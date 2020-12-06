Як обрати собаку: 8 кроків і 2 лайфхаки. Особистий досвід

Я не мріяла про собаку з дитинства.

Бажання завести пса з'явилося вже у свідомому віці. А тому й підхід до вибору був усвідомленим.

Я була свідком того, як люди помилялися з вибором породи, бо робили цей вибір на підставі помилкових критеріїв. Наприклад, невеликого розміру собаки – і були шоковані, коли красунчик-ягдтер’єр "розносив" квартиру літніх господарів.

Щоб у світі було більше щасливих собак і їхніх господарів, поділюся власним досвідом, як обрати собаку.

Відразу підкреслю: любити можна будь-якого собаку, з породою чи без неї. Та якщо у майбутнього господаря є обмеження чи конкретні побажання, тоді цей текст для вас.

Перед тим, як розпочнемо пошук

Завести собаку означає розпочати взаємини, в яких є зобов'язання.

І йдеться не лише про прогулянки. Це миття лап, щеплення і дегельмінтизація, розчісування та купання, моніторинг навколишнього світу щодо різноманітних небезпек і непогоджених смаколиків, сварки з іншими собаками, кліщі й колоски, які потрапляють під шкіру та наривають.

Це регулярні злучки та участь у виставках, якщо ви оберете такі опції.

Це дресирування в дитинстві та підтримання навичок протягом усього подальшого собачого життя.

Перераховую це не для того, щоб відмовити, а щоб ви вчасно усвідомили свій внесок у взаємини із собакою.

Завести собаку означає розпочати взаємини

Крок 1. Призначення собаки.

Розпочати вибір собаки варто з відповіді на запитання: для чого вам потрібна собака? Для охорони? Для спільних занять спортом? Для виставок? Для душі?

Є собаки, чудові в одному напрямку, але зовсім непридатні для іншого.

Поміркуйте, навіщо вам собака, і розглядайте породи, створені для цього.

У мене жодних сумнівів не було: собака мені потрібна для цілковитої взаємної любові й обіймів, тобто пес-компаньйон.

На цьому етапі з гонки вибули добермани і алабаї 😀

Крок 2. Спосіб життя.

Після того як визначилися з призначенням, зверніть увагу на свій спосіб життя.

Якщо ви любите повалятися на дивані, вам із задоволенням складе компанію ши-тцу.

Угорська вижла, навпаки, підкорить "сотку" разом з активним господарем.

Собаки, яким не приділяють достатньо уваги, гризуть взуття і меблі, не слухаються та перебувають у пошуку шляхів помсти.

Це не тому, що вони погані. Просто потреби собаки не відповідають можливостям господаря.

Мені було важливо, щоб собака могла багато їздити в автівці, легко контактувати з чужими людьми, добре поводитися в місцях скупчення людей.

Все це стало важливим, ще й коли справа дійшла до дресирування.

Крок 3. Розмір має значення.

По-перше, пес повинен вільно поміщатися у ваше житло 🙂

По-друге, йому потрібно дати лад. Доброзичливий лабрадор має стільки сили, що може потягти дорослу людину (наприклад, врятувати, коли господар тоне). Великому собаці потрібно більше занять і господар, який зможе її в разі потреби утримати.

Мені було дев'ять, коли бассет-хаунд на повідці потягнув мене обличчям по асфальту в напрямку суки з тічкою. Замість того щоб кинути повідець, я схопилася за дерево і щосили утримувала пса. До речі, не треба так робити 🙂

На етапі "Розмір має значення" з мого особистого вішлисту вибула мальтійська болонка. Я зрозуміла, що хочу все-таки собаку 😋

Крок 4. Вивчіть породу.

Цей пункт особливо важливий для тих, хто з дитинства мріє про конкретну породу.

Після мультфільму "101 далматинець" з'явилася мода на далматинів. Але від багатьох із них господарі відмовилися протягом першого року собачого життя. Виявилося, що це не гарненька іграшка, а енергійний собака, який потребує багато простору й часу.

Лайфхак №1: після вивчення інформації в інтернеті та книжках підпишіться на хештег обраної породи в Instagram.

Зараз за таким хештегом я бачу інших собак нашої породи, нові команди та навіть рецепти собачих страв (не кажіть нічого).

Розмір має значення

Крок 5. Здоров'я.

Перш ніж піти за цуценям, почитайте про хвороби породи. Краще дізнатися про них перед тим, як ви закохаєтесь у чиюсь кошлату мордочку.

Може це вас і не зупинить. Але ви зрозумієте, що перелік турбот розширюється через слабке здоров'я.

На цьому етапі я викреслила зі списку французьких бульдогів міні. У відгуках про цю породу господарі, що пережили інсульт свого собаки, часто писали: ми дуже любимо нашого собаку, але якби довелося обирати ще раз, взяли б іншу породу.

І тут ми переходимо до наступного пункту, який став для мене справжнім відкриттям.

Крок 6. Відгуки власників.

Дівчата напевно знають сайти, де пишуть відгуки на косметику, побутову техніку.

Тримайте лайфхак № 2: на одному з таких сайтів я відшукала відгуки на породи собак. Цей фідбек виявився для мене вирішальним.

Господарі чесно розповідають про особливості породи, поведінку тварини, проживання в будинку або квартирі, здоров'я, взаємини собак із дітьми тощо. Там можна прочитати те, що не знайти в літературі.

Крок 7. Любов із першого погляду.

Серед усіх, хто дійшов до фіналу, обирайте того собаку, який припав до серця 🙂

Але це ще не все...

Крок 8. Розплідник.

Найпростіше загуглити породу собак і подивитися цуценят на OLX. Але не варто так робити.

Неофіційні заводчики дуже часто утримують собак у "нелюдських" умовах, розмножують тих, хто для цього непридатний (наприклад, із генетичними захворюваннями).

Перевірити заводчика обраної породи можна (і потрібно) в КСУ – Кінологічному союзі України.

Мого Новера привезли до Києва з харківського розплідника цвергшнауцерів. Звідти я забрала його до Одеси. І жили вони довго та щасливо (с).

Валерія Івашкіна, журналістка, експертка з комунікацій, спеціально для УП.Життя

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