35% українців дізнаються про рак надто пізно, тому варто йти по безкоштовну діагностику

Щороку в Україні на онкологічні захворювання хворіє більше, аніж мільйон українців.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в середу, 20 січня.
За даними МОЗ, щороку від раку втрачають життя 80 тисяч громадян України.
"За даними Національного канцер-реєстру, 35% в 2019 році були виявлені на 3-4 стадії захворювання, такі показники свідчать про недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і в цілому серед населення", – заявив міністр.
|Фото: Depositphot photographee.eu
Загалом лікуванням та діагностикою раку в Україні займаються 30 онкологічних диспансерів, 3 онкологічні центри та Національний інститут раку.
За словами міністра, кожен українець може безкоштовно пройти діагностику раку за програмою медичних гарантій.
Для цього потрібно мати направлення від лікаря первинної ланки, з котрим укладена декларація.
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