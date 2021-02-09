"Я намагалась вилікувати рак альтернативними методами". Історія онкоодужавшої

Юлії Балан – 31 рік. Вона психолог за освітою, працює в музичній компанії керівником відділу реклами.
Юлія перемогла рак кишківника на 4 стадії.
Після цього вона стала співзасновницею благодійного фонду Inspiration Family в рамках якого підтримує та адвокатує онкопацієнтів, а також просуває ідею наукового підходу в лікуванні раку.
Так було не завжди.
Рак Юлії виявили у 2014 році на 2 стадії, а до 4-ї хвороба затягнулась через віру в альтернативні методи лікування.
|Юлії Балан поборола рак 4 стадії
Юлія Балан пригадує, що здоров'я не надто її турбувало.
Дівчина звернулась до сімейного лікаря з простими болями внизу живота, слабкістю та періодичними втратами свідомості. Був дуже низький гемоглобін – 63 при нормі 130.
Каже, що медик спрацювала дуже професійно.
"Лікарка направляла до різних спеціалістів. Вона шукала у мене саме онкологію, тепер я це розумію.
Одного дня на колоноскопії знайшли 2 пухлини в кишківнику. Була потрібна операція", – згадує дівчина.
Саме операція і налякала Юлю. Хірурги змалювали наслідки хірургічно втручання в дуже яскравих фарбах, розповіли, що обов'язково знадобиться калоприймач після видалення частини кишківника та інші інтимні деталі, які шокували молоду дівчину.
"Остаточно я занепала духом, коли побачила місце, де маю лежати та отримати операцію.
Люди там були в жахливому стані, під кимось стояв таз, комусь робили переливання крові прямо в палаті, щось сталося і на підлозі була калюжа крові.
Я вирішила, що просто не зможу", – зізнається дівчина.
Юля почала шукати альтернативні методи лікування в інтернеті. Читала форуми, дещо радили знайомі та навіть деякі онкологи.
"Я не їла цукор та м'яса, пила соду та вживала спеціальний гриб.
Один хірург-онколог похвалив мою дієту та сказав, що він теж проти хіміотерапії, – пригадує вона.
Він сказав мені, де на Бесарабському ринку та в якої бабусі купити спеціальні трави. Я їх подрібнювала та пила відвар.
Мені також порадили відмовитись від усього "хімічного": зубна паста, засіб для миття посуду тощо. Так тривало 8 місяців".
Спочатку, дівчині здалося, що їй стало краще, але одного дня вона знову відчула сильну слабкість, гемоглобін все ще був дуже низьким.
|Юлія купувала спеціальні трави, подрібнювала їх та пила відвар, але рак не пройшов.
Фото AntonMatyukha/Depositphotos
Юлія потребувала нового обстеження, але не мала сили до нього підготуватися.
"Перед діагностикою (колоноскопією), необхідно очистити кишківник, а для цього потрібно не їсти добу і пити спеціальний засіб для очищення. Я розуміла, що цього не перенесу через слабкість.
Щоб пройти підготовку, мені довелось зробити переливання крові", – каже Юлія.
Колоноскопія виявила, що рак перейшов на 4 стадію. Діяти треба було терміново.
"Після того почалось моє справжнє лікування. Котре загалом затягнулось на три з половиною роки.
Було зроблено три операції, я пройшла 15 курсів хіміотерапії, у мене був рецидив, але і його я поборола за допомогою доказової медицини", – перераховує онкоодужавша.
На той момент в Україні Юлії Балан вже не могли допомогти, тому частково вона лікувалась за кордоном. Кошти на лікування допомогли зібрати рідні та друзі.
Дівчина проходила недоступну тоді в Україні гіпертермічну хіміотерапію.
Суть операції полягає в тому, що після видалення всіх можливих новоутворень в черевну порожнину заливають стерильний розчин хіміотерапевтичних препаратів температура яких 42°C.
Це допомагає знищити новоутворення, до яких не дістатись традиційними хірургічними методами.
"Наразі я в ремісії 3 роки і впевнена, що моє лікування пройшло б швидше, з меншою кількістю операцій та хіміотерапій, якби почала лікуватись одразу", – вважає вона.
Юлії так і не знадобився калоприймач.
Вона живе активним повноцінним життям: може їсти, що любить, займатись спортом, а головне – жити.
Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя
Титульна світлина lightsource/Depositphotos
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