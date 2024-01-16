Плани на 2024 рік у медичній сфері

Цей рік і для нашого Комітету з питань здоров’я нації, і для всієї Верховної Ради стане євроінтеграційним. Ми маємо адаптувати українську законодавчу базу до європейської, над чим активно працюємо. Для цього прискорюємо процес набуття чинності закону "По лікарські засоби" та готуємо до ухвалення інші документи, які переводять нашу медицину на європейські стандарти.

На 2024 рік в плані роботи Комітету 11 законопроєктів, а також продовжимо реалізацію торішніх ініціатив.

Розвиток системи громадського здоров’я

У вересні 2022 року парламент ухвалив закон 2573-IX про систему громадського здоров’я. Документ передбачає перехід від радянської системи санітарно-епідеміологічної служби до оновленої європейської системи громадського здоров’я.

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З жовтня 2023 року на базі 25 регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб почала працювати сучасна епідеміологічна служба. Це важливо, адже система громадського здоров'я – це основа профілактичної медицини. А провідні країни світу давно перейшли на профілактику та лікування захворювань в більшості випадків на ранніх стадіях.

Закон нашого Комітету задав рамки розвиту цієї сфери медицини, тепер потрібно більш конкретно прописати норми та привести всю законодавчу базу до єдиних стандартів. Для цього розробляються два законопроєкти: про біологічну безпеку та біологічний захист, щодо внесення змін до закону про захист населення від інфекційних хвороб.

Реформування МСЕК

Восени минулого року трапився ганебний випадок: при проходженні медико-соціальної експертизи ветерану порадили "відрізати ногу", щоб отримати II групу інвалідності. Наше завдання при реформуванні Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) – щоб більше таких випадків ніколи не було.

У 2023 році робоча група під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля розробила "дорожню мапу" для покращення системи медико-соціальної експертизи. Ми вже зробили декілька важливих кроків: ухвалили два закони (для розширення переліку закладів для проходження ВЛК та спрощення процедур), запровадили пакет у Програму медичних гарантій (ПМГ), відкрили додатково понад 400 ВЛК, впровадили в деяких регіонах електронну чергу.

Наступний крок – ухвалення законопроєкту щодо реформування МСЕК.

Також плануємо внести зміни до закону про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні. Хочемо запровадити такі механізми, які забезпечать всіх пацієнтів необхідними засобами реабілітації.

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Медичні вироби

У грудні на засіданні євроінтеграційного підкомітету розглядали законопроєкт № 7585 про медичні вироби. В оновленій редакції проєкту закону МОЗ термінологія приведена відповідно до вимог ЄС, уточнено повноваження органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання, введено положення Конвенції "МЕДІКРАЙМ" (покарання за фальсифікацію медичних виробів), передбачено створення електронної бази медвиробів.

Серед останніх змін – додано розділ, який визначає основні засади проведення клінічних випробувань, МОЗ відводиться один рік на розробку українських технічних регламентів на основі європейських. Очікуємо, що уряд найближчим часом схвалить фінальну редакцію документа та направить на розгляд до нашого Комітету.

Самоврядування медичних професій

Наприкінці минулого року Уряд підтримав законопроєкт № 10372 МОЗ про самоврядування медичних професій. Документ закріплює на законодавчому рівні статус самоврядних організацій.

Планується створити п’ять палат: лікарів сімейної медицини, лікарів-спеціалістів, стоматологів, сестер медичних/братів медичних, фармацевтів. Суть самоврядування в тому, щоб медики самі вирішували питання, пов’язані з їхньою професією, а не чиновники в кабінетах. Як це давно відбувається в країнах ЄС. Спочатку за планом створити дві палати – стоматологів та фармацевтів.

Законопроєкт впроваджує свідоцтво про право на провадження діяльності у сфері охорони здоров’я, реєстр людських ресурсів в медицині, механізм захисту прав пацієнтів – через етичну комісію палат.

Допоміжні репродуктивні технології

Демографічна ситуація в Україні є вкрай складною: зростають показники смертності, знижується народжуваність. Все це пов’язано з війною, складною економічною ситуацією, виїздом за кордон мільйонів українок.

Завдяки методам допоміжних репродуктивних технологій сімейні пари, які страждають на безпліддя, мають високі шанси стати батьками. В ПМГ-2024 запроваджено новий пакет послуг "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій". Водночас потрібно прописати чіткі правила при проведенні ДРТ на законодавчому рівні.

Минулого року наш Комітет розробив законопроєкт про допоміжні репродуктивні технології, який запроваджував чіткі правила при процедурі ДРТ. Але при розгляді в залі голосування колеги вирішили відправити документ на доопрацювання. Тому плануємо врахувати побажання депутатів та знову винести законопроєкт на голосування.

Конституція медицини та інші законопроєкти

Одне з головних завдань на 2024 рік – це ухвалення нової редакції закону про Основи законодавства України про охорону здоров’я, який я називаю Конституцією медицини. Це базовий документ у сфері охорони здоров’я, який комплексно не переглядався з далекого 1992 року.

Серед інших законодавчих ініціатив: про удосконалення законодавства у сфері психічного здоров’я, про удосконалення регулювання обігу дієтичних добавок, про біоцидні продукти.

Ініціативи минулого року

Народним депутатам важливо не лише розробити законопроєкт, а зробити так, щоб закон запрацював. Минулого року ми подали до парламенту законопроєкти щодо посилення захисту медиків, щодо більш ефективних закупівель медичного обладнання. Будемо наполягати на розгляді цих важливих ініціатив у парламенті.

І ще одне важливе завдання: депутатський контроль за розробкою підзаконної бази для введення в дію закону про легалізацію медичного канабісу. Очікуємо відповідних дій від МОЗ, МВС та Мінагрополітики. Наше спільне завдання – всієї команди президента – не просто ухвалити закон, а щоб вже цього року пацієнти згідно з протоколами лікування почали отримувати ліки на основі медичного канабісу.

Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

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