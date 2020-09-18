Как повысить личную эффективность: секреты планирования идеального рабочего дня

Святослав Ханенко семейный врач, основатель и главный врач клиники для здоровых SQLAB
1316
18 вересня 2020

Скажу непопулярную вещь, но я благодарен карантину.

Он позволил стать лучше и сильнее и мне, и моему бизнесу. Пройдя через сильнейший стресс и встряску, мы смогли не только справиться с трудностями и приспособиться к новой реальности, но и научиться быть эффективными в турбулентное время. 

В первую неделю карантина в марте, осознавая крах планов и степень удара по бизнесу и привычному жизненному укладу, я пережил ужасные семь дней.

Реклама:

За эти семь дней пострадали почти все мои полезные привычки, которые составляют основу моей личной эффективности. 

Но за последующие несколько недель, ощутив деструктивные последствия, я восстановил привычный образ жизни и прежние правила.  

Это позволило мне прийти в лучшую физическую форму за всю мою жизнь, а моему бизнесу не только вернуться на докризисные показатели, но и значительно их превзойти.

Я еще раз убедился, что в основе больших результатов лежат обычные ежедневные привычки, регулярное и неизменное следование однажды установленным правилам и соблюдение ритуалов.

Реклама:

Систематизируя как собственные привычки, так и распорядок дня моих клиентов, преуспевших в жизни и бизнесе, я попытался вывести идеальный график рабочего дня высокоэффективного человека.

Вот что у меня получилось.

📑   Вечер. Да, я не ошибся – именно вечер, а не утро.

День начинается не утром, а вечером предыдущего дня. Правильные мысли перед сном, позитивный настрой, благодарность вселенной за прожитый день – все это неотъемлемые атрибуты подготовки к продуктивному сну.

Что значит продуктивный сон?

Это сон, во время которого организм максимально восстанавливается и заряжается энергией. В основе такого сна лежит своевременность.

Уверен, вы замечали: то, как вы чувствуете себя утром, отойдя ко сну в 22.30, существенно отличается от того, как вы чувствуете себя, уснув в 23.30.

Эта разница отражается на продуктивности всего следующего дня. Засыпать нужно пораньше.

📑   Утро. Есть теория о совах и жаворонках, но все это лишь теории. На самом деле циклы нашей активности тесно связаны с солнцем и световым днем. Именно поэтому раннее побуждение обеспечивает более высокую эффективность, чем поздний подъем.

Проснувшись, нужно выпить пол-литра воды, сходить в туалет и сделать 10-15-минутную зарядку.

Для того, чтобы находиться в хорошей физической форме, совсем необязательно проводить утро в тренажерном зале. Во время ужесточенного карантина в первый месяц пандемии такой возможности не было. Зато была возможность приучить себя к ежедневной обязательной зарядке.

Важно понимать, с кем, где, чем и сколько вы будете завтракать. Крайне нежелательно есть на лету – лучше выделить 30-40 минут для спокойного завтрака. Прекрасно, если компанию вам составит приятный собеседник.  

Питание необходимо планировать. Для старта выбирать салат, избегать простых углеводов, отдавать предпочтение качественным белкам: нежирному мясу или морской рыбе, исключить сдобу, мучное и рафинированный сахар.

БАДы – хорошее дополнение. Их употребление также важно планировать с вечера – формировать в специальной таблетнице набор на следующий день. Рекомендую всегда в этом наборе иметь БАДы, содержащие Омега-3 – ненасыщенные жирные кислоты, укрепляющие мембраны клеток.

Перед тем, как погрузиться в рабочий ритм, нужно уделить время своим близким: обнять мужа/жену, поговорить с ребенком или отвезти его в садик\школу. Качественное общение с близкими людьми – надежный источник положительной конструктивной энергии на весь день. 

Чтобы находиться в хорошей физической форме, совсем необязательно проводить утро
в тренажерном зале. Фото Elena_Shap84.mail.ru/Depositphotos

📑   День.  В течение рабочего дня, сколько бы не было задач и как бы они не затягивали, важно соблюдать три правила: пить воду, двигаться и вовремя обедать.

Суточная норма воды для человеческого организма определяется из расчета 30 мл на 1 кг массы тела.

Пить воду нужно в течение всего дня, но бОльшую часть указанного объема желательно выпить до 16.00, после этого времени то, что было в пользу, может пойти во вред.

Здорово, если в течение дня вы можете найти время для посещения бассейна или занятий йогой, но, если такой возможности у вас нет, просто ходите.

Оптимальная цифра – около 8000 шагов в день. Сейчас доступно большое количество гаджетов и программ, позволяющих контролировать этот показать и эффективно планировать выполнение "двигательной" нормы.

Обед должен быть сбалансированным и своевременным. Планировать желательно не только время и место, но и меню – вплоть до того, чтобы в нем были просчитаны калории.

Для того, чтобы быть уверенными в качестве еды, следует выбрать одно, максимум два места для регулярного обеда или один-два сервиса по доставке еды из проверенных мест.

Чего точно нельзя делать во время обеда, так это работать. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы совместить обед с деловой встречей и продуктивным обсуждением бизнес-вопросов. Но совсем неуместно за обедом заниматься цифрами, расчетами, работать за компьютером или выполнять задачи с помощью смартфона.

Это не лирика по поводу того, что нужно себя любить, уделять себе время и расслабляться, а очень серьезный вопрос особенностей работы организма и усваивания им питательных элементов, что непосредственно сказывается на самочувствии и состоянии вашего здоровья.

Будьте готовы к тому, что в 15-16 часов вы ощутите первую усталость. Рекомендую в этот момент остановить рабочий процесс и уделить минут 20 медитации. Это может быть как индивидуальная, так и групповая корпоративная медитация.

В нашей компании мы активно и уже довольно давно практикуем второе. Для восстановления прекрасно подходит трансцендентальная медитация. Она станет для вас рестартом рабочего для, и вы закончите рабочий процесс в оптимальных кондициях.

📑   Вечер. В конце рабочего дня важно провести небольшую оценку достигнутых результатов.

Завершить рабочие процессы желательно пораньше – к 18.00. Вечерняя и ночная продуктивность – надуманное явление, поскольку оно не свойственно природным процессам нашего организма.

Поужинать желательно до 19.00, а после 19.00 все наши мысли и действия должны быть направлены в сторону подготовки ко сну.

Отключить гаджеты (как минимум, за час до сна), провести достаточно времени с семьей, почитать книгу.

Около 22:00 желательно уже закончить весь вечерний туалет и укладываться спать, предварительно помедитировав, помолившись.

Каждый день должен обеспечивать вам энергетический профит, то есть накопление энергии должно превосходить энергозатраты.

Главный KPI этого процесса – качественное улучшение состояния вашего здоровья и непосредственно связанный с этим рост вашей личной эффективности.

Святослав Ханенко, основатель первой Клиники Биохакинга в Восточной Европе "SQLAB – клиника для здоровых", специально для УП.Жизнь

Титульна світлина IgorVetushko/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Щоб подолати кліматичну кризу, доведеться скоротити робочий час – вчені

Як "вимкнутися" у відпустці та перейти у робочий режим після неї

5 речей, які варто запланувати на новий рік, і як це зробити правильно

Як спланувати сімейну відпустку: 4 поради експертів

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1183
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2427
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 19821
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій