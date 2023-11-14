За побиття медика – від 5 до 12 років. Чому потрібно посилити відповідальність за напад на медичних працівників

Разом з колегами подали до Верховної Ради законопроєкт № 10221. Документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за напад на медичних працівників, аптечних працівників, фахівців з реабілітації та рятувальників. Ми пропонуємо встановити таку саму відповідальність, як за напад на поліцейського чи журналіста. Поясню, чому ця ініціатива важлива.

Останнім часом правоохоронці фіксують все більше нападів на бригади "швидкої" та медичних працівників. Через повномасштабну війну наші громадяни стають агресивнішими, частіше зриваються на тих, хто рятує їм життя.

Безкарність зловмисників шокує. Наведу декілька прикладів:

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"Пацієнт накинувся на фельдшера та побив його. У травмпункті встановлено, що у медика закрита черепно-мозкова травма, параорбітальна гематома";

"Нетверезий пацієнт втратив свідомість у трамваї. Коли фельдшер намагався йому надати першу медичну допомогу, чоловік кинув пляшку в машину "швидкої", пошкодивши задні двері автівки";

"Нетверезий чоловік вдарив жінку-фельдшера по обличчю, викликали наряд поліції, зловмисника затримано".

Це не кримінальна хроніка, а звіти працівників київської "екстренки" після чергувань за 2023 рік. За столичною статистикою, бачимо поступове зростання кількості нападів: у 2021 році – 8 випадків, за 2022 рік – 14, за цей – вже 11.

Загалом по країні правоохоронці за рік фіксують більше сотні кримінальних проваджень за фактом нападів на медиків. Однак реальні цифри ще вищі, адже значна кількість постраждалих не звертаються до поліції. Наведені випадки, якщо дійдуть до суду, скоріш за все будуть трактовані як хуліганство. За побиття фельдшера зловмисник може отримати лише штраф у розмірі від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

Були спроби вирішити питання захисту медиків за допомогою встановлення тривожної кнопки у машині "швидкої", в аптеці чи у відділенні лікарні, чергуванням охоронців у медичних закладах. Але такі заходи до істотного зменшення кількості нападів не призводять.

Водночас у законодавстві є професії, які стикаються з підвищеним ризиком агресії. За напад на правоохоронця чи журналіста Кримінальний кодекс України передбачає жорстке покарання. За завдання легких тілесних ушкоджень поліцейському загрожує до 5 років позбавлення волі, за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень – від 5 до 12 років. Тому, на мою думку, до переліку професій, які стикаються з підвищеним ризиком агресії, потрібно долучити медичних працівників.

У 2021 році наш Комітет розробив відповідний законопроєкт. Під час обговорень документа з правоохоронним комітетом та МВС в нас виникла дискусія по деяких питаннях. Зокрема правоохоронці вважали, що не можна дозволяти медикам мати травматичну зброю. Мовляв, для людей, які не вміють нею користуватись, це небезпечно. Хоча, як ми бачимо на прикладі тих самих журналістів, яким дозволили оформлювати дозвіл на травмат, особливо на статистику нападів наявність травматичної зброї не впливає. Також були суперечки з приводу того, що саме вважати випадками свідомо помилкового виклику "швидкої", за що ми пропонували підвищити штраф.

Наш Комітет врахував зауваження колег та подав новий законопроєкт № 10221 до парламенту. Ми пропонуємо розширити перелік професій (медичні працівники, працівники системи "екстренки", аптечних закладів, фахівців з реабілітації та рятувальників) та доповнити Кримінальний кодекс новими статтями 350-1 та 350-2:

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погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна (карається виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк);

умисне заподіяння побоїв, легкої, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження (карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк; позбавленням волі на строк від 5 до 12 років);

вбивство або замах на вбивство (карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі);

захоплення або тримання як заручника (карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років).

Гадаю, що ухвалення закону дозволить нам значно скоротити кількість нападів на медиків. На жаль, за 32 роки незалежності досі відповідальність за напад на медичних працівників посилена не була. Маю надію, що наше скликання Верховної Ради ухвалить законопроєкт, який активно підтримує медична спільнота.

Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

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