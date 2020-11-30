Студентство прагне стати рупором Міністерства освіти і науки?

24 листопада відбулася пресконференція з нагоди створення нової студентської організації.

Теперішній очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет так само, як ексміністр МОН Дмитро Табачник, хоче створити власну підконтрольну студентську організацію за аналогом Всеукраїнської студентської ради (ВСР) при МОН, яку так вихваляв народний депутат від партії "Слуга Народу" Олексій Жмеренецький.

Шкарлет так і сказав під час пресконференції, що радіє, що студенти готові стати рупором МОН.

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ВСР при МОН була ручною організацією Табачника.

Наприклад, у 2011 році вона підтримувала та агітувала студентів "за" законопроект Ківалова-Колесніченка-Сороки.

Він обмежував права студентів, університетську автономію, започаткував профанацію ЗНО та фактично повернув би освітню траєкторію нашої країни протилежною стороною до Європейського простору вищої освіти.

Активісти ВСР не одноразово виступали "смотрящими" у студентському середовищі і доповідали в МОН про лідерів органів студентського самоврядування, які не підтримували Табачника, в результаті чого керівництво МОН тиснуло на студентських лідерів через ректорів.

Очільники псевдо-студентської організації також неодноразово виступали проти Євромайдану.

Шкарлет під час пресконференції всеукраїнської студентської спілки. Фото Facebook/МОН

Найцікавіше, що пресконференція щодо створення нової псевдо-студентської спілки була насичена брехнею і маніпуляціями.

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📌 Спікери очевидно маніпулюють, говорячи про незалежне представництво студентів, адже пропонують створити аналог ВСР при МОН, яка була наповнена студентами, що були представниками політики Табачника.

Громадські активісти та медіа в 2010-2013 роках називали цих студентів "покеМОНи".

📌 ВСР не долучалися до розробки нинішнього закону "Про вищу освіту", прийнятого 2014 року, бо вони підтримували законопроект Квілова-Колесніченко-Сороки.

📌 Спікери розподіляють виші на кращі та гірші, хоча не представляють жодних фактів оцінки діяльності університетів та органів студентського самоврядування.

Очевидно, так вони вибудовують підґрунтя для подальшого контролю роботи органів студентського самоврядування в університетах через монополію новоствореної міністерської "студентської ради", яка визначатиме не лояльні до МОН студентські об'єднання як гірші.

📌 Створення консультативно-дорадчої ради (КДО) з органів студентського самоврядування (ОСС) при МОН зробить самоврядування тільки більш залежним від влади, адже положення та склад будь-якого КДО затверджується очільником органу влади.

📌 Якщо ОСС погодяться на консультативний статус при МОН, це дасть сигнал їхнім ректорам, що студентські лідери не вважають незалежність студентського самоврядування цінністю.

Тоді, відповідно, на рівні вишів збільшиться нехтування їхньою позицією.

📌 Створення аналогу ВСР аргументується тим, що відсутня мережа комунікацій органів студентського самоврядування, хоча на початку зустрічі нардепа Жмеренецького представили, як колишнього члена найбільшої студентської організації Українська асоціація студентів (УАС).

УАС є визнаним національним об’єднанням студентів України на європейському рівні і представляє Україну в Європейському союзі студентів.

Бажання МОН створити альтернативу УАС пов'язане з виступами лідерів студентського самоврядування проти призначення Шкарлета т.в.о. міністра;

📌 Шкарлет хоче, щоб студенти стали рупором міністерства, і зазначив, як начебто доказ його відкритості до співпраці зі студентами, що за роки керівництва (нагадаємо, 10 років на посаді ректора) в його закладі змінилося три голови студентської ради, що є прямим порушенням діючого закону.

Голова студентської ради обирається терміном на один рік, максимум дві каденції поспіль, тобто за час ректорства Шкарлета мало би бути обрано мінімум 5 голів студрад;

📌 Цікаво, що т.в.о. міністра освіти і науки говорить, про те, що він не боїться спілкування зі студентами, проте на зустріч кличе лише тих, хто не висловлював публічну позицію стосовно його призначення.

Нагадуємо, що 2 листопада 2020 року в стінах МОН відбулася зустріч Шкарлета нібито із лідерами студентського самоврядування, але навіть у коментарях в соціальних медіа студенти написали, що присутні на зустрічі не були їх представниками.

Така практика для України не є новою, адже раніше МОН вже займалося створенням імітації співпраці зі студентами через організацію роботи дорадчих студентських рад при органі виконавчої влади. Так міністерство оточує себе лояльними інституціями, які будуть виступати на підтримку будь-яких рішень.

📌 Апетити міністерства є великими, вони хочуть створити монополію органів студентського самоврядування (?!), створивши ілюзорну підтримку студентів.

📌 Спікери роблять не компетентні висновки щодо законодавчої бази, начебто у студентів немає механізму захисту від тиску адміністрації, але вони забувають про те, що органи студентського самоврядування є органами управління і включені до всіх робочих органів університетів (вчені ради та конференції трудових колективів).

Більше того, голови органів студентського самоврядування погоджують відрахування студентів, що унеможливлює відрахування з університету студентських лідерів.

Фото: luminastock/Depositphotos

МОН на чолі із Сергієм Шкарлетом взялося за створення навколо себе лояльного середовища студентів, адже ректорське вже забезпечене (ректори рекомендувати кандидатуру Шкарлета на посаду міністра).

Чим це загрожує освіті?

Буде створене ілюзія, в якій є начебто представництво студентів, що студентів залучити до обговорення та прийняття рішень в сфері вищої освіти і що дії МОН покликані лише на розвиток студентства.

А ті студенти, які виходять на акції проти т.в.о. міністра, занепокоєні законопроєктами, які розробляє МОН, виходять на протести проти реорганізації свої закладів освіти є маргіналами, які вміють тільки кричати.

Повторне створення ВСР?

Всеукраїнська студентська рада при МОН стала класичним прикладом кишенькового дорадчого органу.

В молодіжних колах членів і керівників ВСР навіть зневажливо називали "покеМОНами" за їхню відданість своїм неформальним "власникам".

Так, серед іншого, ВСР підтримала урядову постанову з новим переліком платних послуг в університетах, проти якого сама ж виступала раніше.

Даний підхід популярний в авторитарних країнах, зокрема, в Білорусі є Білоруський республіканський союз молоді, який, не соромлячись, оголошує себе нащадком комсомолу.

Чи потрібне відновлення комсомолу Україні?

Такі органи покликані лобіювати та відстоювати інтереси влади, виконувати їхні вказівки.

Якщо ми поглянемо на досвід демократичних країн, які є учасниками Європейського простору вищої освіти, то ці країни залучають до роботи незалежні об’єднання, які, зокрема, є членами Європейського союзу студентів.

Ганна Савенко, віце-президент з питань регіонального розвитку Української асоціації студентів, спеціально для УП.Життя

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