Режим paperless: як працюватиме е-лікарняний в Україні та як скористатися сервісом?

"Мені лише папірець підписати" – ці слова часто можна почути в черзі до сімейного лікаря. Зазвичай папірець – це так званий "лікарняний", типовий бланк, який заповнює лікар для того, щоб засвідчити тимчасову непрацездатність людини.

"Лікарняні" є найпоширенішою довідкою у сфері охорони здоров'я – усього їх видають близько 5,5 млн на рік, і це коштує державі понад 18 млрд грн.

З точки зору людських ресурсів – це абсолютно неефективна витрата часу лікарів, яким доводиться переписувати вручну подібні бланки через орфографічні та технічні помилки.

Для пацієнта це також доволі незручно, адже після хвороби людині з ослабленим імунітетом потрібно їхати до лікарні, стояти в черзі поруч із іншими хворими лише заради підпису лікаря.

Вже з 1 вересня Україна переходить на режим paperless, де паперові довідки втратять свою обов'язковість – і жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці для отримання державних послуг.

Цифровізація медичної сфери є одним із найважливіших пріоритетів, адже саме їй притаманна найбільша кількість паперових довідок: усього їх близько 30.

Спроби запустити е-лікарняні відбувалися впродовж 9 років: проте завдяки систематичній роботі і підтримці багатьох стейкголдерів вдалося реалізувати цей проєкт саме зараз.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Що таке е-лікарняні

Згадаємо, навіщо взагалі існують "лікарняні". Зазвичай застраховані працівники мають підтверджувати свою відсутність на роботі через хворобу листком непрацездатності.

Саме цей документ є підставою для отримання страхових виплат, які компенсують тимчасову втрату зарплати.

Допомога щодо перших п'яти днів непрацездатності здійснюється за рахунок роботодавця, а починаючи з шостого – компенсується Фондом соціального страхування.

Відтепер засвідчення тимчасової непрацездатності відбуватиметься одноосібно – на підставі експертизи та медичних записів лікаря в електронній системі охорони здоров'я.

Електронні медичні висновки будуть доступні будь-яким закладам охорони здоров'я, які мають ліцензію на медичну практику і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я – незалежно від форми власності.

У медичній сфері існує багато корупції і побутових зловживань, тож одним із завдань впровадження е-лікарняних є забезпечення прозорості та мінімізація видання необґрунтованих медичних висновків.

А також зменшення навантаження на лікарів, що особливо важливо в умовах пандемії. І, звісно, спрощення життя пацієнтів, які хочуть отримати страхові виплати без зайвих черг, папірців та нервів.

Як скористатися сервісом

Пропонуємо розібрати новий алгоритм отримання лікарняного на життєвому прикладі.

Оксана захворіла на грип – після звернення лікар засвідчив її непрацездатність. Оксана офіційно влаштована, а її роботодавець сплачує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцстрахування. У такому разі громадянка має право на допомогу як застрахована особа.

Іншою підставою для отримання е-лікарняного є хвороба члена сім'ї, через яку Оксана також може отримати листок непрацездатності, щоб мати час для догляду за хворим.

Раніше листок непрацездатності був виключно паперовим.

Після хвороби Оксана мала вистояти чергу у лікарні, передати листок непрацездатності роботодавцю фізично і лише тоді протягом певного часу отримати компенсацію.

Зазвичай оформлення таких листків входило до обов'язків однієї спеціально делегованої людини у лікарні – це було серйозним навантаженням, яке призводило до довгих затримок.

Щоб отримати е-лікарняний, тепер Оксані достатньо звернутися до лікаря, який встановить діагноз і одразу сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. А далі система спрацює автоматично.

Оксана може спокійно йти додому лікуватися чи доглядати за хворим родичем. Адже після цього бігатимуть лише дані між реєстрами.

Пізніше Оксана отримує повідомлення на телефон про створення е-лікарняного. Інформація про це також буде доступна в кабінеті Оксани на сайті Пенсійного фонду України.

Таке саме повідомлення отримає і роботодавець громадянки в електронному кабінеті страхувальника. На підставі цього і роботодавець, і Пенсійний фонд зможуть перерахувати виплати Оксані.

Закриття лікарняного відбувається також автоматично: працівниці більше не потрібно стояти в чергах і витрачати свій час на папірці.

Що стоїть за лаштунками проєкту

Процес отримання е-лікарняного здається надзвичайно простим, але за ним приховано рік інтенсивної співпраці, технічної та юридичної трансформації сервісу і постійної координації між різними державними органами.

Тож що відбувається за лаштунками сервісу, коли Оксана йде додому?

У процесі активно беруть участь три сторони: заклад охорони здоров'я, Національна служба здоров'я України (НСЗУ) та Пенсійний фонд України (ПФУ).

Лікар вносить дані про тимчасову непрацездатність пацієнта до Електронної системи охорони здоров'я і засвідчує це своїм е-підписом.

Ця інформація передається до Електронного реєстру листків непрацездатності, який перевіряє, чи є Оксана застрахованою особою. Якщо так, система генерує електронний лікарняний, який є підставою для нарахування страхових виплат.

Автоматичним є і пошук роботодавця в реєстрі листків непрацездатності: система самостійно знаходить співвідношення пацієнтів та місць роботи. Це означає, що лікарю вже не потрібно додатково уточнювати цю інформацію.

Така технічна взаємодія звільняє лікарів від зайвої рутини і дозволяє сфокусуватися на найважливішому – наданні допомоги пацієнтам.

Що далі

Цей проєкт є яскравим прикладом режиму paperless, у якому бігають дані, а не люди. Пацієнт піклується про своє здоров'я, лікар – про встановлення діагнозу та якісне лікування, а держава бере на себе інші турботи.

Сервіс також є великою перемогою і для бізнесу: адже тепер роботодавці зможуть уникнути паперової тяганини з фондами і бачити всю інформацію щодо непрацездатних у кабінеті страхувальника.

Літо 2021 року є перехідним періодом, адже лікарі потребують деякого часу на навчання та адаптацію до нового сервісу. Зараз медичні заклади можуть формувати як паперові листки непрацездатності, так і нові електронні висновки.

Але вже з 1 вересня 2021 року нові е-лікарняні запрацюють у всіх закладах охорони здоров'я. Зворотного шляху в цифровізації медичної та соціальної сфери вже немає: мокрі печатки і паперові бланки неминуче йдуть у минуле.

А слова "Мені лише папірець підписати" в черзі до лікаря залишаться дивним архаїчним спогадом.

Е-лікарняні реалізовано Міністерством цифрової трансформації разом із Міністерством охорони здоров'я, Національною службою здоров'я, Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування – за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа і фінансується Швейцарією.

Катерина Черногоренко, проєктна менеджерка Програми EGAP, спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина scanrail/Depositphotos

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