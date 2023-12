Не Go-A єдиними: з чим іще українці міксують фольк 

"Український народний драм-н-бейс" – так гурт Go-A називає стиль одної зі своїх пісень – "Криниченька".

"Witch house – це один із моїх найулюбленіших стилів музики, мені здається, що фольк із ним дуже класно поєднується", – в одному із інтерв’ю заявила солістка гурту Катерина Павленко.

Тож українська сенсація Євробачення-2021 – це мікс ультра-сучасної клубної музики та глибоко закоріненого у язичництві фольку.

Реклама:

Які ще проєкти вдало міксують український фольк із актуальною музикою – читайте у цьому матеріалі.

І якщо розповідати про такі гурти, як Даха Браха, Воплі Відоплясова або ONUKA сенсу особливо немає, про них і так усі знають, то згадати дещо екзотичніше, і не менш цікаве – точно варто. Тож гайда до постмодерного фольку!

Катя Сhilly, "Брама до", The Doox, MOTANKA: різноманіття крутого фольку зашкалює

Чимало українців вперше відчули потужну дію автентичної української музики, почувши спів Катерини Кондратенко, більш відомої, як Катя Chilly.

В середині 90-х вона просто таки підірвала український культурний простір пронизливо-сучасним поєднанням автенстиного фольку та електронної музики, подібно до того, як зараз всіх вражає Go-A.

Катя підкорила "Червону Руту-97", завоювавши перемогу в поп-номінації.

Реклама:

Вся України гула від захоплення Катею – тонкою натурою, безмежно обдарованою музиканткою, її неповторним автентичним вокалом.

Музика, під яку вона виступала – все той же "драм-н-бейс" та джангл – на той час був ультра-сучасним.

Потім були 4 альбоми, спільний з Тартаком хітяра всіх часів "Понад хмарами" і… тривале мовчання, перемежоване спорадичними виступами на різноманітних концертах і талант-шоу.

Однак зараз у Каті – новий активний період, вона часто виступає, а сторінка її групи в Facebook напрочуд активна.

Прикметно, що в 2020 році Катя Сhilly брала участь у національному відборі до Євробачення, але не пройшла до фіналу, пропустивши вперед Go-A.

Але Євробачення – не єдине місце, де виступає Катя. Декілька років поспіль вона була учасницею супер-андеграундного фестивалю "Чорнобиль. Ренесанс", який проводив у селі Прибірськ поблизу Чорнобильської зони відчуження Юрій Ягусевич – мультиінструменталіст та видатний ентузіаст етно-музики.

Має він і власний етно-гурт "Брама до", учасники якого досліджують грані автентичного співу та виконавської майстерності. Кобза, варган, колісна ліра, басоля – все те, за що ви так любите автентичну музику.

Попри архаїчність, ці пісні – козацькі, чумацькі та соціально-побутові – дуже цікаво слухати, уявляючи, якими могли бути виступи музикантів три-чотири століття тому.

The Doox – гурт, утворений порівняно нещодавно, в 2014 році, і за саундом це справді дещо схоже на Go-A, однак музика тут більше рокова, ніж електронна, хоча гоцати під неї – не менше задоволення.

Цей український гурт створює сучасну музику, поєднуючи різні техніки автентичного співу, етнічних духових інструментів, драйвової гітари та качових басових рифів.

Так формується нове звучання, здатне підняти до танцю навіть найбільшого ледаря.

Дещо "важче" звучить інший проєкт, який широко послуговується фольком – луцький гурт MOTANKA.

Він був заснований 2015 року, і за ці 6 років здобув чимале визнання в Європі. У своїх піснях ці етно-металісти поєднують народні мотиви, важку музику та сучасну електроніку.

Гурт відомий перемогою на конкурсі W:O:A Metal Battle 2018 (2nd Winner) в рамках найбільшого фестивалю важкої музики в світі Wacken Open Air.

В грудні 2018 музиканти підписали контракт з одним із найбільших метал-лейблів світу Napalm Records, де 7 червня 2019 року відбувся реліз їхнього першого альбому, що був раніше записаний на плівку в Берліні.

Крім того, MOTANKA – переможці the Best Ukrainian Metal Act 2019, номінанти YUNA 2020.

Загалом гурт вже встиг побувати на інших чисельних фестивалях Німеччини, Польщі та України.

The Ukrainians – україномовний британський пост-панк із мандоліною

Історія цього гурту не менш цікава та драматична, ніж історія нових українських улюбленців – Go-A.

The Ukrainians було створено 1990 року гітаристом Пітером Соловкою, співаком/скрипалем Леном Ліґґінсом та музикантом Романом Ремінесом (мандоліна) у індустріальному Лідсі.

У 1991 році, його перший міні-альбом, "Ой дівчино" (Oi Divchino), було визнано Синглом Тижня британським музичним тижневиком, New Musical Express.

Знаково, що відео для цього релізу знімали в радянському Києві, що робить колектив першим західним гуртом, який зробив відео повністю в Східній Європі.

Гурт став популярним не лише в Британії, але й у Європі, та чимало гастролював. Він регулярно випускає альбоми – станом на сьогодні їх 12.

Стиль можна охарактеризувати як фольк-рок, що грає україномовні пісні, близькі за стилем до пост-панку.

У 2012 році запис виступу гурту, серед 26 лауреатів, був виданий у ювілейній збірці після обрання його на легендарному шоу Джона Піла з тисяч кандидатур від Джимі Гендрикса та Лед Зеппелін до Нірвани.

Фішкою гурту є те, що його вокаліст Лен Ліґґінс не має жодного стосунку до України та не надто добре володіє мовою.

Відповідно, якщо для англійського вуха вокальні партії The Ukrainians звучать екзотично, то для українського – скоріше зворушливо. Попри дещо комічний ефект, у цьому є свій шарм, до того ж гурт має чимало потужних хітів, які можуть припасти до смаку українцям навіть сьогодні.

Drudkh – фольковий блек-метал із Харкова: вершина чорного айсберга

В англомовній статті про націонал-соціалістичний блек-метал (NSBM) досі можна знайти такі рядки: "In the early 2000s, Ukrainian bands such as Drudkh and Kroda and the Russian band М8Л8ТХ continued the [NSBM] scene's popularity in Eastern Europe".

Тобто "В ранніх 2000-х українські гурти на кшталт Drudkh та Kroda та російський гурт М8Л8ТХ продовжують популяризувати NSBM-сцену в Східній Європі".

Однак відносити принаймні Drudkh та Kroda до націонал-соціалістично-орієнтованої музики – це дурниця, адже ідейний натхненник гурту, Роман Саєнко, ніколи не був помічений у симпатіях до ідеології Гітлера, тож у таких правках нічого іншого, ніж наративу російської гібридної війни, годі відшукати.

Натомість музика Drudkh варто особливої уваги зовсім не через надуманий політичний контекст.

Цей український гурт із Харкова вважається світовою класикою в своєму стилі та має понад 120 тисяч підписників у популярній мережі last.fm, причому в Даха Браха їх близько 50 тисяч, а в ONUKA – 60 тисяч.

Музика Drudkh органічно поєднує традиційні для блек-металу сирий гітарний звук, використання бласт-бітів (надзвичайно швидкої манери гри на ударних) із фольклорними мотивами: українською мелодикою та поетикою.

Між іншим, тексти більшості композицій Drudkh – це поезія українських класиків – Тараса Шевченка, Івана Франка, Олександра Олеся і навіть Майка Йогансена.

Тобто традиційних для фольку народних інструментів в цій музиці шукати не варто – фольклор тут скоріше в атмосфері хтонічності, у язичницьких коренях, які наснажують музику в стилі блек-метал.

Drudkh – один із сотень українських блек-метал-гуртів, які активно залучають фольклор як джерело натхнення.

Такі проєкти, як Nokturnal Mortum, Khors, Kroda, Semargl, Moloch та багато інших, мають десятки тисяч слухачів, регулярно виступають та випускають нові альбоми.

Ця музика, народжена в Україні, вже давно і стабільно користується успіхом серед прихильників екстремального металу у всьому світі.

Тож українська сучасна музика, базована на фольклорному матеріалі, вражає своєю різноманітністю.

Це зовсім не значить, що Go-A – просто одні з багатьох, яким більше пощастило з публічністю.

Зовсім ні – навпаки, є надія, що зірки Євробачення привідкриють завісу над цікавою етно-музикою для багатьох українців та іноземців.

Перераховані проєкти – лиш незначна частина з-поміж дійсно вартісного матеріалу.

Хтозна, можливо наш фольк зацікавить світ не менше, ніж корейський K-pop, адже сучасну музичну індустрію годі передбачити.

Богдан Горобчук, поет, кандидат соціологічних наук, консультант з комунікації проєктів IFC, USAID та UNDP, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина гурт The Ukrainians

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".