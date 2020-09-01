#зашкварлет: активісти знову вимагають відставки Шкарлета з посади очільника МОН

Активісти та освітяни вийшли на акцію під Кабмін. Вони вимагають відставки Сергія Шкарлета з посади очільника Міністерства освіти і науки.

Хочуть, щоб перший дзвоник став останнім для нього на посаді.

Причина у тому, що Шкарлет - ексрегіонал, у його наукових роботах виявлено великі обсяги плагіату, також його звинувачують у корупційних "хвостах".

Нагадаємо, 25% тексту докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергій Шкарлета складається з російських джерел.

Такого висновку дійшли науковці Юрій Бойко та Василь Садовий, які проаналізували дисертацію очільника МОН.

"Сьогодні 1 вересня і це перший робочий день міністра освіти плагіатора Сергія Шкарлета під час навчального процесу.

В голові не вкладається як в 2020 році міністром освіти може бути екс-регіонал, який сплагіатив більше 87% своєї наукової роботи.

По відчуттям це десь на рівні першого матча Динамо Київ під керівництвом Луческу - МЄРЗОСТЬ!", - пише Філіп Альїд у Facebook.

Нагадаємо, освітяни, науковці та інші небайдужі 18 червня виходили на протест під Верховну Раду проти призначення Сергія Шкарлета очільником МОН.

Потім до учасника акції проти призначення Шкарлета очільником МОН приходила СБУ.

Громадські освітні організації, батьки та небайдужі зверталися до народних депутатів, президента та прем’єра, щоб ті призначили кваліфікованого очільника Міністерства освіти і науки.

Також науковці та освітяни зверталися до влади та СБУ через призначення Шкарлета.

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