Ви все чули? "Чорнобильський" Потап, Кароль в образі "Грибів" та інші нові українські пісні квітня-2021

Ця музика увірвалась у ефіри у квітні 2021 року. Така добірка виходить щомісяця.
Головними музичними героїнями цього місяця були дві прогресивні українські артистки на літеру "А". Бо обидві майже одночасно повернулися з новими альбомами.
А ключовою темою квітня для наших музикантів стала Чорнобильська трагедія. Про неї висловилися як інді-артисти, так і великі зірки.
Alina Pash – "Чоловік"
У квітні Аліна Паш випустила другий повноформатний альбом – "розМова".
У ньому знайшлося місце фольклорним мотивам, роздумам про Бога, алюзіям на Сергія Параджанова та Dead Can Dance і не тільки.
"Чоловік" – найбільш пронизлива річ релізу, що завершує "розМову". В основу пісні ліг вірш Сергія Савіна.
alyona alyona – "Читаю реп"
З новим альбомом не забарилася і Альона Савраненко.
Фішкою GALAS стали дуети з перспективними реперами із Канади, Мексики, Австралії, Ізраїлю, Польщі та інших країн.
Трек "Читаю реп" – своєрідне продовження відомої пісні "Я не хочу" від гурту "Тартак".
А кліп на нього від Сергія Чеботаренка розповідає про долю українських емігрантів.
Тина Кароль – "Хороший парень"
Українська поп-діва розродилася альбомом "Красиво".
У відео на пісню "Хороший парень" Кароль куражиться в образі, що зненацька нагадує учасників гурту "Грибы".
Иван Дорн – "Кроме тебя"
Новинка від артиста, який колись привніс моду на хаус в нашу поп-музику, а тепер звучить напрочуд лірично і мелодійно.
"Кроме тебя" Дорну допомагав писати колишній "холостяк" Рожден Аннусі (ROZHDEN).
Jamala feat. Koloah – "Поринь"
За місяць після виходу нового повноформатника, "МИ", Джамала ошелешила слухачів міні-альбомом 5:45.
І якщо пісні з попереднього релізу були більш форматними та поп-роковими, то у свіжому ЕР домінує експериментальне звучання.
Наприклад, "Поринь" – це дует співачки із електронним музикантом Koloah.
Jerry Heil – #ОСОБИСТЕ
Для Jerry Heil новий альбом #ОСОБИСТЕ – це повернення до ліричного настрою ранньої творчості.
В однойменній пісні з нього співачка демонструє, що може створювати музичні меми англійською не гірше за українську.
Потап, MOZGI, Сергій Бабкін, DOROFEEVA, Тарас Тополя, Alina Pash, Юлія Саніна – Вальс 86
Потап та дружні йому музиканти написали пісню до 35-ї річниці трагедії на ЧАЕС.
Ініціатором проекту виступило Міністерство культури та інформаційної політики України.
Поза чорнобильським контекстом "Вальс 86" звучить як типова пісня гурту MOZGI про нещасливу любов.
Vivienne Mort & OMANA – "Демони"
Попри анонсовану творчу паузу Дана Заюшкіна продовжує випускати нові пісні під вивіскою Vivienne Mort.
"Демони" – це її дует із Олексієм Богомольним з гурту OMANA. Цікаво, що сам Олексій починав у Vivienne Mort як гітарист.
The Mad Game – I Am Fire
Британський продюсер Джонатан Гантон започаткував в Україні новий загадковий проект The Mad Game.
I Am Fire – його перший сингл, що привертає увагу до побутового насильства над жінками.
SINOPTIK – Sell God`s Number
У новій пісні київсько-донецьке рок-тріо теж звернуло увагу на важливу соціальну тему.
Кліп на неї SINOPTIK зняли в коростишевській школі для дітей з особливими потребами.
"вагоновожатые" – "Пандемінус 1"
У новій пісні Антон Слєпаков, Валентин Панюта і Станіслав Іващенко рефлексують над тим, як пройшов рік їхнього життя на карантині.
Трек увійде до нового, повністю україномовного альбому гурту. Він отримав назву "Вогнепальне" і побачить світ 20 травня.
Воплі Відоплясова feat. USTYM – "Ми ростем"
Олег Скрипка разом із сином Устимом та "ВВ" записали гімн українського "Пласту".
Фронтмен "Воплів..." довірив вокал Устимові Скрипці, а сам обмежився грою на гітарі.
KAZKA – "М’ята"
KAZKA продовжують розбудовувати власний фентезі-всесвіт.
Кліп на нову пісню гурт зняв у супермаркеті відомої мережі.
Hutsul Planet – "Фантазія "Аркан"
Тим часом продюсер KAZKA, Юрій Нікітін, взявся за просування нетипового для себе проекту.
Hutsul Planet створив коломийський фольк-музикант Михайло Балух.
The Music Of The Mountains ("Музика гір") – перший альбом проекту, в записі якого взяли участь понад 200 артистів.
Саунд-продакшеном займалися Станіслав Фомін та Алан Меєрсон, які доклали руку до створення саундтреків голівудських фільмів.
"Фантазія "Аркан" – перший із серії кліпів, у якій Hutsul Planet хочуть розповісти історію гуцулів. Його намалювали аніматори з Коломиї.
Інша добра українська музика, що вийшла у квітні:
📀 Fo Sho – Boom Boom
📀 The Hypnotunez – New Origins
📀 Powder Echo – Bung
📀 Sirota – "Я хотів гладить котів"
📀 Глава 94 – "Нівелір"
📀 Balli – "Ранок"
📀 Karoon – "Чернобыль"
📀 Love`n`Joy – Brut
📀 Bahroma – Ъ
📀 Mari Cheba – "Лотоси"
📀 Vinok – Holy Fool
📀 Ofliyan – "Живая"
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
Титульна світлина AndreyBezuglov/Depositphotos
Вас також може зацікавити:
Як звучить Україна: 700 гуртів та виконавців
20 найзнаковіших українських пісень за 20 років. СПИСОК
"Підпільник Кіндрат" не втопився: чим нині живе співак Андрій Миколайчук
Тарас Чубай: Зараз українці – кошенята, яких мокають обличчям у купку лайна
Лідер гурту "Вагоновожатые" Антон Слєпаков: "Довбають" людей, які мають проросійську позицію, ми її точно не маємо"
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".