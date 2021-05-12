Як успішно скласти ЗНО? Систематизація та інші важливі фактори підготовки

У бігунів на довгі дистанції найважливішим є вдалий старт та успішний фінішний ривок.

Погодьтесь, абітурієнт чимось схожий на бігуна, адже ефективний початок та плідне завершення підготовки до іспиту стають запорукою гарних результатів.

Травень – найзапекліший місяць: для одних він є лише початком у підготовці, а для інших – логічним завершенням.

Більшість абітурієнтів наразі відчуває тривогу, неспокій і мають плутанину думок. Для виходу з цього стану варто застосовувати системний підхід.

Мозок людини (у контексті процесів сприйняття, запам’ятовування, перетворення інформації і т.ін.) працює саме з систематизованою інформацією.

Наприклад, процес запам’ятовування проходить набагато ефективніше, якщо людині вдається раціонально структурувати отриману інформацію, розкласти її "по поличках".

Саме тому під час систематизації, особливо на заняттях із літератури, варто залучати такі методи, як: створення коміксу за прочитаним текстом, літературознавчого щоденнику, виготовлення флеш-карток тощо.

Ділимося найкращими лайфхаками, які допоможуть скласти ЗНО на найвищий бал та стануть в нагоді кожному абітурієнту.

Психологічна налаштованість на іспит

Якщо ви вже маєте достатній рівень підготовки, але не відчуваєте впевненості у своїх силах, то варто звернути увагу на психологічний фактор.

Адже, окрім знань, варто розуміти наскільки важливим є ваш емоційний стан та внутрішній конфлікт із певним предметом.

Якщо ви працювали сумлінно протягом року з репетитором, виконували безліч тестів, то ви повинні пам’ятати, що незважаючи на оцінку в школі, у вас є шанс скласти іспит успішно та довести самому собі, що ви вже розумієтесь в математиці, ви вже проштудіювали всі дати та події з курсу "Історія України", знаєте напам’ять всі дієслова після яких треба ставити герундій чи інфінітив.

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Іспит стане успішним підсумком ваших старань та наполегливої праці. Спробуйте створити у своїй свідомості позитивний образ, коли ви вже виходите з аудиторії, телефонуєте батькам і кажете: "Я знав все, почував себе впевнено, не було жодного питання, у якому я б сумнівався".

Якомога частіше уявляйте таку ситуацію у своїй голові, намагайтесь відчути стан полегшення, тоді ваш мозок сприйматиме його як належне.

Ви будете почувати себе більш впевненими, бо ви заздалегідь маєте сценарій, чим все закінчиться.

Пам’ятайте, що емоції – це те, що ледь не найбільше впливає на наш результат.

Планування та економія часу

Обов’язково плануйте свій час, бо відсутність графіку – стрес для мозку. А мозок, який перебуває у стресі, вчитися не може.

Найкращим рішенням для підготовки до ЗНО можуть стати онлайн-заняття. Репетитора можна знайти за допомогою спеціального сервісу, обираючи найкращого вчителя за власними критеріями – вартістю занять, рівнем підготовки, досвідом, методами навчання, рейтингом та відгуками інших учнів тощо.

Не переносьте заняття, вимагайте від репетитора сталого розкладу. Адже перенесення та часте скасування занять призводить до того, що ви витрачаєте зайві сили, щоб "розігрітися", повторити вивчене. Якщо ж ви працюєте в тонусі, то можете цей час та енергію витратити на прогулянку з друзями.

Відпочинок теж потрібно занести до списку важливих справ. Після фізичного навантаження ваша розумова активність і здатність запам’ятовувати відновиться.

В останній місяць підготовки дуже важливою є необхідність тримати баланс: намагайтесь змінювати діяльність. Після заняття з репетитором або уроків, пройдіться пішки, відпочиньте, а не відразу сідайте за виконання інших вправ.

Метод скетчінгу

Створення будь-якого коміксу – це проектування, яке засноване на розробці концепції та моделі сюжетних ліній.

Цей метод варто застосовувати під час вивчення творів великих за обсягом ("Енеїда" І. Котляревського, "Маруся Чурай" Ліни Костенко, "Тигролови" І. Багряного, "Місто" В.Підмогильного).

Варто спробувати створити комікс за прочитаним текстом

Абітурієнту іноді важко запам’ятати місця перебування Енея у кожній частині поеми, всі імена другорядних персонажів, порядок композиційних елементів. Читання твору і перенесення найголовніших вузлів твору на папір у формі коміксу допоможе вам візуалізувати текст і з легкістю відтворити його у пам’яті під час іспиту.

Отож, моделювання та скетчінг коміксів – це чудовий спосіб освоєння прийомів візуалізації мислення.

Ведення літературознавчого щоденнику

Під час іспиту з літератури виникає відчуття, що всі твори схожі один на одного, усіх героїв звали Іван та Марічка, а жанр плутається зі стилем.

Отож, необхідно перед іспитом завести літературознавчий щоденник, у який ви випишете головні маркери до кожного твору: 5-7 слів, не більше.

Не використовуйте вже готову таблицю з підручників чи інтернету, створіть власну, адже саме її підготовка допоможе вам краще запам’ятати та систематизувати матеріал.

Обов’язково звертайте увагу на другорядних персонажів, на цитатну характеристику.

Якщо важко запам’ятати опис героя, намалюйте цього персонажа або пропишіть словами.

Наприклад:

Мотря з "Кайдашевої сім’ї" : кремезні ноги, чорні коси, очі-терен;

: кремезні ноги, чорні коси, очі-терен; Лаврін: сині, як небо очі, русяві кучері на голові, тонкий ніс тощо.

Принцип ефективного запам’ятовування лірики

Протягом усього шкільного навчання учні вивчають велику кількість віршів.

Під час іспиту, читаючи цитату з поезії, абітурієнт може пам’ятати цей вірш напам’ять, відтворити його початок і продовження. Але згадати, хто саме його написав, та як він називається, стає набагато складніше.

Отож, повторення лірики залишіть на останні два тижні. Наразі всі вірші, які винесені на ЗНО, наявні у вільному доступі в інтернеті в аудіо й відео форматі. Додайте їх до свого списку прослуховування. Прогулюючись парком, миючи посуд, вмикайте їх. Ваш мозок буде сприймати та асоціювати цю інформацію з відпочинком, тому ви запам’ятаєте її набагато швидше і без напружень.

Коли вірш закарбується у вашій пам’яті, створіть текстовий файл та додайте туди всі програмові вірші.

Зверніться до свого друга або батьків із проханням: у різному порядку читати вам цитати віршів або просто вибіркові слова. А ви в свою чергу пригадуйте, хто є автором та назву вірша.

Такий метод дозволить легко вам відповісти на такі питання:

Створення флеш-карток

Для кращого запам’ятовування варто періодично повторювати навіть те, що добре відомо. Саме так знання будуть успішно переходити із короткотривалої до довготривалої пам’яті.

Якщо вам важко запам’ятати наголоси або фразеологізми, створіть самостійно флеш-картки, користуючись інформацією з сайту ukr-mova.in.ua. Тоді ця інформація буде засвоюватися вже на етапі підготовки матеріалів.

Беріть картки з собою на прогулянку або до школи, приділяйте повторенню 7-10 хвилин на день. Це допоможе успішно виконати завдання на співвіднесеність фразеологічних одиниць.

Отже, застосувавши ці нескладні техніки та прийоми на практиці, ви зможете успішно підготуватися і вдало скласти іспит.

Хай щастить!

Марія Реутова, репетитор з української мови та літератури сервісу БУКІ, спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина Subbotina/Depositphotos

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