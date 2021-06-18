В Україні зросте зарплата медиків: Зеленський підписав указ і назвав суми

В Україні збільшиться мінімальний рівень заробітної плати медиків.

Відповідний указ підписав президент країни Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня медика 18 червня.

За його словами мінімальний рівень оплати праці для середнього медичного персоналу буде сягати 13, 5 тисяч гривень.

А для лікарського складу – не менше 20 тисяч гривень.

Фото selensergen/Depositphotos

"Неприпустимо коли середня зарплата в галузі охорони здоров'я близька до рівня середньої заробітної плати по країні.

При всій повазі до всіх професій, життя людини безцінне, а отже його порятунок має бути однією з найбільш високооплачуваних справ", – зауважив Зеленський.

А також додав, що ці суми повинні бути враховані під час формування бюджету на 2022 рік.

"Я дуже прошу уряд врахувати ці розміри під час розрахунку тарифів медичних гарантій і формування бюджетів відомчих медичних закладів", – сказав президент.

Крім того, гарант закликав місцеву владу забезпечити справедливий розподіл коштів у медзакладах.

"Не допустити ситуацій, коли керівник медичного закладу отримує 100 тисяч гривень на місяць, а лікарі і медсестри 6", – додав він.

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