Україна опустилась у рейтингу країн за гендерною рівністю на 15 позицій

Дарія Поперечна УП.Життя
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31 березня 2021

Україна посіла 74 місце в рейтингу за Індексом гендерного розриву-2021 (Global Gender Gap Report).

У порівнянні з торішнім показником, Україна опустилась на 15 позицій. 

У 2020 році Україна займала в переліку 59 місце. 

До цьогорічного списку було включено 156 країн. Лідерство в рейтингу здобули Ісландія, Фінляндія та Норвегія. 

 Фото BrianAJackson/Depositphotos

Під час формування рейтингу, були враховані такі показники:

  • економічна участь та можливості;
  • реалізація в освіті;
  • здоров’я та життєзабезпечення; 
  • розширення прав та можливостей у політиці.

Найвищу позицію Україна зайняла у категорії "Реалізація в освіті" – 27 місце. 

А свій найгірший бал країна отримала за гендерний розрив у політиці – 103. 

Загалом у світі найбільша нерівність спостерігається саме у цій сфері. 

Щодо гендерної рівності у сфері охорони здоров'я та економіки, то Україна займає 41 та 44 позиції. 

До п'ятірки країн з найвищим рейтингом також увійшли Нова Зеландія та Швеція.

Останні позиції в рейтингу Зайняли такі країни: Сирія, Пакистан, Ірак, Ємен та Афганістан. 

Дослідники вважають, що при нинішніх темпах гендерний розрив у світі може зникнути приблизно через 136 років.

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