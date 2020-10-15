Інформація завжди під рукою: як користуватися Гідом з державних послуг

Наше життя наповнене подіями, тож кожному з нас точно неодноразово доведеться скористатися послугами держави.

Хтось ось-ось планує відкрити компанію, бо завжди мріяв займатися власною справою.

Дехто нарешті наважився одружитися і створити сім’ю.

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А комусь щойно виповнилося 14 і тепер він хоче самотужки пересуватися країною.

Раніше для того, щоб дізнатися як отримати ту чи іншу державну послугу, доводилося копирсатися в інтернеті, турбувати знайомих, телефонувати за стаціонарними номерами служб, шукати ручку, щоб зафіксувати на випадковому клаптику паперу перелік необхідних документів.

Люди приходили до держоргану спершу запитати про послугу або дізнатись про приймальні години. І таких візитів могло бути декілька заради отримання однієї послуги.

Для того, щоб вирішити цю проблему, місяць тому Мінцифри запустило Гід з державних послуг – сервіс, якого тривалий час не вистачало.

Гід з державних послуг – сервіс, якого тривалий час не вистачало

Новий онлайн-портал вже надає інформацію про 1170 послуг органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Розповім детальніше, як саме Гід покращує клієнтський досвід мільйонів українців.

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Пошук інформації



Тепер достатньо відкрити онлайн-гід, обрати будь-яку послугу і прочитати все необхідне:

де отримати послугу онлайн, чи вона поки доступна лише офлайн;

коли й куди їхати;

які документи з собою мати;

як надаватиметься послуга тощо.

Потрапляючи на платформу, користувачі можуть знайти потрібну інформацію трьома шляхами:

1. Ввести ключове слово в пошуковому рядку. Наприклад, "переїзд" або "автомобіль".

Після цього відбувається перехід на сторінку з усіма послугами та життєвими ситуаціями, в яких міститься потрібне слово.

Онлайн-гід дає змогу знайти потрібні послуги

2. Обрати одну з 17 категорій у "Меню послуг". Послуги структуровані за сферами діяльності.



Наприклад, "фінанси та податки", "освіта, спорт та туризм, культура та релігія" тощо.

Послуги структуровані за сферами діяльності

3. Упізнати себе в одній із 36 життєвих подій, що розподілені за групами користувачів: "для громадян" та "для бізнесу".

Наприклад, "Я хочу правильно сплачувати податки" або "Я планую отримати дозвіл на зброю" та інші.

Життєві події розподілені за групами користувачів

Достовірність інформації

Якщо під час отримання послуги у громадянина вимагатимуть певну довідку або документи, які не були зазначені в Гіді, то він має право їх не надавати.

Онлайн-гід – офіційне джерело з достовірною інформацією про всі державні послуги. Це значить, що посилання на інформацію в Гіді є аргументом.

В Гіді зазначені офіційні документи

Мінімізація корупції на побутовому рівні

Озброєний всією необхідною інформацією користувач має можливість апелювати до офіційного ресурсу, володіє беззаперечними аргументами і може вимагати дотримання своїх прав з боку всіх надавачів послуг.

Завдяки Гіду зникає необхідність звертатися до посередників або шукати юристів для консультації щодо отримання певної державної послуги.

Завдяки Гіду зникає необхідність звертатися до посередників

Зворотний зв’язок

Якщо щось пішло не так або потрібну послугу не вдалося знайти, на платформі можна залишити зворотний зв'язок.

Мінцифри допоможе вирішити вашу проблему та покращить майбутній досвід отримання державних послуг іншим громадян.

Наша команда доповнює та оновлює Гід у режимі реального часу для того, щоб взаємодія держави і громадян була комфортнішою і простішою.

На платформі можна залишити зворотний зв'язок

Ми щодня працюємо над оцифровуванням послуг, спрощенням процесу їх отримання та реєстром адмінпослуг. А також розвиваємо мережу ЦНАП, впроваджуємо програму "Центр Дії", навчаємо кращих практик та створюємо систему онлайн-моніторингу та оцінки якості надання послуг у ЦНАП.

І це лише маленька, невидима частина впровадження змін для того, щоб українці щоразу отримували позитивний досвід взаємодії з державою.

Людмила Рабчинська, заступник міністра цифрової трансформації, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Wavebreakmedia/Depositphotos

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