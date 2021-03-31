Україна опустилась у рейтингу країн за гендерною рівністю на 15 позицій

Україна посіла 74 місце в рейтингу за Індексом гендерного розриву-2021 (Global Gender Gap Report).
У порівнянні з торішнім показником, Україна опустилась на 15 позицій.
У 2020 році Україна займала в переліку 59 місце.
До цьогорічного списку було включено 156 країн. Лідерство в рейтингу здобули Ісландія, Фінляндія та Норвегія.
|Фото BrianAJackson/Depositphotos
Під час формування рейтингу, були враховані такі показники:
- економічна участь та можливості;
- реалізація в освіті;
- здоров’я та життєзабезпечення;
- розширення прав та можливостей у політиці.
Найвищу позицію Україна зайняла у категорії "Реалізація в освіті" – 27 місце.
А свій найгірший бал країна отримала за гендерний розрив у політиці – 103.
Загалом у світі найбільша нерівність спостерігається саме у цій сфері.
Щодо гендерної рівності у сфері охорони здоров'я та економіки, то Україна займає 41 та 44 позиції.
До п'ятірки країн з найвищим рейтингом також увійшли Нова Зеландія та Швеція.
Останні позиції в рейтингу Зайняли такі країни: Сирія, Пакистан, Ірак, Ємен та Афганістан.
Дослідники вважають, що при нинішніх темпах гендерний розрив у світі може зникнути приблизно через 136 років.
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