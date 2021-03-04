Замість квітів та цукерок: 8 доречних "подарунків" для виховательки на 8 березня

Наближається 8 березня і у батьківських вайберах дитсадкових груп кипить обговорення: що подарувати вихователькам на свято?

Так вже склалося, що у Міжнародний жіночий день цукерками, квітами й іншими подарунками батьки намагаються хоч символічно віддячити працівницям освітніх закладів за їхню важливу і недооцінену працю.

Однак які "подарунки" справді могли б відплатити цим жінкам за догляд, розвиток та освіту маленьких мешканців і мешканок України?

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Минулого року ми, група науковиць і активісток, провели дослідження системи дошкільної освіти в Україні.

Ми виявили основні проблеми, з якими стикаються працівниці дитсадків, які впливають на їхнє життя та життя їхніх сімей.

Чи можуть бути для них кращі подарунки, ніж вирішення цих проблем?

Подарунок №1: Належне фінансування мережі дошкільних закладів

Це магічний подарунок, адже в цій простій обгортці насправді сховані майже всі наступні подарунки. Від фінансування дошкільної освіти залежить і зарплата працівниць, і наповненість груп, і наявність змінної виховательки, і забезпечення методичними та іншими засобами.

Це хитромудрий подарунок, який не так і просто реалізувати. Адже, відповідно до законодавства, фінансування дитсадків майже повністю лежить на плечах місцевих бюджетів.

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Освітня субвенція з центрального бюджету, яка покриває, наприклад, багато витрат шкіл, фактично не може бути використана на поточні потреби дитсадків.

Цей подарунок неможливо реалізувати без субвенції. Без цього подарунку вихователькам важко навіть мріяти про всі інші.

Подарунок №2: Гідна оплата праці

Згідно з результатами дослідження, середня зарплата виховательок лише трішки більша за мінімальну зарплату (у травні 2020 року вона становила 5051 грн після відрахувань).

Це менше, ніж у будь-якій з країн Організації економічного співробітництва та розвитку, втричі менше, ніж у Польщі, у чотири рази менше, ніж у Фінляндії, та майже в 7 разів менше, ніж у Нідерландах.

Середня зарплата виховательок лише трішки більша за мінімальну зарплату

Без цього подарунку більшості працівниць дитсадків доводиться постійно зводити кінці з кінцями, погоджуватися на понаднормові, шукати підробітки, економити на всьому. Або ж шукати іншу роботу.

Подарунок №3: Наповненість груп відповідно до норм

Згідно з законодавством, кількість дітей у ясельних групах не має перевищувати 15, а у групах від 3 до 7 років – 20 дітей.

Однак під час дослідження (та і з власного досвіду "ходіння" в дитсадок) ми неодноразово стикалися із ситуаціями, коли ясельні групи регулярно відвідувало понад 20 дітей, а старші групи – більше, ніж 30.

Кількість дітей у ясельних групах не має перевищувати 15

Без цього подарунку виховательки працюють у стресових умовах і не мають змоги приділяти достатньо уваги малюкам.

Подарунок №4: Достатня кількість штатних одиниць і ставок

Чим має займатися вихователька у свій робочий час? Очевидно, що дітьми.

Однак часто їм доводиться прибирати, мити, чистити подвір’я, ремонтувати, оскільки грошей на інший персонал у садку бракує.

Більш того, через низькі зарплати у садках часто немає достатньої кількості виховательок, щоб організувати їхню роботу позмінно, і помічниць виховательок, які б мали час власне допомагати у догляді та роботі з дітьми.

Без цього подарунку виховательки змушені перепрацьовувати і розриватися між дітьми та іншими обов’язками.

Подарунок №5: Робочі години відповідно до норм

Через особливості роботи з дітьми, вихователькам встановлені скорочені норми робочого часу – 30 годин на тиждень для виховательок груп загального розвитку.

Однак через брак персоналу працівниць часто немає ким замінити, а низькі зарплати змушують їх погоджуватися працювати у дві зміни. У результаті – багато виховательок працює по 40, 50, а у окремих випадках – по 60 годин на тиждень.

Через брак персоналу працівниць часто немає ким замінити

Без цього подарунку виховательки не мають достатньо часу на особисте життя і відпочинок, живуть у хронічній втомі, вигорають.

Подарунок №6: Належне матеріально-технічне забезпечення

Так, ми всі знаємо про "батьківські фонди", які заборонені і успішно продовжують існувати. І більшості працівниць дитсадків регулярно доводиться (хочуть вони цього чи ні) просити у батьків про допомогу.

Бо заборона фондів ніяк не впливає на відсутність часто навіть базових речей: миючих засобів, серветок, іграшок, методичних матеріалів. Не кажучи вже про щось суттєве на кшталт комп’ютерів, мультимедійних засобів чи ремонту.

Більш того, багато працівниць під час дослідження скаржилося, що різноманітні роздруківки, папки, канцтовари, методичні матеріали їм доводиться забезпечувати власним коштом.

Без цього подарунку виховательки не можуть створити безпечне і комфортне середовище для дітей, належно займатися їхнім розвитком та освітою.

Подарунок №7: Зменшення кількості "паперової роботи"

Чи впливає заповнення безкінечної кількості журналів та планів на якість роботи виховательки?

Зрозуміло, що певна кількість звітування необхідна, але під час дослідження багато працівниць скаржилися, що обсяги "паперової роботи" перевищують всі межі розумного.

Без цього подарунку виховательки не лише не можуть присвятити більше часу дітям, але й змушені жертвувати своїм позаробочим часом, заповнюючи папери вдома.

Подарунок №8: Повага

Багато учасниць дослідження скаржилися, що їхня професія знецінилася, їхню працю не шанують, а статус педагога втратив значення в очах влади та суспільства – не в останню чергу, через критично низькі зарплати.

При цьому, важко переоцінити значення праці виховательок: завдяки їм молоді матері можуть повернутися до освіти чи роботи, розвиватися і зростати, покращувати матеріальне становище власних сімей. Завдяки їм діти отримують догляд, спілкування, розвиток та освіту.

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Насправді, ці 8 подарунків для виховательок стануть чудовими подарунками також і всім жінкам з малими дітьми.

Адже тоді вони зможуть відводити дитину в дитсадок, де вона буде перебувати у безпечних і комфортних умовах.

У дитсадок, де виховательки зможуть приділяти малечі достатньо часу, отримуючи за це гідну винагороду – маючи високу мотивацію, не стресуючи через перевантаженість груп, паперову роботу, понаднормову працю і думки, як прогодувати власних дітей.

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Ці 8 подарунків – не лише про становище працівниць дитсадків, вони також і про становище жінок в Україні та розвиток дошкільнят.

Зрозуміло, що батьки самі не можуть зробити ці 8 подарунків на 8 березня для виховательок – відповідальність за умови та оплату праці в дитсадках лежить на центральній та місцевій владі. Чи готова влада зробити вихователькам ці заслужені подарунки?

Самі працівниці чудово розуміють, від кого потрібно вимагати змін і регулярно звертаються у органи влади з вимогами вирішити критичні проблеми.

Однак без підтримки з боку суспільства – з боку тих же батьків, з боку організацій, які займаються проблемами працівниць чи працюють над покращенням становища жінок в Україні – 8 подарунків для виховательок неможливо реалізувати.

То може час подарувати їм цю підтримку?

Оксана Дутчак, кандидатка соціологічних наук, дослідниця Центру соціальних і трудових досліджень, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Nadezda_Grapes/Depositphotos

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