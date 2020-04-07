Держпослуги в умовах карантину: що можна оформити онлайн, телефоном, а коли треба приходити

Щодня державні та місцеві установи обслуговують тисячі громадян: видають паспорти, водійські права, оформлюють допомогу при народженні чи по безробіттю.

Вся сфера надання адмінпослуг побудована на суцільних фізичних контактах.

Тому карантин – це справжній виклик для громадян, які потребують взаємодії з державними органами.

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Як державним фронт-офісам задовольнити потреби громадян в умовах пандемії, не наражаючи їх на небезпеку?

Чи надаються державні послуги під час карантину?

Під час карантину громадяни не можуть втратити можливість оформити паспорт або вклеїти в нього фотокартку при досягненні 25 та 45 років. Адже з недійсними документами або взагалі без них вони не зможуть реалізувати свої права.

Те ж саме стосується субсидій. Неможливість їх оформлення може негативно вплинути на рівень життя населення, в першу чергу – вразливих категорій.

Тому державні фронт-офіси продовжують надавати послуги, змінюючи лише порядок приймання громадян.

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Дехто приймає відвідувачів двічі на тиждень по декілька годин, інші ж не пускають до приміщення більше людей, ніж робочих місць.

Консультації переведені переважно в телефонний режим та email-листування. В роботу йдуть навіть поштові скриньки для збору заявок.

Окрім цього, Кабмін ухвалив перелік з 25 адміністративних послуг, які мають надаватися в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) під час карантину.

Серед них – паспортні послуги, комплексний сервіс єМалятко для батьків новонароджених, реєстрація чи зняття місця проживання, оформлення субсидій, допомоги при народженні, усиновленні дитини та інші.

Але найголовніше те, що на час карантину перебіг строків звернення за отриманням адмінпослуг зупиняється.

Наприклад, законом передбачається, що оформлювати паспорт вперше потрібно не пізніше ніж через місяць після досягнення 14 років. Так само місяць дається на реєстрацію народження дитини. Але оскільки всі строки переносяться, ви можете отримати ці послуги після закінчення карантину без жодних штрафів.

Ми намагаємося створити всі умови для того, щоб ви могли спокійно лишатися вдома та не хвилюватися за будь-які терміни.

Потрібна державна послуга – що робити?

1. Насамперед, зберігаємо спокій.

Карантин – це не канікули й не відпустка, під час яких можна закінчити всі справи з документами. Це тимчасовий захід, який дозволить вас захистити. Тому варто поставитись до нього серйозно.

Деякі фронт-офіси не приймають громадян не через те, що хочуть перейти вам дорогу, а тому що турбуються про безпеку українців.

2. Перш ніж планувати свій візит до державних фронт-офісів, зокрема ЦНАП, отримайте його консультацію онлайн або за телефоном.

Всі свої сили працівники спрямовують зараз туди. Можливо, ваш ЦНАП вже впровадив інструмент дистанційного надання конкретної послуги.

Наприклад, "Паспортний сервіс" пропонує виїзне обслуговування та мобільну видачу вже готових документів.

3. Перевірте, чи можна отримати вашу послугу, не виходячи з дому.

Минулого тижня ми запустили портал Дія, на якому будуть доступні послуги з відкриття, закриття та зміну даних ФОП, а також ще понад 20 послуг, отримання яких здійснюватиметься безпосередньо через інші портали.



Зокрема, серед сервісів, на які портал Дія переадресовує, є оформлення допомоги при народженні дитини, замовлення індивідуального номерного знаку, оформлення ліцензії на послуги з автоперевезень тощо.



Окрім цього, на сайті Головного Сервісного Центру МВС можна дистанційно зареєструвати авто, але отримати документи необхідно буде у Сервісному центрі за попередньо встановленим часом.

А Міністерство соціальної політики надає онлайн-послугу з оформлення субсидії.

4. Якщо отримання послуги невідкладне, а державні фронт-офіси не в змозі задовольнити запит, в деяких випадках можна звернутися безпосередньо до органу, який цю послугу надає.

Зокрема, за отриманням паспортних послуг ви можете звертатися до терпідрозділів ДМС, а щодо послуг з реєстрації народження дитини, смерті – до РАЦС.

Але і терпідрозділи ДМС, і відділи РАЦС працюють за окремо встановленими графіками роботи, тож спершу варто звернутися на гарячу лінію.

Але за всіх інших не критичних обставин, ми закликаємо громадян відкласти візит до державних установ.

Сьогодні в Україні запроваджено надзвичайну ситуацію з метою запобігання поширенню COVID-19.

Надавачі послуг швидко адаптуються до цих подій, розуміючи, що отримання документу не може бути важливішим за людське життя.

Карантин став форс-мажором для всіх: і для державних органів, і для бізнесу, і для громадян.

Але водночас він дає нам можливість переглянути, куди ми витрачаємо час, та переглянути пріоритети.

Мінцифра обов’язково завершить розпочате і створить державу у смартфоні, щоб українці назавжди забули про черги та бюрократичний хаос. Тоді жодна криза не зможе застати нас зненацька.

Залишаймося відповідальними й будьмо здоровими.

Людмила Рабчинська, заступниця Міністра цифрової трансформації, спеціально для УП.Життя

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