негрінжувати: як протидіяти гендерним упередженням серед підлітків та дорослих

Уявіть, що ви їдете у відрядження.

Сівши у літак, ви раптом дізнаєтесь про те, що за штурвалом протягом вашої мандрівки не перший і другий пілоти, як зазвичай. Ні, профі для цього завдання авіаперевізник відрядив відмінних, із численними годинами нальоту. Так, вони досвідчені, свідомі, професійні, але… За штурвалом пілотесси!

Потім, по прибуттю до місця відрядження ви розпочинаєте перемовини із представниками та представницями замовників, і, резюмуючи вашу доповідь, вам говорять щось на кшталт: "Все відмінно, але краще б цю презентацію зробила жінка (або чоловік, якщо ви читачка)".

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Зрештою ви проводжаєте бурхливий день із колегою за вечерею у ресторані та обурено розповідаєте про "Все відмінно, але краще б цю презентацію зробила...", а у відповідь отримуєте емпатичне: "Так, розумію, моя трансгендерність та перехід – один суцільний газлайтинг"...

Газлайтинг (англ. gaslighting) – форма психологічної маніпуляції, метою якої є змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів власну пам'ять та розсудливість.

Скільки разів, читаючи початок цього допису, ви підняли брови?

Упередження проявили себе? Ті самі, гендерні?

Думаєте, що я гіперболізувала і подібних соціальних установок з негативним і спотвореним змістом стосовно представників/-ць іншої статі насправді зовсім мало?

Тоді рахуйте, скільки з 10 вам знайомі?

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У щасливої жінки два імені – мама та дружина

Чоловік повинен забезпечувати сім'ю фінансами, а жінка виконувати роботу по господарству

Чоловіки не плачуть

Чоловіку достатньо бути трохи красивішим за мавпу

Технічна спеціальність – не для дівчат

Жінка не може бути й мамою, і начальницею

Ти погано готуєш, хто тебе заміж візьме

Чоловік не може отримувати меншу зарплату, ніж жінка

Справжні хлопці не плачуть

Що ти б'єшся, як баба

Цей перелік – 1/50 загальної кількості гендерних упереджень, наданих нам в рамках всеукраїнського онлайн-опитування тінейджерів, зробленого Biasless в рамках програми "ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно-обумовленого насильства", за підтримки ЄС спільно зі структурою "ООН Жінки" і ЮНФПА контактував 175 підлітків у віці 13-19 років з 25 міст України.

66,3% опитаної молоді відчували до себе гендерні упередження, 47,3% стикалися з дискримінацією в різних формах та всі вони вважають поступ на ниві інклюзивності важливим для нашого суспільства.

Вони навели понад 500 прикладів стереотипів, які майже щодня чують від однолітків, родичів або вчителів.

Що цікаво, більшість із них не стоїть осторонь від проблеми. 57% опитаних у відповідь на запитання "Ви особисто щось робите для протидії гендерним стереотипам або боротьби з дискримінацією та задля підвищення толерантності в суспільстві?", відповідають:

я захищаю свої права

поважаю людей

дію толерантно

захищаю тих, хто зазнає дискримінації

пояснюю важливість недискримінації друзям та одноліткам в інтернеті та в офлайн

обговорюю проблеми прав людини з родиною та друзями

піддаю сумніву традиційні та застарілі норми

ділюся ідеями, що руйнують гендерні міфи, у моїх соціальних мережах

До того ж, 53% українських тінейджерів хотіли б вивчати питання гендерної рівності та навчитися розпізнавати та розвінчувати гендерні стереотипи.

Ми ж зі свого боку зробили проєкт, що має на меті полегшення цього навчання та сприяння більшій інклюзивності підліткового оточення.

Запустили серію відео із хештегом #NOMOREGRINGE (в українській версії #негрінжуй) в найулюбленішій підлітками соціальній мережі TikTok.

15 роликів, які розвінчують гендерні упередження вустами найпопулярніших українських ТікТокерів вже зібрали 3,6 млн.

Хештег кампанії #GRINGE – це неологізм, утворення від сленгового слова Крінж (з англ. Cringe) – іспанський сором – та літери "G" – з англійської "gender". Грінж – це сором і ніяковість, які відчуваєш, якщо хтось діє чи озвучує поняття в рамках гендерних упереджень.

Другим етапом ми контактували старше покоління, яке оточує підлітків.

Кампанію в Facebook та Instagram підтримали Ектор Хіменес-Браво, суддя проєкту "МастерШеф"; Андрій Пишний, голова правління ощадбанку (2014 -2020), засновник ГО "Відчуй"; Монро, телеведуча, блогерка, громадський діяч; Дмитро Щебетюк, громадський діяч, засновник "Доступно.UA"; Григорій Решетник, телеведучий ("Холостяк", "Холостячка"), актор; Яна Брензей, ведуча "Вікна-Новини"; Юлія Зорій, ведуча "Ранок у великому місті"; Володимир Ярославський, співвласник ресторану "Lucky", суддя проекту "МастерШеф Україна"; Олександра Кучеренко, ведуча "Ранок у великому місті"; Оксана Гутцайт, журналістка, радіо- і телеведуча; Сергій Костира, ведучий проєкту "Один за всіх"; Олена Вознесенська, актриса; Альбіна Перерва, актриса; Ольга Мартиновська, суддя "Мастер Шеф. Професіонали 2"; Надія Матвєєва, телеведуча.

Паралельно ми провели 2 інтерактивні лекції з інклюзивності, різноманіття та протидії упередженням для вчителів. Аби школа також спіймала різницю как цінний ресурс.

Навіщо все це?

Стереотипи, булінг та токсична поведінка може зменшувати ефективність роботи майже вдвічі.

60% жінок та 49% чоловіків стверджують, що стереотипи впливають на їхню кар'єру, особисте життя або і те, і інше (Глобальне дослідження Unilever and The Female Quotient research).

Більш того, упередження та дискримінаційні поведінкові патерни можуть призводити до ментальних розладів та інших впливів на здоров’я.

Замість того, щоб інвестувати час та зусилля покращувати, посилювати продукти своєї праці, люди витрачають енергію на те, щоб протидіяти кліше, або ж прикидатися тими, ким вони не є.

Насамкінець, відповідь на питання "Що робити, щоб розпізнавати гендерні кліше у своїх діях чи думках, щоб ненавмисно не травмувати чи дискримінувати оточення?"

усвідомити наявність стереотипів (якщо у вас є мозок – в ньому є стереотипи)

цікавитися об'єктивною інформацією про людей або явища, що лежать в основі стереотипів

НЕ генералізувати

допускати, що власна думка не завжди є істиною в останній інстанції

приймаючі певні рішення, рефлексувати чи не упередження ними керує

#негрінжувати

Ірина Рубіс, засновниця Biasless, тренерка з інклюзивності, голова НГО "Післязавтра", спеціально для УП.Життя

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