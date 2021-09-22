Рекордне фінансування медицини: як саме розподілять кошти у 2022 році

У 2022 році держава виділить на медицину рекордне фінансування. Програма медичних гарантій (ПМГ) отримає додатково майже 31 млрд грн.

Це означає зростання тарифів, за якими держава сплачує за послуги, надані пацієнтам. Наприклад, вартість надання меддопомоги при пологах зросте на 46% до 15,1 тис. грн.

Підвищення тарифів – це збільшення доходів медичних закладів. І, відповідно, можливість підвищити зарплати лікарів!

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В уряді розрахували, що збільшення ПМГ дозволить підвищити зарплату лікарям приблизно у 1,6 разів. Середня зарплата лікарів таким чином підвищиться до 22,5 тис. грн, середнього медичного персоналу до 14,5 тис. грн.

Зауважу, що зростання тарифів автоматично не підвищує зарплати. Для того, щоб гроші дійшли до медиків, плануємо розвивати та підсилювати інструменти контролю за розподілом коштів у медичному закладі. Це і створення наглядових рад, і ухвалення нових колективних трудових договорів.

Наступного року вперше за багато років запланована масштабна закупівля обладнання для лікування онкології! 745 млн грн спрямують на придбання 8 лінійних прискорювачів.

За оцінками МОЗ, на повне оновлення матеріально-технічної бази онкоцентрів потрібно 1,9 млрд грн. Тож разом з міністерством продовжуємо працювати над розвитком проєктів медичної концесії, яка дозволить забезпечить онкоцентри сучасним обладнанням за рахунок приватних інвестицій.

В цілому програма закупівлі обладнання доволі амбітна. У планах придбати 24 ангіографічних рентгенівських систем за 432 млн грн, 34 ендоскопи за 137,5 млн грн.

Для реалізації ініціативи Володимира Зеленського зі створення системи раннього виявлення рідкісних захворювань у новонароджених придбають тест-системи для скринінгу на суму 32,4 млн грн (обладнання за цією програмою мають закупити вже в цьому році).

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Загалом планується провести скринінг понад 309,7 тис новонароджених на 21 спадкове захворювання.

Серед інших пріоритетних напрямків медицини значно збільшено фінансування трансплантології – у 2021 році на фінансування пілотного проєкту передбачено 502 млн грн, у наступному – 789,5 млн грн.

У 2022 році до 2,8 млрд грн (+649,5 млн грн) зросте фінансування Центру громадського здоров’я.

Значну частину додаткових коштів буде спрямовано на придбання обладнання мікробіологічного та фізико-хімічного профілю для посилення спроможності мережі центрів контролю та профілактичних хвороб.

Нагадаю, що ми готуємось до розгляду у другому читанні законопроєкту № 4142 про систему громадського здоров’я. Розраховуємо, що наступного року в Україні з’явиться нова сучасна аналітична служба, здатна прогнозувати та реагувати на різні біологічні загрози.

Процес посилення ЦГЗ, на базі якого створюється служба, вже розпочався. У Центрі нещодавно встановлений секвенатор, здатний виявляти штами коронавірусу. Раніше дослідження ми проводили здебільшого за кордоном.

Комітет тривалий час боровся за збільшення фінансування орфанних хворих. На закупівлю медичних препаратів для лікування рідкісних захворювань передбачено 1,9 млрд грн. Крім того, у нас з’явиться механізм договорів керованого доступу (ДКД), на які попередньо передбачено 204,7 млн грн. (наразі робимо все, щоб законопроєкт №4662 був прийнятий у другому читанні).

Сподіваюсь, що саме завдяки ДКД нам вдасться почати на вигідних умовах закуповувати інноваційні ліки для орфанників.

Додаткові кошти однозначно доведеться виділяти на проведення вакцинації від коронавірусу. Наразі урядом пропонується витратити на закупівлю вакцин 2,6 млрд грн, що вистачить на 4,4 млн осіб.

З урахуванням того, що ВООЗ, вірогідно, рекомендуватиме за рік проводити повторну вакцинацію – знадобиться закуповувати значно більшу кількість вакцин. Але я впевнений, в уряді знайдуть рішення.

Підсумовуючи – проєкт бюджету вважаю великою перемогою не лише медиків, але й всіх українців. Це бюджет розвитку медицини, можливо, не настільки динамічного, як ми це бачимо, але все ж таки розвитку!

Ми з колегами з Комітету майже на кожній нараді з представниками уряду порушували питання збільшення видатків на медицину та на підвищення зарплат медиків. Я дуже радий, що до нас нарешті дослухались.

Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

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Титульна світлина Mehaniq/Depositphotos

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