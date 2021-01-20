35% українців дізнаються про рак надто пізно, тому варто йти по безкоштовну діагностику

Щороку в Україні на онкологічні захворювання хворіє більше, аніж мільйон українців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в середу, 20 січня.

За даними МОЗ, щороку від раку втрачають життя 80 тисяч громадян України.

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"За даними Національного канцер-реєстру, 35% в 2019 році були виявлені на 3-4 стадії захворювання, такі показники свідчать про недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і в цілому серед населення", – заявив міністр.

Загалом лікуванням та діагностикою раку в Україні займаються 30 онкологічних диспансерів, 3 онкологічні центри та Національний інститут раку.

За словами міністра, кожен українець може безкоштовно пройти діагностику раку за програмою медичних гарантій.

Для цього потрібно мати направлення від лікаря первинної ланки, з котрим укладена декларація.

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