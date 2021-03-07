Якими мають бути подарунки: безцінні, безтактні, "для галочки", "для тих, у кого все є" та інші

Дні народження, ім’янини, професійні свята, а ще Миколая, Новий Рік, Різдво, День святого Валентина, і нарешті 8 березня – насправді в нашому житті чимало місця відведено вибору подарунків, їх даруванню, а потім навіть обговоренню.
Спробую усі розмови про дарунки проаналізувати й вкласти у чергову ненаукову класифікацію. Бо для мене існує, як мінімум, десять видів дарунків.
Серед перших п’яти назву мої неулюблені, а ближче до десятки додам більше тепла.
Стрес-дарунки
– Коли мрієш вихідні провести під пледом, а отримуєш лижі й "гарячі" квитки в гори.
– Боїшся висоти? Тримай сертифікат на стрибок із парашутом.
– Як дарують собаку, а ти любиш тварин лише на картинках.
– Не терпиш гучних забав й вирішуєш видалити День свого народження з усіх соцмереж? Чекай, – вранці зателефонують друзі й повідомляють: щедро покрили усі твої витрати на святкування багатолюдної вечірки в кафе.
– Коли не терпиш тріскоту надувних кульок, і на 55-річчя отримуєш їх у кількості, рівній твоєму ювілею.
Стрес-дарунки мотивують людей вийти зі зони комфорту, подолати фобію, змінити давні переконання.
Або ж – комусь якнайшвидше віддарувати те, що, з якогось дива, довелося отримати тобі. І відчувши невимовну радість від дарунку, лише тоді, коли той врешті належатиме іншому.
І, знаєте, я зустрічала людей, для яких сам обряд отримування дарунків є стресом. Вони радо обдарують інших, але самі не люблять бути в центрі уваги, – мріють перетворитися на мишенят в будь-яке зі своїх приватних свят.
Важливо приймати й не стресувати таких мишенят… Бо мова дарунків, про яку пише Гері Чемпен, для таких людей часто є незрозумілою іноземною.
Стрес-дарунок отримала Поліанна в однойменному творі Елеонор Портер. Замість ляльки – милиці. Але саме цей дарунок навчив її професійно справлятися з грою в радість. Вона придумала, чому саме радіти, коли замість ляльки отримуєш милиці, – радіти, що вони тобі не потрібні.
Дарунки-підрахунки
– Коли шукаємо в інтернеті, скільки коштує те, що подарували нам. Бо віримо, – у відповідь слід віддарувати щось в тих же фінансових межах.
– Коли, обираючи дарунок, думаємо про суму, а не про того, кому даруємо.
– Коли молодятам шукаємо презент, який дозволить нам достойно виглядати на фоні інших гостей.
– Коли дорослі переводять втрачений час із дітьми у грошовий еквівалент.
Серед дарунків-підрахунків бувають і ті, якими хтось хоче закрити пустку всередині себе, засмічуючи простір для духовного чимось матеріальним.
Мабуть до дарунків-підрахунків можна причепити вагончики "дарунки з чеками для зручного обміну й повернення", "дарунки-сертифікати", "дарунки-гроші". І, якщо почнемо дискусію, чи можна такі "вагончики" вважати дарунками, почуємо десятки аргументів за і проти.
Якщо порівнювати дарунки-гроші з холодними чи нетактовними дарунками (про них піде мова далі), то, звісно ж, краще обрати перший варіант. Але, поруч з дарунками-стосунками дарунки-гроші, звісно, тьмяніють.
Чим би не завершилася наша дискусія, опис дарунків-підрахунків підсумую фразою Генріха Фішер-Діля – "Нерідко буває так, що, на скільки дорожчий дарунок, на стільки дешевші наміри".
Дарунки "тобі не тобі"
– Парфуми, які подобаються тому, хто їх дарує.
– Конструктор 12+ для сина 3+. Подарований щасливим татом, який не може дочекатися, коли підуть гості, аби нарешті почати складати літак.
– Лялька для онучки, про яку бабуся так мріяла в дитинстві.
– Сертифікат у фітнес-зал, щоб "ти ходив зі мною, бо мені скучно самому".
– Квіти не польові, які любиш, а у горщику, – бо "вирішив, що вони довше простоять".
– Шарф сіробуромалиновий, а не оксидно-рожевий, бо – "де ж у твоєму віці такі кольори одягати".
– Книга відомого фантаста для читача, що не терпить цього жанру, бо "вона бомбезна, – побачиш".
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Часом такі дарунки можуть бути терапевтичними чи оригінальними для самих дарувальників, та не надто бажаними для тих, хто їх отримує.
Інколи – є прекрасним лакмусовим папірцем, на скільки якісно уміємо не лише слухати, але й чути одне одного.
А часом – просто нагода сміливо зізнатися батькам своїм дітям: "Ось! Це та машинка, про яку я мріяв все дитинство. Але за яку мої батьки мали б віддати усю зарплату. Знаєш, зараз я таки куплю її собі. Може, й тобі сподобається, і пограємося разом".
Безтактні дарунки
– Шампунь від перхоті.
– Антипреспірант.
– Сертифікат на антицелюлітний масаж.
– Антивіковий крем.
– Дорогий міцний алкогольний напій для людини, моральні цінності якої дивляться в геть протилежну сторону від такого дарунку.
– Солодкий дарунок для дитини з цукровим діабетом, бо "усім дітям класу щось однакове ж треба, а як інакше? Віддасть комусь як не їстиме…"
Напевно тут додатково щось пояснювати не треба.
Дарунки для галочки або холодні дарунки
– Коли дарують, бо так треба.
– Коли "моя справа подарувати, а ти вже вирішуй, що робитимеш із вмістом того пакету".
– Коли щорічно отримуєш набір шкарпеток, – то й "не жалійся, що не роблю тобі нічого приємного".
– Пилосос і мікрохвильова піч, якими, насправді, користуватимуться всі члени сім’ї, але "вирішили приплести цю покупку до твого свята".
– Фоторамки, незрозумілі статуетки, що були недорогі та по акції…, – "Не сподобаються, – віддаси комусь".
Часто саме ці дарунки перетворюються на дарунки-віддарунки й потрапляють на полицю речей, які плануємо комусь віддати.
Але серед таких дарунків, певно, є ті, які просто не можуть бути в іншому статусі. Бо даруються на офіційних церемоніях, позують перед камерами й журналістами, і просто символізують знак уваги.
Дарунки-рятунки
– Три каструлі їжі, які несподівано привозить бабуся своїй онучці, яка тиждень харчується мівіною, готуючись до державних іспитів.
– Електронні слова підтримки, надіслані тим, хто навіть далеко почув нас не вухами, а серцем.
– Звіт замість колеги, у якого всесімейний карантин і тиждень термометрів й жарознижуючих.
– Несподіваний дзвінок подруги, яка не скаржиться годинами на своє життя, а пропонує забрати твою дитину зі садочка й погратися до вечора з малою на майданчику. Допоки ти не виспишся з новонародженим карапузом.
– Турботливий погляд керівника, що влаштовує тобі вихідний посеред тижня, помітивши синці під твоїми втомленими очима.
Дарунки-стосунки
– Просто присутність.
– Просто час для когось (час, між іншим, – найдорожчий дарунок, бо його ані купиш, ані повернеш, ані заморозиш)
– Просто радість разом.
– Просто поруч без гаджетів.
– Футбол, у якому нічого не петраємо, але йдемо туди з тим, у кого футбол запалює очі.
– Вибір дарунку для іменинника разом з іменинником. День втомлених ніг, примірка сотні "не таких" костюмів у пошуку єдиного "такого" (якого ще просто не придумали).
– Записка "негайно день за свій рахунок" після дзвінка дитини, що реве від нещасливого кохання.
Жартують, що часом легше знайти собі чоловіка, аніж дарунок для свого чоловіка 😄 Та, насправді, складність ота приємна, – спонукає глибше пірнути в серце рідної людини, пізнавати її з року в рік, з дня у день. І, даруючи щось, нагадувати їй, – сама для нас є даром.
Серед дарунків-стосунків є дарунки самим собі, бо гармонійні стосунки зі самим собою також передбачають дарування собі любові й уваги.
Дарунки-машини часу
– Запах коробки від особливого чаю, яку нізащо не викинемо. Бо пили його теж із кимось дуже особливим.
– Пір’їнка з конверту від паперового листа.
– М’яка іграшка, з якою спали в дитинстві.
– Перша обручка коханого, зроблена з колоска пшениці й одягнена в полі серед квітів.
– Альбом з роздрукованими фотографіями чи фотокнига замість 1000 електронних фото, які "скинув тобі, – скачай і збережи".
Дарунки для тих, у кого все є
Прочитала жарт, що людині, у якої все є слід дарувати сигналізацію та послуги охоронної компанії 😄
Та, насправді, такі люди мотивують нас бути уважними до них. Спостерігати пильно за їхніми уподобаннями, аби хоча б з якоюсь потрібною дрібничкою вгадати.
Мотивують вчитися писати вірші й пісні, бо, виявляється, люблять читати поезію в своєму домі, у якому вже все є, окрім римованого тепла.
Коли вгадуємо для таких людей із дарунком, це є найбільшим дарунком для нас самих!
Безцінні дарунки
– Ті, що запам’ятовуються найбільше і не дружать з дарунками-підрахунками.
– Ті, які описані в творі О. Генрі "Дари Волхвів".
– Кольорові плакати й великі м’які іграшки в руках одногрупників під пологовим будинком.
– Написи на асфальті під вікнами.
– Наш портрет у виконанні дитини.
– Невідомий чоловік, що підхоплює твою валізу й закидає тееб з нею у поїзд, що рушає. А сам зникає непомітно, – так само, як і з’явився.
– Строга і "проти шерсті" промова лікаря, яка мотивує змінити усе твоє життя.
– Дарунок-прибирання.
– Дарунок-порожня коробочка із написом "Тут 1000 цілунків для тебе".
Серед безцінних дарунків – Божі дари, які Господь вручає нам через людей чи події у нашому житті.
Цікаво, що існує не лише потреба отримувати дарунки, але й потреба дарувати. І, якщо дарунок від серця, то, даруючи щось іншим, даруємо також собі багато тепла, радості й душевних сил.
Едуард Ерріо казав, що подарунки, як і добрі поради, – найбільшу радість приносять тому, хто дарує і радить.
І, якби дарунки могли говорити, точно би розповіли про три свої потреби:
🎁 Потребують культури приймання. Кожен дарунок хоче бути особисто розглянутим біля свого дарувальника. А не так, як навчаємо сучасних дітей, – зібрати в гостей свята десятки дарунків у гламурних пакетах, байдуже віддати їх мамі й податися на батути й майданчик для розважальної програми.
Кожен дарунок прагне подяки, вираженої через погляд, емоцію, слово, міміку…
🎁 Безцінні дарунки й дарунки-стосунки потребують поваги до їхнього зберігання. Зберігання в окремій вишуканій шкатулці дитячих малюнків, подарованих нам. Зберігання у серці вдячності за безцінні Божі дари. Зберігання теплих спогадів у наших душах і думках.
🎁 Потребують бути особливими, справжніми, а не ідеальними й дорогими. Потребують наших зусиль, старанності, щирості, які також вкладемо у подарункову коробку.
Найдорожчими мають бути наші наміри й бажання щось подарувати!
Як перевірити справжність дарунку? Виміряти відстань між людськими серцями, – вона стає коротшою після справжніх.
Тільки поняття "справжності" для кожного залишається своїм, – тісно переплітаючись із цінностями й особливостями виховання.
Професіоналізму всім нам у мистецтві дарункодарування!
Наталія Сиротич, PhD, психолог, арт-терапевт, Карітас Київ, спеціально для УП.Життя
Всі світлини Depositphotos
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