35% українців дізнаються про рак надто пізно, тому варто йти по безкоштовну діагностику

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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20 січня 2021

Щороку в Україні на онкологічні захворювання хворіє більше, аніж мільйон українців. 

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в середу, 20 січня. 

За даними МОЗ, щороку від раку втрачають життя 80 тисяч громадян України. 

"За даними Національного канцер-реєстру, 35% в 2019 році були виявлені на 3-4 стадії захворювання, такі показники свідчать про недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і в цілому серед населення", заявив міністр. 

 Фото: Depositphot photographee.eu

Загалом лікуванням та діагностикою раку в Україні займаються 30 онкологічних диспансерів, 3  онкологічні центри та Національний інститут раку. 

За словами міністра, кожен українець може безкоштовно пройти діагностику раку за  програмою медичних гарантій. 

Для цього потрібно мати направлення від лікаря первинної ланки, з котрим укладена декларація. 

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