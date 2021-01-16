Як підготуватися до ЗНО: 46 безкоштовних курсів з різних предметів 

З цього матеріалу ви дізнаєтеся про безкоштовні онлайн-курси з: Української мови та літератури

Математики

Історії України

Англійської мови

Біології

Хімії

Фізики

Географії

Зовнішнє незалежне оцінювання містить завдання зі шкільної програми різних років, тому готуватися до нього варто завчасно.

Орієнтовні терміни проведення ЗНО у 2021 році – 21 травня – 5 червня.

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При цьому є певні зміни в організації процесу ЗНО, на які варто звернути увагу.

Наприклад, цьогоріч іспит з математики стане обов'язковим для випускників шкіл.

Крім того, буде два види ЗНО з української мови: один тест міститиме завдання лише з мови, а інший – з мови та літератури.

У МОН уже затвердили перелік спеціальностей, які вимагають другого варіанту.

Загалом абітурієнти можуть складати ЗНО із 5 предметів.

Поки у школярів ще є достатньо часу, щоб підготуватися до тестувань.

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В умовах карантину актуальними будуть онлайн-курси для підготовки.

"Українська правда. Життя" підготувала добірку безкоштовних ресурсів та курсів, які допоможуть повторити і систематизувати знання, а також ознайомитися із самим форматом тесту.

Українська мова та література

Онлайн-курс побудований у формі корисних порад, допоможе повторити теоретичні знання з української мови і загалом підготуватися до тестування.

Програма розрахована на 5 тижнів по 4 години. Всього містить 16 відеолекцій, тестові завдання та текстовий конспект.

Аналогічний курс з української літератури триває 5 тижнів по 4 години.

Містить 15 відеолекцій про історію розвитку літератури від фольклору й до сучасності.

Також є навчальні відеоматеріали про твори і авторів, яких включено у програму ЗНО, та понад 300 тестових завдань.

Курс розглядає основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО. Програма розрахована на 14 лекцій та 6 тижнів по 5 годин.

Курс допоможе повторити та систематизувати матеріали шкільної програми з предметів.

Інформація викладена у 106 відеолекціях, також додаються 202 тести для самоперевірки.

Автори обіцяють, що під час курсу ви навчитеся орієнтуватися у всіх розділах мовознавства, виконувати типові тестові завдання, а також ознайомитеся з необхідними особливостями написання твору.

Курс містить 174 відеолекції та 29 тестів.

У подібному курсі з літератури також 29 тестів для перевірки і 80 лекцій.

Теми курсу орієнтовані на програму зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того, ресурс пропонує відеоогляд тесту ЗНО за 2019.

Програма курсу складається із 5 модулів. Теми та блоки відповідають програмі ЗНО.

До кожної підтеми пропонуються відеолекції, презентації, конспекти, а також додаткові відеоматеріали, аудіозаписи пісень та творів.

Перед початком навчання можна ознайомитись з розділом "Як користуватися цим курсом", який допоможе спланувати процес.

Матеріали розміщені на YouTube-каналі про підготовку до ЗНО. Тут публікуються відеоуроки, лекції та анонси освітніх подій.

Відеопояснення окремих тем з української мови та літератури зібрано у окрему теку – всього близько 100 відео.

Серед них можна також переглянути аналіз тестів за минулі роки.

На сайті зібрана необхідна інформація виключно з української мови та літератури.

Тут також є база завдань ЗНО за минулі роки.

Плюс на платформі публікується теоретична інформація для підготовки: біографії письменників, аналізи творів, приклади вдалого написання власного висловлювання.

Курс не розраховний безпосередньо на підготовку до ЗНО, проте зібрана інформація може стати в пригоді.

Він складається з 39 відеолекцій. Кожна з них присвячена окремому літератору, більшість з яких вивчаються в шкільні програмі.

Крім того, є інтерактивна карта України на якій позначено, з якого регіону походять митці.

Це лекція літературного критика Євгенія Стасіневича про те, що відбувалося в українській літературі в 20-21 столітті.

Тут також можна послухати конкретні фрагменти з лекції, присвячені певному десятиліттю та явищам.

Історія України

Онлайн-курс складається з 6 модулів.

Лекції містять різноманітні лайфхаки, інтерактивні відео, подкасти та конспекти, а також понад 200 різноманітних завдань формату ЗНО.

Ця програма допоможе розібратися в історичних персоналіях та періодах.

Курс складається з 6 модулів та відеолекцій за темами шкільної програми 5-11 класу.

Також є три підсумкових тести, кожен з яких розрахований на 1 год. 20 хв.

Курс складається з 31 блоку. У кожному з них є свої підтеми з відеолекціями та тестом для самоперевірки.

Програма передбачає виконання тестових завдань, зокрема, минулих років, роботу з історичними документами та джерелами.

Інформація класифікується на 31 блок, який відповідає програмі ЗНО та охоплює всі періоди історії України.

Відеолекції, завдання та форум онлайн-курсу доступні для користування в будь-який час.

Це відеокурс для підготовки до ЗНО з історії України, який містить 53 теми.

Тут знайдете розбір тем з історії України, відповіді на тести ЗНО, підказки і лайфхаки.

Наприклад, є відео про те, як швидко запам'ятати дати, факти та портрети.

Це YouTube-канал викладача історії Ігоря Алейнікова, де публікуються відео уроків із всесвітньої історії та історії України.

Крім того, є окремий курс для підготовки до ЗНО з історії України – навчальні матеріали об'єднані у 63 теми.

Також є відеопояснення, як у тесті розпізнавати пам'ятки архітектури та мистецтва.

Лекція доктора історичних наук Георгія Касьянова, який розповідає про історичні події в Україні в період 1917-2017 років.

Окремо можна переглянути невеликі фрагменти з лекції, присвячені конкретному десятиліттю.

Математика

Онлайн-курс складається з шести модулів та понад 200 тестів.

Автори курсу вирішили поєднати програму ЗНО з цікавими завданнями, аналогіями з фільмів та книг, щоб доступно пояснити матеріал.

Загальна тривалість програми – 20 годин.

Курс складається з 29 тематичних блоків, які містять відеопояснення та тести для самостійної перевірки.

Заняття передбачають розгляд теоретичних матеріалів, наприклад, методи розв'язування математичних задач.

Крім того, є аналіз типових помилок, яких припускалися учні в минулі роки.

Курс розрахований на повторення всієї шкільної програми з математики.

Складається з 12 модулів, які мають підтеми з відеолекціями і тестовими завданнями.

Також є три підсумкових тестування для самоконтролю тривалістю 2 год. 30 хв.

Курс має на меті закріпити знання з базової шкільної програми. Його тривалість – 9 тижнів.

Перед початком навчання можна ознайомитись з розділом "Як користуватися цим курсом", який допоможе спланувати навчальний процес.

Курс складається з 6 тем, структура відповідає програмі ЗНО з математики.

Автори звернули увагу на помилки, які учні найчастіше допускають при розв’язанні, та поради, як їх уникнути.

Домашні завдання до тем допоможуть перевірити свій рівень знань та закріпити матеріал.

Всього на YouTube-каналі 77 відеоуроків про підготовку до ЗНО з математики.

Серед них – лекції з алгебри, геометрії, тригонометрії та вищої математики.

А також приклади розв'язання складних задач, або поради, як швидко освоїти потрібний матеріал.

Це освітній проєкт викладача математики Володимира Шраменко.

Він пояснює теми з алгебри та геометрії, надає приклади розв'язання задач та завдання для самостійної перевірки.

Крім головної платформи, викладач також запустив YouTube-канал, де публікує відео, що стосуються різних розділів математики.

Окремо на каналі можна знайти блок лекції для підготовки до ЗНО з математики-2020.

Освітній проєкт професійної репетиторки Наталії Буцикіної.

На сайті програму з математики класифіковано за темами та класами.

Крім того, до кожної теми додаються відеолекції та спеціалізовані тестові завдання.

"Математичка" також має свій YouTube-канал з відеолекціями.

Це ресурс для пошуку репетиторів, проте тут є рубрика з відеоуроками для підготовки до тестування з різних предметів, зокрема математики.

Додатково є відеопояснення різних тем, а також приклади розв'язання тестів минулих років.

Англійська мова

Курс складається з 8 модулів, які містять понад 45 відео пояснень різних тем. Також є подкасти та тести для опрацювання.

Автори обіцяють готувати до ЗНО разом з мемами, серіалами та фільмами.

Цей курс допомагає підтягнути граматику та спеціалізується на частинах мови.

Він розрахований на 6 тижнів по 4 години занять. Всього є 12 лекцій.

Ця програма допоможе швидко повторити весь матеріал зі шкільного курсу англійської мови.

Вона складається з 3 модулів, які містять в собі теми з різною лексикологією. Наприклад, школа, культура, спорт, політика та інші.

Також є тест для самоперевірки тривалістю 2 години.

Курс складається з 20 відеоуроків, а також завдань для самоперевірки.

Вони охоплюють всі шкільні теми, які представлені в програмі ЗНО.

Курс розрахований на вивчення стратегії виконання завдань різного типу, а також пояснені складних граматичних тем.

Готуємось до ЗНО з англійської разом з могилянцями (Prometheus)

Програма курсу складається з 10 тем, які вивчаються за допомогою відеолекції та практичних завдань.

Автори зазначають, що курс розрахований не на вивчення англійської мови – а на допомогу в підготовці до ЗНО.

Програма містить необхідні відомості, рекомендації та матеріали для підготовки до тестування.

На платформі розміщено тексти та треки для аудіювання, поділені за рівнями складності.

Крім того, на порталі British Council Україна можна пройти безкоштовний онлайн-тест з англійської мови, щоб дізнатися свій рівень і знайти відповідні навчальні матеріали.

Це теж ресурс, де можна знайти треки для аудіювання.

До кожного матеріалу додається текстовий варіант та невеликий тест.

Крім того, є словник, де пояснюються складні вислови.

На цьому каналі є 37 відеороликів про підготовку до тестування з англійської мови.

Частина відео присвячена поясненню тем, за допомогою аналізу тесту.

Інші – охоплюють технічні моменти, наприклад, як підготуватися або правильно побудувати власне висловлювання.

Біологія

Навчальний матеріал подано у формі коротких роликів з візуалізаціями.

Курс складається з 5 модулів, кожен з яких розраховано на 1,5 тижні.

Після кожного відео, а також в кінці теми, є тести формату ЗНО з поясненнями.

Загалом автори розглядають складні теми, як цитологія та основи молекулярної біології, генетика, ботаніка і фізіологія людини.

Курс складається з 15 лекцій та 6 модулів. Його можна пройти за 6 тижнів.

Програма містить не лише матеріали про ботаніку, а й базову інформацію, необхідну для розуміння біологічних процесів.

Курс складається із семи блоків, які містять всі теми шкільної програми, необхідні для повторення перед ЗНО.

Кожна тема складається з відеолекції та тесту для самоперевірки.

Наприкінці можна також пройти двогодинне узагальнене тестування, подібне до ЗНО.

На цьому каналі знайдете невеликий плейлист про підготовку до ЗНО з біології. Всього є 12 відеороликів.

Автори дають поради щодо особливостей тесту, а також розглядають теми, які необхідно знати на ЗНО з біології.

Географія

Програма курсу передбачає 6 модулів та 2 екзамени для перевірки знань.

Всього він містить 16 лекцій, які рекомендовано вивчати 6 тижнів.

Тут можна дізнатися про історію географічних відкриттів, навчитись користуватися картами та розв’язувати географічні задачі.

Курс допоможе повторити шкільні матеріали, а також систематизувати знання для підготовки до ЗНО.

Його навчальна програма складається з 33 блоків на узагальнені теми.

Крім того, у програмі передбачено опанування навичок використання карт, планів, та схем.

Команда каналу створила 13 відео, які допоможуть у підготовці до ЗНО.

Частина роликів присвячена саме розв'язуванню географічних задач.

Фізика

У курсі повторюються всі теми шкільної програми, які зустрічаються у ЗНО.

Всього є 33 тематичних блоки, матеріал подається у відеолекціях.

Крім того, є аналіз та приклади розв'язування задач різного типу і тренувальні тести.

Це сторінка вчителя фізики Рішельєвського ліцею в Одесі, який веде трансляції зі своїх уроків.

Відео на каналі систематизовані за темами.

Крім пояснення теоретичних знань, вчитель також аналізує розв'язання задач та демонструє виконання дослідів.

Хімія

Курс для повторення матеріалів шкільної програми з хімії містить 32 узагальнені теми. До кожної з них додані лекції та завдання для самоперевірки.

Протягом курсу також будуть розглянуті зразки тестів та проаналізовані типові помилки минулих років.

Тут знайдете детальний розбір пробного ЗНО з хімії. Автори пояснюють завдання та наводять приклади розв'язання задач.

Ресурси, на яких можна пройти пробний тест з усіх предметів:

🔴 Be Smart

🔴 ЗНО онлайн

🔴 ЗНО на шару

Дарія Поперечна, УП.Життя

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