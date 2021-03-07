Якими мають бути подарунки: безцінні, безтактні, "для галочки", "для тих, у кого все є" та інші

Дні народження, ім’янини, професійні свята, а ще Миколая, Новий Рік, Різдво, День святого Валентина, і нарешті 8 березня – насправді в нашому житті чимало місця відведено вибору подарунків, їх даруванню, а потім навіть обговоренню.

Спробую усі розмови про дарунки проаналізувати й вкласти у чергову ненаукову класифікацію. Бо для мене існує, як мінімум, десять видів дарунків.

Серед перших п’яти назву мої неулюблені, а ближче до десятки додам більше тепла.

1 Стрес-дарунки – Коли мрієш вихідні провести під пледом, а отримуєш лижі й "гарячі" квитки в гори. – Боїшся висоти? Тримай сертифікат на стрибок із парашутом. – Як дарують собаку, а ти любиш тварин лише на картинках. – Не терпиш гучних забав й вирішуєш видалити День свого народження з усіх соцмереж? Чекай, – вранці зателефонують друзі й повідомляють: щедро покрили усі твої витрати на святкування багатолюдної вечірки в кафе. – Коли не терпиш тріскоту надувних кульок, і на 55-річчя отримуєш їх у кількості, рівній твоєму ювілею. Стрес-дарунки мотивують людей вийти зі зони комфорту, подолати фобію, змінити давні переконання. Або ж – комусь якнайшвидше віддарувати те, що, з якогось дива, довелося отримати тобі. І відчувши невимовну радість від дарунку, лише тоді, коли той врешті належатиме іншому. І, знаєте, я зустрічала людей, для яких сам обряд отримування дарунків є стресом. Вони радо обдарують інших, але самі не люблять бути в центрі уваги, – мріють перетворитися на мишенят в будь-яке зі своїх приватних свят. Важливо приймати й не стресувати таких мишенят… Бо мова дарунків, про яку пише Гері Чемпен, для таких людей часто є незрозумілою іноземною. Стрес-дарунок отримала Поліанна в однойменному творі Елеонор Портер. Замість ляльки – милиці. Але саме цей дарунок навчив її професійно справлятися з грою в радість. Вона придумала, чому саме радіти, коли замість ляльки отримуєш милиці, – радіти, що вони тобі не потрібні.

2 Дарунки-підрахунки – Коли шукаємо в інтернеті, скільки коштує те, що подарували нам. Бо віримо, – у відповідь слід віддарувати щось в тих же фінансових межах. – Коли, обираючи дарунок, думаємо про суму, а не про того, кому даруємо. – Коли молодятам шукаємо презент, який дозволить нам достойно виглядати на фоні інших гостей. – Коли дорослі переводять втрачений час із дітьми у грошовий еквівалент. Серед дарунків-підрахунків бувають і ті, якими хтось хоче закрити пустку всередині себе, засмічуючи простір для духовного чимось матеріальним. Мабуть до дарунків-підрахунків можна причепити вагончики "дарунки з чеками для зручного обміну й повернення", "дарунки-сертифікати", "дарунки-гроші". І, якщо почнемо дискусію, чи можна такі "вагончики" вважати дарунками, почуємо десятки аргументів за і проти. Якщо порівнювати дарунки-гроші з холодними чи нетактовними дарунками (про них піде мова далі), то, звісно ж, краще обрати перший варіант. Але, поруч з дарунками-стосунками дарунки-гроші, звісно, тьмяніють. Чим би не завершилася наша дискусія, опис дарунків-підрахунків підсумую фразою Генріха Фішер-Діля – "Нерідко буває так, що, на скільки дорожчий дарунок, на стільки дешевші наміри".

3 Дарунки "тобі не тобі" – Парфуми, які подобаються тому, хто їх дарує. – Конструктор 12+ для сина 3+. Подарований щасливим татом, який не може дочекатися, коли підуть гості, аби нарешті почати складати літак. – Лялька для онучки, про яку бабуся так мріяла в дитинстві. – Сертифікат у фітнес-зал, щоб "ти ходив зі мною, бо мені скучно самому". – Квіти не польові, які любиш, а у горщику, – бо "вирішив, що вони довше простоять". – Шарф сіробуромалиновий, а не оксидно-рожевий, бо – "де ж у твоєму віці такі кольори одягати". – Книга відомого фантаста для читача, що не терпить цього жанру, бо "вона бомбезна, – побачиш". ТАКОЖ ВАМ МОЖЛИВО БУДЕ ЦІКАВО: Скільки має коштувати подарунок і чому від цього залежить наше психічне здоров'я Часом такі дарунки можуть бути терапевтичними чи оригінальними для самих дарувальників, та не надто бажаними для тих, хто їх отримує. Інколи – є прекрасним лакмусовим папірцем, на скільки якісно уміємо не лише слухати, але й чути одне одного. А часом – просто нагода сміливо зізнатися батькам своїм дітям: "Ось! Це та машинка, про яку я мріяв все дитинство. Але за яку мої батьки мали б віддати усю зарплату. Знаєш, зараз я таки куплю її собі. Може, й тобі сподобається, і пограємося разом".

4 Безтактні дарунки – Шампунь від перхоті. – Антипреспірант. – Сертифікат на антицелюлітний масаж. – Антивіковий крем. – Дорогий міцний алкогольний напій для людини, моральні цінності якої дивляться в геть протилежну сторону від такого дарунку. – Солодкий дарунок для дитини з цукровим діабетом, бо "усім дітям класу щось однакове ж треба, а як інакше? Віддасть комусь як не їстиме…" Напевно тут додатково щось пояснювати не треба.

5 Дарунки для галочки або холодні дарунки – Коли дарують, бо так треба. – Коли "моя справа подарувати, а ти вже вирішуй, що робитимеш із вмістом того пакету". – Коли щорічно отримуєш набір шкарпеток, – то й "не жалійся, що не роблю тобі нічого приємного". – Пилосос і мікрохвильова піч, якими, насправді, користуватимуться всі члени сім’ї, але "вирішили приплести цю покупку до твого свята". – Фоторамки, незрозумілі статуетки, що були недорогі та по акції…, – "Не сподобаються, – віддаси комусь". Часто саме ці дарунки перетворюються на дарунки-віддарунки й потрапляють на полицю речей, які плануємо комусь віддати. Але серед таких дарунків, певно, є ті, які просто не можуть бути в іншому статусі. Бо даруються на офіційних церемоніях, позують перед камерами й журналістами, і просто символізують знак уваги.

6 Дарунки-рятунки – Три каструлі їжі, які несподівано привозить бабуся своїй онучці, яка тиждень харчується мівіною, готуючись до державних іспитів. – Електронні слова підтримки, надіслані тим, хто навіть далеко почув нас не вухами, а серцем. – Звіт замість колеги, у якого всесімейний карантин і тиждень термометрів й жарознижуючих. – Несподіваний дзвінок подруги, яка не скаржиться годинами на своє життя, а пропонує забрати твою дитину зі садочка й погратися до вечора з малою на майданчику. Допоки ти не виспишся з новонародженим карапузом. – Турботливий погляд керівника, що влаштовує тобі вихідний посеред тижня, помітивши синці під твоїми втомленими очима.

7 Дарунки-стосунки – Просто присутність. – Просто час для когось (час, між іншим, – найдорожчий дарунок, бо його ані купиш, ані повернеш, ані заморозиш) – Просто радість разом. – Просто поруч без гаджетів. – Футбол, у якому нічого не петраємо, але йдемо туди з тим, у кого футбол запалює очі. – Вибір дарунку для іменинника разом з іменинником. День втомлених ніг, примірка сотні "не таких" костюмів у пошуку єдиного "такого" (якого ще просто не придумали). – Записка "негайно день за свій рахунок" після дзвінка дитини, що реве від нещасливого кохання. Жартують, що часом легше знайти собі чоловіка, аніж дарунок для свого чоловіка 😄 Та, насправді, складність ота приємна, – спонукає глибше пірнути в серце рідної людини, пізнавати її з року в рік, з дня у день. І, даруючи щось, нагадувати їй, – сама для нас є даром. Серед дарунків-стосунків є дарунки самим собі, бо гармонійні стосунки зі самим собою також передбачають дарування собі любові й уваги.

8 Дарунки-машини часу – Запах коробки від особливого чаю, яку нізащо не викинемо. Бо пили його теж із кимось дуже особливим. – Пір’їнка з конверту від паперового листа. – М’яка іграшка, з якою спали в дитинстві. – Перша обручка коханого, зроблена з колоска пшениці й одягнена в полі серед квітів. – Альбом з роздрукованими фотографіями чи фотокнига замість 1000 електронних фото, які "скинув тобі, – скачай і збережи".

9 Дарунки для тих, у кого все є Прочитала жарт, що людині, у якої все є слід дарувати сигналізацію та послуги охоронної компанії 😄 Та, насправді, такі люди мотивують нас бути уважними до них. Спостерігати пильно за їхніми уподобаннями, аби хоча б з якоюсь потрібною дрібничкою вгадати. Мотивують вчитися писати вірші й пісні, бо, виявляється, люблять читати поезію в своєму домі, у якому вже все є, окрім римованого тепла. Коли вгадуємо для таких людей із дарунком, це є найбільшим дарунком для нас самих!

10 Безцінні дарунки – Ті, що запам’ятовуються найбільше і не дружать з дарунками-підрахунками. – Ті, які описані в творі О. Генрі "Дари Волхвів". – Кольорові плакати й великі м’які іграшки в руках одногрупників під пологовим будинком. – Написи на асфальті під вікнами. – Наш портрет у виконанні дитини. – Невідомий чоловік, що підхоплює твою валізу й закидає тееб з нею у поїзд, що рушає. А сам зникає непомітно, – так само, як і з’явився. – Строга і "проти шерсті" промова лікаря, яка мотивує змінити усе твоє життя. – Дарунок-прибирання. – Дарунок-порожня коробочка із написом "Тут 1000 цілунків для тебе". Серед безцінних дарунків – Божі дари, які Господь вручає нам через людей чи події у нашому житті. Цікаво, що існує не лише потреба отримувати дарунки, але й потреба дарувати. І, якщо дарунок від серця, то, даруючи щось іншим, даруємо також собі багато тепла, радості й душевних сил. Едуард Ерріо казав, що подарунки, як і добрі поради, – найбільшу радість приносять тому, хто дарує і радить.

І, якби дарунки могли говорити, точно би розповіли про три свої потреби:

🎁 Потребують культури приймання. Кожен дарунок хоче бути особисто розглянутим біля свого дарувальника. А не так, як навчаємо сучасних дітей, – зібрати в гостей свята десятки дарунків у гламурних пакетах, байдуже віддати їх мамі й податися на батути й майданчик для розважальної програми.

Кожен дарунок прагне подяки, вираженої через погляд, емоцію, слово, міміку…

🎁 Безцінні дарунки й дарунки-стосунки потребують поваги до їхнього зберігання. Зберігання в окремій вишуканій шкатулці дитячих малюнків, подарованих нам. Зберігання у серці вдячності за безцінні Божі дари. Зберігання теплих спогадів у наших душах і думках.

🎁 Потребують бути особливими, справжніми, а не ідеальними й дорогими. Потребують наших зусиль, старанності, щирості, які також вкладемо у подарункову коробку.

Найдорожчими мають бути наші наміри й бажання щось подарувати!

Як перевірити справжність дарунку? Виміряти відстань між людськими серцями, – вона стає коротшою після справжніх.

Тільки поняття "справжності" для кожного залишається своїм, – тісно переплітаючись із цінностями й особливостями виховання.

Професіоналізму всім нам у мистецтві дарункодарування!

Наталія Сиротич, PhD, психолог, арт-терапевт, Карітас Київ, спеціально для УП.Життя

Всі світлини Depositphotos

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