Ви все чули? "Чорнобильський" Потап, Кароль в образі "Грибів" та інші нові українські пісні квітня-2021

Ця музика увірвалась у ефіри у квітні 2021 року. Така добірка виходить щомісяця.

Головними музичними героїнями цього місяця були дві прогресивні українські артистки на літеру "А". Бо обидві майже одночасно повернулися з новими альбомами.

А ключовою темою квітня для наших музикантів стала Чорнобильська трагедія. Про неї висловилися як інді-артисти, так і великі зірки.

Alina Pash – "Чоловік"

У квітні Аліна Паш випустила другий повноформатний альбом – "розМова".

У ньому знайшлося місце фольклорним мотивам, роздумам про Бога, алюзіям на Сергія Параджанова та Dead Can Dance і не тільки.

"Чоловік" – найбільш пронизлива річ релізу, що завершує "розМову". В основу пісні ліг вірш Сергія Савіна.

alyona alyona – "Читаю реп"

З новим альбомом не забарилася і Альона Савраненко.

Фішкою GALAS стали дуети з перспективними реперами із Канади, Мексики, Австралії, Ізраїлю, Польщі та інших країн.

Трек "Читаю реп" – своєрідне продовження відомої пісні "Я не хочу" від гурту "Тартак".

А кліп на нього від Сергія Чеботаренка розповідає про долю українських емігрантів.

Тина Кароль – "Хороший парень"

Українська поп-діва розродилася альбомом "Красиво".

У відео на пісню "Хороший парень" Кароль куражиться в образі, що зненацька нагадує учасників гурту "Грибы".

Иван Дорн – "Кроме тебя"

Новинка від артиста, який колись привніс моду на хаус в нашу поп-музику, а тепер звучить напрочуд лірично і мелодійно.

"Кроме тебя" Дорну допомагав писати колишній "холостяк" Рожден Аннусі (ROZHDEN).

Jamala feat. Koloah – "Поринь"

За місяць після виходу нового повноформатника, "МИ", Джамала ошелешила слухачів міні-альбомом 5:45.

І якщо пісні з попереднього релізу були більш форматними та поп-роковими, то у свіжому ЕР домінує експериментальне звучання.

Наприклад, "Поринь" – це дует співачки із електронним музикантом Koloah.

Jerry Heil – #ОСОБИСТЕ

Для Jerry Heil новий альбом #ОСОБИСТЕ – це повернення до ліричного настрою ранньої творчості.

В однойменній пісні з нього співачка демонструє, що може створювати музичні меми англійською не гірше за українську.

Потап, MOZGI, Сергій Бабкін, DOROFEEVA, Тарас Тополя, Alina Pash, Юлія Саніна – Вальс 86

Потап та дружні йому музиканти написали пісню до 35-ї річниці трагедії на ЧАЕС.

Ініціатором проекту виступило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Поза чорнобильським контекстом "Вальс 86" звучить як типова пісня гурту MOZGI про нещасливу любов.

Vivienne Mort & OMANA – "Демони"

Попри анонсовану творчу паузу Дана Заюшкіна продовжує випускати нові пісні під вивіскою Vivienne Mort.

"Демони" – це її дует із Олексієм Богомольним з гурту OMANA. Цікаво, що сам Олексій починав у Vivienne Mort як гітарист.

The Mad Game – I Am Fire

Британський продюсер Джонатан Гантон започаткував в Україні новий загадковий проект The Mad Game.

I Am Fire – його перший сингл, що привертає увагу до побутового насильства над жінками.

SINOPTIK – Sell God`s Number

У новій пісні київсько-донецьке рок-тріо теж звернуло увагу на важливу соціальну тему.

Кліп на неї SINOPTIK зняли в коростишевській школі для дітей з особливими потребами.

"вагоновожатые" – "Пандемінус 1"

У новій пісні Антон Слєпаков, Валентин Панюта і Станіслав Іващенко рефлексують над тим, як пройшов рік їхнього життя на карантині.

Трек увійде до нового, повністю україномовного альбому гурту. Він отримав назву "Вогнепальне" і побачить світ 20 травня.

Воплі Відоплясова feat. USTYM – "Ми ростем"

Олег Скрипка разом із сином Устимом та "ВВ" записали гімн українського "Пласту".

Фронтмен "Воплів..." довірив вокал Устимові Скрипці, а сам обмежився грою на гітарі.

KAZKA – "М’ята"

KAZKA продовжують розбудовувати власний фентезі-всесвіт.

Кліп на нову пісню гурт зняв у супермаркеті відомої мережі.

Hutsul Planet – "Фантазія "Аркан"

Тим часом продюсер KAZKA, Юрій Нікітін, взявся за просування нетипового для себе проекту.

Hutsul Planet створив коломийський фольк-музикант Михайло Балух.

The Music Of The Mountains ("Музика гір") – перший альбом проекту, в записі якого взяли участь понад 200 артистів.

Саунд-продакшеном займалися Станіслав Фомін та Алан Меєрсон, які доклали руку до створення саундтреків голівудських фільмів.

"Фантазія "Аркан" – перший із серії кліпів, у якій Hutsul Planet хочуть розповісти історію гуцулів. Його намалювали аніматори з Коломиї.

Інша добра українська музика, що вийшла у квітні:

📀 Fo Sho – Boom Boom

📀 The Hypnotunez – New Origins

📀 Powder Echo – Bung

📀 Sirota – "Я хотів гладить котів"

📀 Глава 94 – "Нівелір"

📀 Balli – "Ранок"

📀 Karoon – "Чернобыль"

📀 Love`n`Joy – Brut

📀 Bahroma – Ъ

📀 Mari Cheba – "Лотоси"

📀 Vinok – Holy Fool

📀 Ofliyan – "Живая"

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина AndreyBezuglov/Depositphotos

