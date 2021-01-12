​​Як дітям стати затребуваними в епоху діджиталізації та роботизації

У фільмі "Я, робот" Вілл Сміт дорікнув роботу тим, що "механічній імітації життя" далеко до людини. Вона ніколи не створить симфонію, не намалює шедевр на полотні.

Залізний співрозмовник Вілла запитав, чи вміє робити все вищезгадане сам Сміт. Це був шах і мат на уявній шаховій дошці. Шах і мат для людини. Адже з кожним роком роботи все більше витісняють нас з наших робочих місць, виконуючи завдання швидше, краще, економніше.

Яке ж місце залишиться для людини в майбутньому, і як нам вже зараз підготувати дітей до викликів існування у світі поруч із штучним інтелектом?

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Ілон Маск та Білл Гейтс вже усвідомили небезпеку штучного інтелекту: чим же він загрожує людству?

Людина – соціальна істота, однією з найважливіших потреб якої є відчуття власної важливості.

В піраміді Маслоу відчуття приналежності до спільноти людей стоїть на третьому місці після фізіологічних потреб та відчуття захищеності.

Без відчуття своєї важливості для певної групи людей індивід не може рухатись далі до задоволення потреб у повазі, визнанні, естетичній насолоді та самоактуалізації.

Але штучний інтелект вже через 5-10 років може забрати у мільйонів людей відчуття власної потрібності, а разом з тим і стабільний прибуток.

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Вчені, бізнесмени, футурологи та політики б’ють на сполох через небезпеку швидкої роботизації та автоматизації процесів людської життєдіяльності з 2013 року.

Саме в цьому році двоє вчених з Оксфорда Карл Бенедикт Фрей і Майкл А Осборн опублікували дослідження "Майбутнє зайнятості" та приголомшили американців. Вони одними з перших спрогнозували, що штучний інтелект змусить зникнути 47% спеціальностей. До цього на автоматизацію часто дивились, як на добродійність.

Після публікації дослідження в серцях людей оселився страх. Що, як через десять років з роботи може звільнити начальник-робот? Що, як твою роботу буде виконувати набагато краще та більш дешевше машина? Що, як твоя освіта, навички та досвід опиняться на смітнику?

Ілон Маск в своєму інтерв’ю заявив, що штучний інтелект може зайняти панівне місце в соціумі, загнавши людей в клітки так само, як ми зараз зробили це з тваринами.

Тому, на думку підприємця-мільярдера, нам необхідно терміново зливатись з машинами, вдосконалюючи роботу мозку за допомогою чіпів.

Поки що це звучить фантастично для України, але в Кремнієвій долині – це цілком реальний предмет праці науковців та інженерів, які розуміють, що майбутнє вже настало.

Хто найпершим постраждає від штучного інтелекту?

McKinsey Global Institute дослідили, що жінки опиняться в зоні ризику до 2030 року.

Досі канцелярську роботу навіть в економічно розвинутих країнах виконують здебільшого жінки. Під загрозою зникнення такі спеціальності, як секретарі та бухгалтери, кредитні фахівці та бібліотекарі.

Oxford Economics дослідили, що на виробництві втратять роботу біля 20 млн людей.

Наостанок, страх щодо майбутнього збільшує дослідження Boston Consulting Group. Згідно з ним, 67% керівників Китаю и 50% керівників США очікують скорочення кількості співробітників протягом 5 років за рахунок заміни їх на роботизовану техніку.

Світ зможе протидіяти штучному інтелекту, але чи приєднається до світу Україна?

Разом із песимістичними дослідженнями вчені заспокоюють – із зникненням сотень професій з’являтимуться нові спеціальності.

Наприклад, попит на кучерів із виникненням автомобілів майже зник. Але з’явилось ще більше водіїв.

В чому принципова різниця між першими та другими? Для отримання посвідчення водія необхідна більш складна та довга підготовка. Також існують різні види водійських прав – в залежності від навиків, людина може керувати звичайним авто, маршрутним автобусом або вантажівкою.

Якщо громадський транспорт стане автоматизованим, все-одно будуть потрібні люди, які налаштовуватимуть його роботу.

Вміння думати, брати відповідальність, швидко отримувати та застосовувати знання буде зростати в ціні і дозволить людям продовжувати працювати.

Вже зараз освітній процес має направити увагу на розвиток вміння дітей працювати в команді для протидії проблем.

Зараз освітній процес має направити увагу на розвиток вміння дітей працювати в команді.

Фото ilona75/Depositphotos

Важливо навчити нове покоління протидіяти неоднозначним ситуаціям, в яких потрібно швидко розставляти пріоритети та приймати рішення.

Поки що освітній процес в Україні нагадує старі фарфорові рибки радянських часів, які й досі можна знайти в сервантах у бабусь та дідусів. Ці рибки шкода викинути, але єдина їх функція – збирання пилу.

Школи в Україні не вчать мислити креативно, мати власну точку зору, проявляти ініціативу.

Якщо в багатьох передових країнах освіта схожа на командний пошук істини, в Україні це досі суха теорія, застарілі підручники, нудне викладання матеріалу, існування чорного та білого, механічне запам’ятовування.

Як наслідок – розчарування після закінчення середньої та вищої освіти, адже отримані знання не приносять необхідних навичок для роботи.

Як підготувати дітей зараз до життя в світі штучного інтелекту?

Білл Гейтс ще кілька років тому радив для вищої освіти обирати спеціальності, пов’язані зі штучним інтелектом, біологією або енергетикою.

Штучний інтелект поки що не може винайти вакцину від COVID-19, відкрити та підкорити новий вид відновлювальної енергії, спроектувати новий шедевр архітектури, як це зробив Гауді в Барселоні.

Штучний інтелект не може доглядати за літніми людьми, написати роман, розсмішити вас, навчити танцювати з пристрастю або ж повірити в ваші сили у тренажерному залі, мотивувавши підіймати важкі штанги.

Що ж варто розвивати в дітях вже зараз?

🤖 Вміння правильно визначати проблему та знаходити способи її вирішення.

На співбесіді до однієї з компаній Ілона Маска питають про найбільшу проблему, з якої зіштовхнулась людина в житті. А потім зі способом її вирішення.

Кандидату відмовляють, якщо він має диплом Гарварда з відзнакою та чудові рекомендаційні листи з топової компанії, але не вміє брати на себе відповідальність.

🤖 Креативне та нестандартне мислення.

На співбесіді в Google можуть запитати "Скільки м’ячів для гольфу необхідно, щоб заповнити олімпійський басейн для плавання?".

Рекрутер таким чином перевіряє вміння кандидата мислити креативно та відповідати на неочікувані виклики, не втрачаючи впевненість у собі.

🤖 Швидка адаптивність.

Співробітник майбутнього має постійно навчатись та перекваліфіковуватись, адаптуючись до нових викликів.

Наприклад, ті компанії, які швидко адаптувались до умов карантину, не лише зберегли прибуток в цьому році, але й збільшили його.

Більшість компаній лишилися непристосованими до умов праці під час пандемії. В майбутньому турбулентних періодів на кшталт 2020 ставатиме ще більше, тому важливо вчитись адаптувати бізнес до них.

🤖 Розвинута уява та допитливість.

Вміння мріяти, бачити різноманітні гіпотетичні ситуації, ставити яскраву мету для компанії, запалювати своїм баченням майбутнього інших – не менш важливі навички співробітників майбутнього, які допоможуть конкурувати з штучним інтелектом.

🤖 Вміння бути щасливим.

Переживання власного щастя – певно принципова відмінність між людиною та штучним інтелектом.

Останній може пояснити природу щастя та знайти всі відомі цитати про нього у мережі за секунду.

Але лише людина може відчути позитивні емоції та допомогти іншим пережити їх.

Сучасна освіта має бути спрямована не лише на те, щоб підготувати молодь до світу праці. Освіта повинна забезпечити учнів навичками, необхідними їм, щоб стати свідомими, відповідальними та проактивними громадянами.

Для того, щоб штучний інтелект став для наших дітей другом, а не ворогом, реформувати освіту в Україні необхідно вже зараз.

Лідія Білас, співзасновниця та керуючий партнер КМДШ (Креативної Міжнародної Дитячої Школи), спеціально для УП.Життя

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