Україна опустилась у рейтингу країн за гендерною рівністю на 15 позицій

Україна посіла 74 місце в рейтингу за Індексом гендерного розриву-2021 (Global Gender Gap Report).

У порівнянні з торішнім показником, Україна опустилась на 15 позицій.

У 2020 році Україна займала в переліку 59 місце.

Реклама:

До цьогорічного списку було включено 156 країн. Лідерство в рейтингу здобули Ісландія, Фінляндія та Норвегія.

Фото BrianAJackson/Depositphotos

Під час формування рейтингу, були враховані такі показники:

економічна участь та можливості;

реалізація в освіті;

здоров’я та життєзабезпечення;

розширення прав та можливостей у політиці.

Найвищу позицію Україна зайняла у категорії "Реалізація в освіті" – 27 місце.

А свій найгірший бал країна отримала за гендерний розрив у політиці – 103.

Загалом у світі найбільша нерівність спостерігається саме у цій сфері.

Щодо гендерної рівності у сфері охорони здоров'я та економіки, то Україна займає 41 та 44 позиції.

Реклама:

До п'ятірки країн з найвищим рейтингом також увійшли Нова Зеландія та Швеція.

Останні позиції в рейтингу Зайняли такі країни: Сирія, Пакистан, Ірак, Ємен та Афганістан.

Дослідники вважають, що при нинішніх темпах гендерний розрив у світі може зникнути приблизно через 136 років.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".