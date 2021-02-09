"Я намагалась вилікувати рак альтернативними методами". Історія онкоодужавшої

Юлії Балан – 31 рік. Вона психолог за освітою, працює в музичній компанії керівником відділу реклами.

Юлія перемогла рак кишківника на 4 стадії.

Після цього вона стала співзасновницею благодійного фонду Inspiration Family в рамках якого підтримує та адвокатує онкопацієнтів, а також просуває ідею наукового підходу в лікуванні раку.

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Так було не завжди.

Рак Юлії виявили у 2014 році на 2 стадії, а до 4-ї хвороба затягнулась через віру в альтернативні методи лікування.

Юлії Балан поборола рак 4 стадії

Юлія Балан пригадує, що здоров'я не надто її турбувало.

Дівчина звернулась до сімейного лікаря з простими болями внизу живота, слабкістю та періодичними втратами свідомості. Був дуже низький гемоглобін – 63 при нормі 130.

Каже, що медик спрацювала дуже професійно.

"Лікарка направляла до різних спеціалістів. Вона шукала у мене саме онкологію, тепер я це розумію.

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Одного дня на колоноскопії знайшли 2 пухлини в кишківнику. Була потрібна операція", – згадує дівчина.

Саме операція і налякала Юлю. Хірурги змалювали наслідки хірургічно втручання в дуже яскравих фарбах, розповіли, що обов'язково знадобиться калоприймач після видалення частини кишківника та інші інтимні деталі, які шокували молоду дівчину.

"Остаточно я занепала духом, коли побачила місце, де маю лежати та отримати операцію.

Люди там були в жахливому стані, під кимось стояв таз, комусь робили переливання крові прямо в палаті, щось сталося і на підлозі була калюжа крові.

Я вирішила, що просто не зможу", – зізнається дівчина.

Юля почала шукати альтернативні методи лікування в інтернеті. Читала форуми, дещо радили знайомі та навіть деякі онкологи.

"Я не їла цукор та м'яса, пила соду та вживала спеціальний гриб.

Один хірург-онколог похвалив мою дієту та сказав, що він теж проти хіміотерапії, – пригадує вона.

Він сказав мені, де на Бесарабському ринку та в якої бабусі купити спеціальні трави. Я їх подрібнювала та пила відвар.

Мені також порадили відмовитись від усього "хімічного": зубна паста, засіб для миття посуду тощо. Так тривало 8 місяців".

Спочатку, дівчині здалося, що їй стало краще, але одного дня вона знову відчула сильну слабкість, гемоглобін все ще був дуже низьким.

Юлія купувала спеціальні трави, подрібнювала їх та пила відвар, але рак не пройшов.

Фото AntonMatyukha/Depositphotos

Юлія потребувала нового обстеження, але не мала сили до нього підготуватися.



"Перед діагностикою (колоноскопією), необхідно очистити кишківник, а для цього потрібно не їсти добу і пити спеціальний засіб для очищення. Я розуміла, що цього не перенесу через слабкість.

Щоб пройти підготовку, мені довелось зробити переливання крові", – каже Юлія.

Колоноскопія виявила, що рак перейшов на 4 стадію. Діяти треба було терміново.

"Після того почалось моє справжнє лікування. Котре загалом затягнулось на три з половиною роки.

Було зроблено три операції, я пройшла 15 курсів хіміотерапії, у мене був рецидив, але і його я поборола за допомогою доказової медицини", – перераховує онкоодужавша.

На той момент в Україні Юлії Балан вже не могли допомогти, тому частково вона лікувалась за кордоном. Кошти на лікування допомогли зібрати рідні та друзі.

Дівчина проходила недоступну тоді в Україні гіпертермічну хіміотерапію.

Суть операції полягає в тому, що після видалення всіх можливих новоутворень в черевну порожнину заливають стерильний розчин хіміотерапевтичних препаратів температура яких 42°C.

Це допомагає знищити новоутворення, до яких не дістатись традиційними хірургічними методами.

"Наразі я в ремісії 3 роки і впевнена, що моє лікування пройшло б швидше, з меншою кількістю операцій та хіміотерапій, якби почала лікуватись одразу", – вважає вона.

Юлії так і не знадобився калоприймач.

Вона живе активним повноцінним життям: може їсти, що любить, займатись спортом, а головне – жити.

Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя

Титульна світлина lightsource/Depositphotos

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