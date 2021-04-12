"Байконур. Вторгнення": кіно як ідеальна провокація та форма самопізнання

Рівно шістдесят років тому, 12 квітня 1961 року, Юрій Гагарін сів у космічний корабель "Восток-1" і здійснив перший політ у космос. Космонавт стартував з найбільшого в світі космодрому "Байконур".

Холодна війна між Радянським Союзом та США була в самому розпалі, і космічна сфера була таким же плацдармом змагань для двох держав-гегемонів, як і питання геополітичного впливу.

Минули роки. СРСР розвалився. Пропагандистський міф про "велику та могутню" країну розлетівся на друзки.

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Що зараз відбувається там, куди колись була прикута увага всього світу?

Влітку 2016 року двоє українців, режисер і оператор Ангел Ангелов та дослідник Дмитро Громов, відправилися у небезпечну експедицію в Казахстан, де знаходиться знаменитий космодром. І зняли про це документальний трилер – "Байконур. Вторгнення", світова прем’єра якого відбулася в 2020 році на міжнародному кінофестивалі Kharkiv MeetDocs.

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Щоб дістатися до цього об’єкту, хлопцям довелося пройти серйозну підготовку і спланувати мандрівку до найменших деталей.

В самий розпал липневої спеки прилетіти в глухий регіон Казахстану, проїхати тридцять годин в потязі, щоб дібратися до пустелі, знайти водія, який "підкине" їх ще на 300 км, і пройти пішки через пустелю іще додаткових 50 км.

Не кажучи вже про найголовніше – потрапити на закритий космічний об’єкт, який знаходиться під юрисдикцією РФ, зняти свій фільм та вибратися звідти непоміченими.

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Страшно навіть уявити, що було б, якби це не вдалося. Адже до 2050 року Росія офіційно орендує цю територію в Казахстані і там діє російське законодавство.

Що зробила б країна, де можна сісти у в’язницю за репост, якби їм попалися двоє чоловіків, з ніг до голови обвішаних професійною технікою, мапами, навігаторами та приладами нічного бачення? До того ж з українськими паспортами.

Бажання екстриму та інтерес потрапити туди, куди заборонено, взяли верх. Для Громова і Ангелова поїздка на Байконур була цілеспрямованою метою, мрією, яку вони хотіли здійснити як урбаністичні дослідники.

За останні роки вони встигли проникнути на величезну кількість недоступних та маловідомих місць в Україні і зняли про це десятисерійний документальний проект Urban Exploration.

Це міські об’єкти, про які знають або щось чули всі, але не кожен ризикне туди потрапити – бомбосховища часів Холодної війни, закинуті тунелі київського метрополітену, Чорнобильська зона відчуження та багато інших.

Мені на думку приходить своєрідне визначення цього виду діяльності – екстримальне фланерство.

За визначенням Вальтера Беньяміна, фланером є людина, яка прагне максимально естетично дослідити всі таємниці міського життя і отримати від цього неабияку насолоду – нехай це буде багатогодинне блукання вулицями міста з його потаємними дворами, пасажами, провулками чи підвалами, бажання осягнути все його різномаїття, або просто споглядання за ритмом життя, сидячи безцільно в кафе.

Як на мене, Громов і Ангелов це такі собі урбаністичні фланери з камерою та жагою адреналіну, які прагнуть нових відчуттів, і зухвало досліджують те, що зазвичай не можуть побачити інші. Це вміння перетворити звичайну прогулянку по закинутому об’єкту на захопливу пригоду.

Їхній досвід експедиції на Байконур є унікальним. Дослідникам вдалося потрапити на космодром і декілька днів там буквально пожити у закинутому законсервованому комплексі, де колись ставала реальністю радянська космічна програма "Енергія-Буран".

Крок за кроком, Ангелов і Громов досліджували ці велетенські комплекси, де досі стоять два шатли – "Буря" і "Буран".

Фіксуючи свій досвід на камеру, герої фільму наче роблять глядачів співучасниками цієї авантюри. Фільм дає змогу зануритися в атмосферу цього місця серед безлюдного степу, і завдяки пасіонарним розповідям Дмитра Громова, дізнатися більше про історію космонавтики – про те, як діяла радянська пропаганда в контексті програми "Енергія-Буран", побачити космічні кораблі зсередини, замислитися про сенс створення подібних проектів в масштабах людства.

Сидячи в кабіні пілота, Громов розповідає про нюанси експлуатації космічного корабля та які цілі насправді переслідували радянські науковці.

Людський розум, який може бути геніальним і творити надзвичайні речі, так само створює знаряддя не лише для дослідження космосу, але й для масового вбивства людей.

На фоні велетенських розмірів законсервованих ангарів, постать оповідача видається зовсім маленькою. Візуальне нагадування того, що людство – це просто мільярди піщинок, по зрівнянню з безмежним космосом і його таємницями.

Ангел Ангелов і Дмитро Громов документують всі свої переживання – страх бути викритими, перебування в ізольованому приміщенні у спеку до +50, коли доводиться пити воду по ковтку на годину і витримувати шалене психологічне навантаження.

В якийсь момент Громов розповідає монолог про боротьбу всередині, коли через виснаження хочеться все кинути і просто повернутися у зону комфорту, але внутрішній голос каже, що треба йти до кінця.

Він ділиться потоком свідомості: "Коли ти себе ламаєш, коли ти себе рвеш, у такі моменти відбувається ріст і з’являється смак до життя".

Це слова людини, яка вже на межі, але не хоче здаватися. Героям треба завершити план – стати свідками запуску ракети "Союз", який мав відбутися із Гагарінського старту в двох кілометрах від ангарів.

Громов і Ангелов – не перші ентузіасти, які наважилися проникнути на закриту територію Байконура.

Зокрема, в 2015 році там побував фотограф Ральф Міребс. Проте українцям вдалося не лише подолати важкий шлях з перешкодами, щоб дійти на космодром, який ретельно охороняється.

На власні очі вони побачили запуск ракети і зняли унікальні кадри, які увійшли в документальний екшн "Байконур. Вторгнення".

Документальні свідчення струхнули пил з давнього радянського міфу на кшталт "СССР – впереди планеты всей", який активно культивує сучасна Росія та кремлівська пропаганда в своїх неонаративах.

Байконур сьогодні – наче старенький пострадянський музей, який давно не отримував належного фінансування і тримається лише на своєму славетному імені.

Після розвалу СРСР та згортанню всіх космічних програм, міць та потенціал цього місця пішли в небуття. Тепер це просто велетенські шматки закинутого металу посеред величезної пустелі.

"Байконур. Вторгнення" – історія, яку цікаво слухати і на яку так хочеться подивитися, знаючи, що ніколи не наважишся поїхати туди сам.

🇺🇦 Ідеальне фото для запуску фільму "Байконур. Вторгнення" у Твіттер! Як же без параду на Байконурі на честь Дня Космонавтики🤣

🇷🇺 Идеальное фото для запуска фильма "Байконур. Вторжение" в Твиттер! Как же без парада на Байконуре в честь Дня Космонавтики 😂#байконур #baikonurfilm https://t.co/jLiu6mMV5V — Breaking into Baikonur (@baikonurfilm) April 4, 2021

Ольга Ковтун, спеціально для УП.Життя

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