовжувати працювати далі без відпочинку?

Я так не думаю. Ми все ще потребуємо відпочинку, тільки тепер варто ретельно подумати про його оновлений формат.

Якщо раніше час відпустки ми сприймали як нагоду побути більше з близькими або відвідати далеку країну у пошуках нових вражень, то 2020 рік змусив переосмислити це традиційне уявлення.

Небагато наважуються подорожувати цього літа за кордон, водночас лишатися вдома – дуже нагадує продовження вимушеного карантину.

Реклама:

Як організувати відпустку цього року, щоб по-справжньому відпочити?

Багато людей відкривають сьогодні для себе Україну туристичну.

Виявляється, крім Карпат та Затоки маємо можливість відвідати "українську венецію", "українські швейцарію чи ірландію" і навіть "українські мальдіви".

Готелі з басейнами, чанами та термальними водами, походи з наметами в гори чи наплічниками по місту, сучасні та історичні місця – є вибір на будь-який смак.

Немає можливості їхати через всю країну до обраного місця призначення, можна знайти садиби зеленого туризму в своєму регіоні.

Кажуть, саме зараз вітчизняна туристична сфера переживає новий розквіт, від якого виграють всі.

Залишаючись під час відпустки вдома, не засмучуйтеся, адже, за правильного підходу та планування якісно відпочити, наповнитися енергією, надихнутися можна не виїжджаючи з рідного міста.

Головне, взяти до уваги кілька ключових моментів:

🤩 Найважливіше в питанні відпустки – максимально усвідомлено переключити свою увагу саме на відпочинок.

Часом це нелегко. На жаль, не існує кнопки, натиснувши яку можна увійти у новий режим. Але цьому можна навчитися.

Якщо відчуваєте в собі бажання принести роботу додому, тримати завдання в голові, намагатися контролювати робочі питання, це не ок.

Є ризик повернутися з відпустки стомленими та роздратованими, оскільки ви не дали своїй психіці, організму можливості переключитися і наповнитися відпочинком. Це надважливий момент.

Якщо завтра йдете у відпустку, то відзавтра не дивіться робочі чати, листування, а переключіться на те, що б ви хотіли робити під час відпустки – як будете відпочивати, як обідати, які книжки читати тощо.

Уміння відключитися від роботи – це також питання самосвідомості та самоорганізації.

Варто контролювати себе, щоб не виникла спокуса щодня перевіряти чергову порцію офісного листування.

До речі, згідно досліджень, 59% респондентів таки не можуть впоратися із цією спокусою :-(

Усвідомлений підхід до свого відпочинку також передбачає, що ви не почуваєтеся винними за тимчасову відсутність.

Повірте, вас не будуть вважати зрадником чи поганим працівником, якщо ви відпочинете і повернетеся з новими силами.

Якщо завтра йдете у відпустку, то відзавтра не дивіться робочі чати.

Фото jesadaphorn/Depositphotos

🤩 Планування. Щоб сфокусуватися на відпустці, треба правильно в неї піти – вирішити робочі питання заздалегідь та подумати про майбутні активності.

За кілька тижнів до її початку варто:

знайти людину, яка підстрахує в цей період і візьме контроль над поточними проєктами. Залиште для неї чек-ліст, щоб вас не смикали за найменшої нагоди. І було б добре з відпустки привезти їй невеличкий сувенір як вдячність;

завершити проєкти, за які несете відповідальність безпосередньо ви;

попередити людей, з якими ви в контакті, про вашу відсутність.

Що ж до планування самої відпустки – чи варто розписувати її щоденне наповнення, чи лише визначити напрями та кілька справ, які для вас важливі – все дуже індивідуально.

Для когось ретельне планування – рятівне коло, щоб нічого не пропустити, а для когось – ще один шматок роботи.

🤩 Наповнення. До цього питання також раджу підходити максимально усвідомлено.

Часто ми відкладаємо на час відпустки речі, які не вдавалося зробити раніше. Наприклад, бігати зранку.

Справді, цей період гарний час для початку. Але відпустка проходить, а ми так і не побігли, не потестували нові кросівки.

Насправді тут варто копнути глибше в мотивацію і справжність наших бажань.

Чи це "хочу" – точно моє внутрішнє бажання чи принесено ззовні, трендами, ставленням знайомих?

Ми можемо довго ходити і планувати ранковий біг, бо нас "не відпускає" фото знайомої в інстаграмі на марафоні.

Важливо поставити собі питання – це дійсно те, що ви любите робити? Чи робили ви це в дитинстві? Чи отримували колись задоволення від бігу?

Чи може вам було більш до душі лазити по деревах і тоді краще зайнятися скелелазінням?

Виділіть час і знайдіть те, що приноситиме вам внутрішнє наповнення.

В коучингу є такий спосіб перевірки. Листок ділиться на дві колонки "я мушу" і "я хочу". Заповнивши їх, проаналізуйте, чого більше/менше. В колонці "хочу" – будуть власні бажання, в "мушу" – діяльність, на яку вас хтось підштовхує (знайомі, медіа, лідери думок). Якщо деякі активності перетинаються в обох колонках, також проаналізуйте, чого тут більше – бажання чи обов’язку та зовнішнього впливу.

Правда в тому, якщо ви хочете насправді щось робити – вас ніхто не зупинить.

🤩 Згадайте про те, що вам подобається і про доступні вам ресурси.

Любите бувати на природі – виходьте зранку на прогулянку в найближчий парк чи ліс.

Подобається плавати – знайдіть свою водойму.

Фанатієте від походів в гори та фізичного навантаження – спробуйте rucking (прогулянки містом з рюкзаками та фізичними вправами).

🤩 Знайдіть нове захоплення або оновіть давні мрії.

Мова про те, що давно планували, але не вистачало часу або вважалося нездійсненим.

Можна почати займатися спортом, якраз в тому ж таки найближчому парку чи лісі, або зеленій зоні подалі – у вас є час дістатися туди.

Захоплюєтеся вивченням іноземних мов?

Є шанс зайнятися ними. Для когось це може звучати, як ще одна робота. Проте, якщо вам вдасться знайти те, що приноситиме задоволення саме вам – якісний відпочинок вам гарантований.

Фотографування, читання, кулінарія та садівництво – у світі багато цікавого, варто лише обрати.

Ось це знайдене заняття дасть вам такий самий ефект новизни в домашніх умовах, який ви привозили з далеких поїздок раніше.

🤩 Проводьте час з родиною, але не так, як завжди.

Якісне проводження часу для кожного означає щось своє. Пікнік, домашній театр, настільні ігри, будь-який спільно проведений час – може прозвучати банально.

Проте для вас та вашої сім’ї – це буде найбільш приємний варіант, надихаюча подія, яка займе своє місце в скарбничці родинних спогадів.

Проводьте час з родиною, але не так, як завжди.

Фото unitone.vector.gmail.com/Depositphotos

🤩 Розвивайте нові навички. Буває, що серед звичних справ, ми починаємо ходити по колу, не отримуючи задоволення від рутини. Нууудно.

Проте, якщо ми переключаємося на нову діяльність, разом з адреналіном мозок виділяє серотонін, гормон задоволення, ми відчуваємо прилив енергії і можемо бути креативними в будь-чому: в роботі, навчанні, проведенні часу.

Дослідження підтверджують, що помірний рівень стресу та навантаження необхідні, але мають бути збалансовані та не вибивати з колії.

Згадайте, як вас драйвить нове хобі, адже це не те, що ми мусимо робити. Але коли воно стає нашою щоденною рутиною чи професією, та висока зацікавленість втрачається.

Так само із заняттями спортом чи вивченням мов – коли ми доходимо до певного рівня – умовно назвемо його "трошки пишу, розмовляю" – але не продовжуємо додавати складнощі... ми відкочуємось назад.

Тому відпустка – час для опанування нових навичок або підвищення рівня майстерності для опанованих занять.

🤩 Підтримайте волонтерську ініціативу. Участь у благодійних проектах – це і реальна допомога окремим людям чи спільнотам, а також нове коло спілкування та новий досвід для вас.

Така підтримка стосунків з оточуючими – як з отримувачами допомоги, так і з іншими волонтерами – чудова стратегія, щоб стати щасливішими під час відпустки.

Як стверджує "дослідниця щастя" Соня Любомирськи, здійснення альтруїстичних вчинків, щедрість та співчуття роблять волонтерів радіснішими.

Донорство, дозвілля з дітьми, допомога літнім людям або допомога в притулку для тварин – подібні активності додадуть барв не тільки вашій відпустці, а і життю в цілому.

🤩 Повернення. Часто радять в перший тиждень намагатися зменшити інтенсивність роботи, але інколи це неможливо – є завдання, відповідальність.

Але навіть якщо "плавний" перехід – не про ваш випадок, дещо все одно можна зробити. Легше повернення можна запланувати.

🤩 Мені допомагає, коли я беру не один-два дні, а повноцінну відпустку. Тут головне завдання вловити по відчуттям, скільки часу потрібно, щоб повноцінно відпочити.

Якщо мені потрібно 10-14 днів, я додаю ще один день, коли з’являється бажання "хочу на роботу".

Інакше буде відчуття незадоволення, начебто трошки забракло часу для відпочинку.

Коли є бажання до роботи, є сили і уважність, щоб повноцінно включитися буквально з першого дня.

🤩 Якщо є можливість, раджу виходити на роботу не з понеділка, а наприклад, в четвер.

День чи два нам вистачає для того, щоб зрозуміти, що відбувається на роботі, а швидкий прихід вихідних пом’якшує адаптаційний процес.

🤩 Збережіть кілька артефактів з відпустки. Фото, листівка, букет орігамі біля робочого столу – будуть слугувати якорцями та підтримувати дух відпустки в перші робочі дні після повернення.

Насамкінець пам’ятайте, відпустка має бути, дозвольте її собі.

І як би ви її не проводили, важливо на певний час забути про роботу, розслабитися і по-справжньому відпочити.

Це означає, що після неї ми будемо набагато ефективнішими, до нас швидше приходитимуть нові ідеї і ми матимемо гарні спогади, згадка про які буде тішити протягом наступного року.

Міцного здоров’я та гарного відпочинку усім!

Вікторія Дробович, експертка з управління талантами ЕРАМ Ukraine, сертифікований коуч, психоаналітик, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина damedeeso/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.