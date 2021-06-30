Підвищення зарплат медикам: місія здійсненна?

18 червня Володимир Зеленський підписав указ про встановлення мінімального рівня заробітної плати медикам. Середньому медичному персоналу – 13,5 тис. грн, для лікарів – 20 тис. грн.

Цей орієнтир уряд повинен врахувати при розрахунку Програми медичних гарантій на 2022 рік.

У ЗМІ одразу з’явилися версії, нібито реалізувати підвищення нереально, потрібно десь знайти принаймні 100 млрд грн.

А як насправді?

Фото: Feverpitch/Depositphotos

За даними Національної служби здоров'я України (НСЗУ), за останній рік розмір середньомісячних витрат на оплату праці медичних працівників відчутно зріс. Якщо порівняти відповідні витрати у спеціалізованих медзакладах у 2020 році та 1 кварталі 2021 року, збільшення становитиме від 18% до 26%.

За даними НСЗУ, у 1 кварталі цього року середньомісячні витрати на оплату праці медиків "вторинки" розподілилися наступним чином:

у керівників закладів – майже 32 тис. грн (+19% у порівнянні з 2020 роком),

у лікарів – 13,3 тис. грн (+21%),

у середнього медичного персоналу – 11,2 тис. грн (+25%),

у молодшого медичного персоналу – 8,8 тис. грн. (+25%).

На "первинці" темпи зростання менші – адже реформа фінансування тут відбулася раніше. У 2021 році нарахування сімейним лікарям у середньому збільшились майже на 5% (з 15,7 тис. грн до 16,4 тис. грн).

Відповідно, щоб досягти нових "президентських" орієнтирів по зарплаті, у 2022 році потрібно підняти нарахування на зарплати в середньому на 33%.

Проаналізуємо структуру витрат закладів первинної та вторинної медичної допомоги. Дані НСЗУ вказують, що на "первинці" витрати на оплату праці у 1 кварталі цього року склали 61,5% отриманих ресурсів з усіх джерел (від НСЗУ, з державного бюджету, від місцевої влади, благодійна допомога, тощо), на "вторинці" – 57%.

Видатки на реалізацію програми медичних гарантій у 2021 році збільшено майже на третину або 30,5 млрд грн у порівнянні з минулим роком та передбачені обсягом 122,5 млрд гривень.

Отже, можемо припустити, що з урахуванням усіх додаткових надходжень (доплати від місцевої влади) зарплатний фонд української медицини навряд чи значно перебільшує 100 млрд грн.

І збільшення цієї суми на третину не є чимось нездійсненим.

Крім того, у нас є інші джерела збільшення доходів медичних закладів, окрім державного фінансування через підвищення тарифів НСЗУ. Наприклад, є внутрішні ресурси у вигляді невикористаних прибутків та значних залишків коштів.

За даними НСЗУ, на капітальні інвестиції медзаклади в середньому витрачають близько 14% отриманих зі всіх джерел ресурсів.

В указі Президента вказується на необхідність запуску механізму державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я. Для здійснення капітальних інвестицій (закупки обладнання) лікарні не повинні витрачати фінансування НСЗУ, економлячи на зарплатах лікарів. Капітальні інвестиції реально проводити за рахунок приватних інвестицій.

Більш плідною може стати і співпраця медичних закладів із місцевою владою.

Президент доручив створити наглядові/опікунські ради в лікарнях з метою більш прозорого управління закладом. Але опікунська рада – це ще й інструмент співпраці з меценатами, благодійниками.

Крім того, одним із завдань ради буде контроль справедливого розподілу фонду заробітної плати, оскільки зараз є непоодинокі випадки формального колективного договору та "ручних" профспілок.

Підсумовуючи, ще раз зазначу – за умови реалізації всієї програми заходів, зазначених в Указі – підвищення зарплат до орієнтирів є абсолютно реальним.

Звісно, ми хочемо ще більшого. З огляду на появу нових біологічних загроз, бюджет сфери охорони здоров’я має стати бюджетом стрімкого розвитку. Тому при розгляді проєкту державного бюджету на наступний рік Комітет здоров’я нації продовжить наполягати на виконанні норми закону і радикальному збільшенні фінансування програми медичних гарантій до 5% ВВП.

Відповідні пропозиції до бюджетної декларації уряду вже передані до бюджетного комітету ВРУ.

Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

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Титульна світлина satyrenko/Depositphotos

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