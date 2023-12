Що читає світ у 2021 році

У світі моди є поняття сезонів, коли індустрія визначає тренди і, по факту, диктує, що ми будемо носити в найближчі 3-6 місяців.

У видавничому бізнесі теж є свої тренди, які визначають, що ми будемо читати весь рік.

Зараз локдаун, потім літо, потім знову щось, тому використовуйте час, щоб читати побільше, буде що обговорити.

Реклама:

Корисні навички vs казки

У цьому році, як і в минулому, буде активно рости кількість нон-фікшну (бізнес література, біографії, науково-популярна література). Без коронавірусу тут не обійшлося.

Особливо помітно зріс у світі попит на нон-фікшн в категорії підліткової літератури.

І в Україні продовжують зростати наклади дитячих та підліткових не художніх книг. Самі темпи читання, на жаль, ростуть не дуже.

І навіть в інтернеті 63% користувачів у віці 16-64 років шукають інформацію освітнього характеру.

Електронні книжки vs паперові vs аудіокниги

Коли 10 років тому активно почали розвиватись електронні книги, всі передбачали смерть друкованих. Але цього так і не сталось.

Зараз електронні книги в Україні займають тільки 2% ринку, і я сумніваюсь, що цей показник буде зростати.

Реклама:

Світовий тренд дає зрозуміти, що істерія щодо електронних книжок підходить до завершення, але попри це зростає попит на аудіокниги.

Аналітики пояснюють це можливістю паралельних занять – читання і спорт, читання і побут, читання і авто.

Але що приємно, у світі стабільно зростає на 3-4% попит на друковані книжки. Нам негайно треба всіх наздогнати!

Втеча від реальності

Якщо говорити про художні книжки, то в цьому році залишається в тренді фентезі.

Люди втомились від реальності, тому з радістю пірнають у вигадані світи.

У цьому році нам варто очікувати продовження гучних історій минулого року, наприклад вийде "Ми звільняємо зорі", продовження бестселера "Ми полюєм за вогнем" , чи "Дівчина і гора", продовження "Червоної сестри" чи "Звіродухи".

Очікуємо також багато інших книжок, де добро перемагає зло за допомогою ельфів, драконів і магії. Очевидно, що у силі простих людей читачі розчарувались.

Люди втомились від реальності, тому з радістю пірнають у вигадані світи.

Фото Vadmary/Depositphotos

Жага крові

Теж цілком зрозумілий тренд. Трилери і детективи завжди були однією з найпопулярніших категорій.

Зараз в Україні вони піднялись на другу сходинку у рейтингу популярності. Психологи бачать в цьому рефлексію і відкладене бажання вбивати.

Я, як видавець і читач, тренд підтримую. Коли хочеться крові – краще все ж таки шукати її на сторінках книжок, ніж у кримінальних новинах чи на ТВ.

Я очікую на Кінга, тому що живих класиків не так багато. Він у цьому році видає роман "Пізніше", головний герой – підліток, який володіє паранормальними здібностями. Разом з поліцією він буде розслідувати справу мертвого вбивці, який планує знову пролити кров. Ну і внутрішні демони там теж є. Буде страшно.

А потім ще й фільм знімуть, напевно.

Змінити світ чи хоча б себе

Формат на зразок diy, "зроби сам" чи мотивуюча публіцистика, яка б мала стимулювати діяти, буде вічною, як людська лінь і бажання читати, а не робити щось, щоб змінюватись.

У цьому році буде багато, дуже багато книжок про боротьбу за всі можливі права – афроамериканців, індійців, азіатів. Вийде "The devil you know: a black power manifesto" Чарльза Блоу, про недавні події у США чи "The Daughters of Kobani: A Story of Rebellion, Courage, and Justice" Гейла Леммона, про загін сирійських жінок, які боролись за рівні права.

З того, що я сильно чекаю – "Дар", книжка психотерапевтки Едіт Еґер, свого роду продовження її бестселера "Вибір", де вона розказує як змінити свої установки, які нас ув’язнюють.

Авторка описує 12 найбільш поширених проблем, які не дають нам бути вільними – страх, горе, гнів, самозречення, образи, непрощення, вина та інші. А також пропонує інструменти як з цим впоратись.

Пандемія і, здається, що вже вічний, локдаун нас сильно змінює і змушує кидатися від бажання втекти від реальності у казковий світ, де зло можна перемогти чарівною блискавкою до бажання прокинутись і почати змінювати свій світ – себе, людей і боротися з несправедливістю.

Обидва бажання зрозумілі, і обидва легко реалізувати, у будь-якому із цих випадків – за допомогою книжки.

Читайте, тоді є шанс перемогти у війні за нову реальність.

Світлана Павелецька, співзасновниця видавництва #книголав, СЕО Інституту когнітивного моделювання, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Golgaed/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".