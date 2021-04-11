Когнітивна гнучкість – основна навичка епохи пандемії

Вірити в краще за умов локдауну спроможні не всі. Що ж допоможе підготуватись до нової хвилі COVID-19?

Розвинутий рівень когнітивної гнучкості.

Що таке когнітивна гнучкість?

Чи відчували ви коли-небудь ступор?

Чи траплялась у вашому житті раптова зміна планів, яка дезорієнтовувала та змушувала зависнути?

Або поява альтернативного вибору, який змушував мозок вагатись та не знати, яке рішення прийняти?

Або ж навпаки, різке зникнення усіх варіантів розвитку подій, під час якого ви ніби завмирали та не знали, якою ж стежкою йти далі?

Пандемія внесла до життя населення всієї планети цілий букет причин для подібного зависання мозку. Плани різко скасовувались, події відмінялись на невизначений час, стабільність пішла по-англійськи.

Вчені ж стверджують, що саме когнітивна гнучкість допомагає людям швидко прилаштуватись до чергового локдауну та взяти від нього максимум користі.

Людина з розвинутою когнітивною гнучкістю швидко згенерує новий план.

Фото HeritagePics/Depositphotos

Когнітивна гнучкість – це здібність людини швидко переглядати свої плани після зустрічі з перешкодами, невдачами, помилками або отриманням нової інформації.

Чим вища когнітивна гнучкість, тим вищий рівень адаптації людини до нових умов існування. Посилюється ця здібність тоді, коли в нейронній мережі з’являється більша кількість зв’язків.

Нейронні мережі схожі на дороги, що з'єднують різні області мозку. Чим більше нейронних шляхів створено, тим більше доріг є для поєднання та обробки інформації, генерації нових ідей та швидкого прийняття рішення.

Чому у людини може виникнути ступор?

Наприклад, людина має план А і план Б. Але реальність створює такі умови, під час яких жоден з цих планів реалізувати неможливо. Людина з розвинутою когнітивною гнучкістю швидко згенерує план В, Г і К. Людина без цієї здібності може впасти в ступор, депресію або ж лягти на соціальне дно.

Саме тому багато людей під час першого локдауну відчули себе в глухому куті – вони не мали запасного плану.

Правда полягає в тому, що запасного плану не мав ніхто, але люди з розвинутим рівнем когнітивної гнучкості швидко його згенерували та почали втілювати в життя ще минулої весни.

Що думають психологи про когнітивну гнучкість?

Для людини надзвичайно важливо постійно шукати нове творче пристосування до реальності, що змінюється. Лише тоді індивідуальність виходить з рамок, живе та зростає.

До прикладу, якщо підліток має невдалий досвід взаємодії з поганою компанією, і обирає уникнення спілкування, а цей перший досвід (уникнення) зафіксує собі, як рішення проблеми, то позбудеться шансів зустріти хороших людей у інших подібних ситуаціях.

А якщо зможе знайти творче пристосування до реальності, не обмежуватиметься одним варіантом рішення – матиме можливості знайти однодумців, друзів, підтримку та розвиток.

Психологи з гештальт підходом працюють з клієнтами саме для усвідомлення ними звичного сценарію, який вже не є ефективним в зміненій реальності.

Колись людина в певних обставинах вибрала найкращий спосіб задоволення важливої потреби, але потім контекст змінився, а спосіб залишився як звичний неусвідомлений механізм, який сьогодні позбавляє людину вибору, змушуючи її діяти однаково в абсолютно різних ситуаціях.

Як влучно сказано у книзі "Психологія в кіно" Тетяни Салахіевої-Талал: "Невроз народжується там, де новизна стає звичкою, творчість – рутиною, а вибір "тут-і-тепер" – автоматичним рішенням для всіх ситуацій майбутнього".

Пандемія назавжди змінила світ: як когнітивна гнучкість допоможе адаптуватись?

Когнітивна гнучкість відповідає за оновлення системи переконань та дозволяє розширювати свій світогляд, отримуючи нову інформацію, замість того, щоб годинами захищати свої застаріли вірування, ігноруючи нові дані.

Саме тому важливо покращувати її рівень для того, щоб черговий локдаун не став причиною депресії, апатії або неврозу.

Рік тому кожен зіштовхнувся з шоком, що прийшов з пандемією, та почав проживати заперечення, гнів, торги, депресію та прийняття. Ті, хто прийшов ці стадії швидше, швидше адаптуватись до умов життя під час пандемії.

Бізнесмени почали пристосовувати продажі до онлайн-формату та шукати нові ніші, попит яких можна було б задовільнити.

Спеціалісти перейшли до онлайн-консультацій, спортивні тренери почали робити прямі трансляції тренувань.

Що відбулось з тими, хто мав низький рівень когнітивної гнучкості?

Розгубленість, очікування повернення до "нормального життя", завмирання від нерозуміння, як діяти. Деякі й досі знаходяться в ступорі.

Що ж робити, щоб просто зараз адаптуватися до локдауну:

👍 Готуйте запасні плани

Якщо хочете розсмішити Бога, розкажіть йому про свої плани. А якщо хочете зберегти власні нервові клітини, підготуйте кілька запасних планів.

Пам’ятайте, що ми – всього лише люди і нам підконтрольне не все, якими б відповідальними, талановитими, сильними або забезпеченими ми не були.

Перешкоди - це нормально. Будь-яке відхилення від планів – це нормально. Захистіть себе запасними планами.

👍 Змініть переконання

Іноді вирішення проблеми полягає у звичайній зміні реакції на неї. Проявом гнучкості є вміння побачити переваги в будь-якій ситуації.

Шеф-кухар може втратити роботу під час локдауну, але зміцнити зв'язок з дітьми, зайнятись фізичними вправами або почати писати книгу рецептів.

Замість того, щоб дивитись на локдаун, як на кінець світу, подивіться на нього, як на шанс почати щось нове.

👍 Змініть порядок

Вчені стверджують, що зміна звичного способу життя створює нові нейронні мережі.

Спробуйте елементарне – почистити зуби іншою рукою, піти додому іншим шляхом, змінити послідовність дій в ранковому ритуалі збирання на роботу.

👍 Створюйте нові звички

Локдаун дає чудову можливість створити нову корисну звичку, наприклад, почати більше готувати корисної їжі вдома, заощаджуючи час на добирання до офісу.

Почати бігати або займатись з тренером по відео. Почати вчити нову мову або малювати. Кожне нове вміння розширює ваші нейронні мережі та покращує когнітивну гнучкість.

👍 Наповнюйтесь новим досвідом

Кожна нова зустріч, подорож, лекція формує нові нейронні мережі та покращує гнучкість.

Якщо ви не можете подорожувати через закриті кордони, спробуйте пірнути у подорож новою книгою або фільмом, що змушує замислитись.

Намагайтесь під час спілкування не лише ділитись власними переконаннями, але й слухати, щоб увібрати в себе досвід та погляди на життя співрозмовника.

Відправтесь у подорож минулим, вислухавши історії з життя своїх дідусів та бабусь, батьків або ваших сусідів – самотніх літніх людей.

👍 Займайтесь спортом

Активність покращує кровообіг, допомагає виділятись дофаміну та ендорфіну, покращує роботу мозку та генерацію нових ідей.

Розвинута когнітивна гнучкість допомагає розвинути оптимізм. Адже там, де інші будуть бачити темряву, ви побачите світло, яке виведе з тунелю і вас, і вашу родину, і вашу компанію.

Освіта – спосіб сформувати високий рівень когнітивної гнучкості

Проблемою багатьох людей з низьким рівнем когнітивної гнучкості є застаріла система освіти, в якій було лише два варіанти – правильний та неправильний.

Сучасний світ – це світ з тисячами виборів, жоден з яких не є абсолютно вдалим.

В школі нас не вчили тому, що немає правильної відповіді на питання, що рішення необхідно приймати самостійно та нести за нього відповідальність, що реалії змінюються, тому змінюються й цінності, способи реагування та взаємодії.

Тому багатьом з нас в дорослому житті важко почати діяти відразу, думати самостійно, ми ніби чекаємо мудреця, що прийде на допомогу, як вчителька під час контрольної підкаже рішення математичної задачі.

Варто позбутись цієї звички, адже пандемія – це задача, на яку ми всі разом шукаємо рішення просто зараз і поки що не знайшли єдиного вірного.

При цьому ми можемо порадіти за наших дітей, адже сучасна освіта направлена саме на розвиток когнітивної гнучкості для того, щоб майбутнє покоління було підготовлене до викликів краще за нас.

Наприклад, в школі Ілона Маска Ad Astra акцент роблять саме на вмінні думати, діяти та приймати рішення. Один з прикладів задач в школі Маска звучить так:

"Уявіть, що основна частина населення в місті працює на величезному заводі. Цей завод забруднює озеро і вбиває тварин в ньому.

Що ви зробите, якщо закриття фабрик означає втрату роботи для всіх, а якщо їх залишити, то місто ризикує втратити озера".

В школі Ілона Маска акцент роблять на вмінні думати, діяти та приймати рішення

В цієї задачі немає правильної або неправильної відповіді. Кожен учень має право на власну думку і вчителі приймають її, вислуховують аргументи на її захист та підтримують вибір школярів. Задача також поглиблює розуміння етики та моралі.

В школі Ad Astra немає оцінок, але кожен з учнів чимось займається – хтось збирає двигун або програмує сайти, хтось пече пиріжки. Головне – отримати задоволення від своєї роботи та побачити її практичну користь для соціуму.

За словами психологів, в моменти складнощів ми можемо зависнути, вагаючись між двома рішеннями. Тоді як найкраще рішення – це почати діяти вже зараз і не так важливо, в ту чи іншу сторону.

Освітній процес в школах КМДШ також направлений на розвиток такої важливої в наш час якості, як когнітивна гнучкість.

В дебатному клубі, який проводиться англійською мовою, учні з повагою до точки зору супротивника, доводять свою правоту за допомогою ораторської майстерності, вміння влучно аргументувати та спростовувати переконання іншої сторони.

Освіта в школі занурює дітей з світу теорії та підручників у реальний світ практики та справжніх викликів.

Велику увагу в КМДШ приділяють формуванню цінностей та впевненості у собі, профорієнтації та рефлексіям, виховуючи не слухняних громадян, що чекають чиїхось підказок, а формуючи творців. Творців власного щастя та успіху, творців власного бізнесу та громадянського суспільства.

Лідія Білас, співзасновниця та керуюча партнерка мережі шкіл КМДШ, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина AllaSerebrina/Depositphotos

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