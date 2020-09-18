Как повысить личную эффективность: секреты планирования идеального рабочего дня

Скажу непопулярную вещь, но я благодарен карантину.
Он позволил стать лучше и сильнее и мне, и моему бизнесу. Пройдя через сильнейший стресс и встряску, мы смогли не только справиться с трудностями и приспособиться к новой реальности, но и научиться быть эффективными в турбулентное время.
В первую неделю карантина в марте, осознавая крах планов и степень удара по бизнесу и привычному жизненному укладу, я пережил ужасные семь дней.
За эти семь дней пострадали почти все мои полезные привычки, которые составляют основу моей личной эффективности.
Но за последующие несколько недель, ощутив деструктивные последствия, я восстановил привычный образ жизни и прежние правила.
Это позволило мне прийти в лучшую физическую форму за всю мою жизнь, а моему бизнесу не только вернуться на докризисные показатели, но и значительно их превзойти.
Я еще раз убедился, что в основе больших результатов лежат обычные ежедневные привычки, регулярное и неизменное следование однажды установленным правилам и соблюдение ритуалов.
Систематизируя как собственные привычки, так и распорядок дня моих клиентов, преуспевших в жизни и бизнесе, я попытался вывести идеальный график рабочего дня высокоэффективного человека.
Вот что у меня получилось.
📑 Вечер. Да, я не ошибся – именно вечер, а не утро.
День начинается не утром, а вечером предыдущего дня. Правильные мысли перед сном, позитивный настрой, благодарность вселенной за прожитый день – все это неотъемлемые атрибуты подготовки к продуктивному сну.
Что значит продуктивный сон?
Это сон, во время которого организм максимально восстанавливается и заряжается энергией. В основе такого сна лежит своевременность.
Уверен, вы замечали: то, как вы чувствуете себя утром, отойдя ко сну в 22.30, существенно отличается от того, как вы чувствуете себя, уснув в 23.30.
Эта разница отражается на продуктивности всего следующего дня. Засыпать нужно пораньше.
📑 Утро. Есть теория о совах и жаворонках, но все это лишь теории. На самом деле циклы нашей активности тесно связаны с солнцем и световым днем. Именно поэтому раннее побуждение обеспечивает более высокую эффективность, чем поздний подъем.
Проснувшись, нужно выпить пол-литра воды, сходить в туалет и сделать 10-15-минутную зарядку.
Для того, чтобы находиться в хорошей физической форме, совсем необязательно проводить утро в тренажерном зале. Во время ужесточенного карантина в первый месяц пандемии такой возможности не было. Зато была возможность приучить себя к ежедневной обязательной зарядке.
Важно понимать, с кем, где, чем и сколько вы будете завтракать. Крайне нежелательно есть на лету – лучше выделить 30-40 минут для спокойного завтрака. Прекрасно, если компанию вам составит приятный собеседник.
Питание необходимо планировать. Для старта выбирать салат, избегать простых углеводов, отдавать предпочтение качественным белкам: нежирному мясу или морской рыбе, исключить сдобу, мучное и рафинированный сахар.
БАДы – хорошее дополнение. Их употребление также важно планировать с вечера – формировать в специальной таблетнице набор на следующий день. Рекомендую всегда в этом наборе иметь БАДы, содержащие Омега-3 – ненасыщенные жирные кислоты, укрепляющие мембраны клеток.
Перед тем, как погрузиться в рабочий ритм, нужно уделить время своим близким: обнять мужа/жену, поговорить с ребенком или отвезти его в садик\школу. Качественное общение с близкими людьми – надежный источник положительной конструктивной энергии на весь день.
|Чтобы находиться в хорошей физической форме, совсем необязательно проводить утро
в тренажерном зале. Фото Elena_Shap84.mail.ru/Depositphotos
📑 День. В течение рабочего дня, сколько бы не было задач и как бы они не затягивали, важно соблюдать три правила: пить воду, двигаться и вовремя обедать.
Суточная норма воды для человеческого организма определяется из расчета 30 мл на 1 кг массы тела.
Пить воду нужно в течение всего дня, но бОльшую часть указанного объема желательно выпить до 16.00, после этого времени то, что было в пользу, может пойти во вред.
Здорово, если в течение дня вы можете найти время для посещения бассейна или занятий йогой, но, если такой возможности у вас нет, просто ходите.
Оптимальная цифра – около 8000 шагов в день. Сейчас доступно большое количество гаджетов и программ, позволяющих контролировать этот показать и эффективно планировать выполнение "двигательной" нормы.
Обед должен быть сбалансированным и своевременным. Планировать желательно не только время и место, но и меню – вплоть до того, чтобы в нем были просчитаны калории.
Для того, чтобы быть уверенными в качестве еды, следует выбрать одно, максимум два места для регулярного обеда или один-два сервиса по доставке еды из проверенных мест.
Чего точно нельзя делать во время обеда, так это работать. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы совместить обед с деловой встречей и продуктивным обсуждением бизнес-вопросов. Но совсем неуместно за обедом заниматься цифрами, расчетами, работать за компьютером или выполнять задачи с помощью смартфона.
Это не лирика по поводу того, что нужно себя любить, уделять себе время и расслабляться, а очень серьезный вопрос особенностей работы организма и усваивания им питательных элементов, что непосредственно сказывается на самочувствии и состоянии вашего здоровья.
Будьте готовы к тому, что в 15-16 часов вы ощутите первую усталость. Рекомендую в этот момент остановить рабочий процесс и уделить минут 20 медитации. Это может быть как индивидуальная, так и групповая корпоративная медитация.
В нашей компании мы активно и уже довольно давно практикуем второе. Для восстановления прекрасно подходит трансцендентальная медитация. Она станет для вас рестартом рабочего для, и вы закончите рабочий процесс в оптимальных кондициях.
📑 Вечер. В конце рабочего дня важно провести небольшую оценку достигнутых результатов.
Завершить рабочие процессы желательно пораньше – к 18.00. Вечерняя и ночная продуктивность – надуманное явление, поскольку оно не свойственно природным процессам нашего организма.
Поужинать желательно до 19.00, а после 19.00 все наши мысли и действия должны быть направлены в сторону подготовки ко сну.
Отключить гаджеты (как минимум, за час до сна), провести достаточно времени с семьей, почитать книгу.
Около 22:00 желательно уже закончить весь вечерний туалет и укладываться спать, предварительно помедитировав, помолившись.
Каждый день должен обеспечивать вам энергетический профит, то есть накопление энергии должно превосходить энергозатраты.
Главный KPI этого процесса – качественное улучшение состояния вашего здоровья и непосредственно связанный с этим рост вашей личной эффективности.
Святослав Ханенко, основатель первой Клиники Биохакинга в Восточной Европе "SQLAB – клиника для здоровых", специально для УП.Жизнь
Титульна світлина IgorVetushko/Depositphotos
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