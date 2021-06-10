В Україні запрацювали електронні лікарняні: як їх можна отримати

В Україні почала працювати система електронних лікарняних.

Про нововведення повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Тепер пацієнти зможуть отримати лікарняні в електронній системі E-health.

"Це означає, що пацієнту більше не доведеться витрачати свій час на паперову тяганину, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності.

Звісно, що запроваджені зміни не можуть запрацювати відразу, для цього потрібний час, навчання та роз’яснення для медичних працівників", – розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у соцмережі.

Фото AlexNazaruk/Depositphotos

Повноцінно система у всіх медичних закладах запрацює з 1 вересня 2021.

Протягом літа лікарні поступово будуть переходити на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

За даними міністерства, лікарняні листи щороку отримують близько 5, 5 млн українців.

У Мінцифри наголошують, що електронні лікарняні допоможуть знищити корупційні зловживання та заощадити кошти для держави.

Як отримати електронний лікарняний

Для того, щоб отримати лікарняний, першочергово пацієнту потрібно прийти на огляд.

Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його КЕПом.

Згодом пацієнт отримує про це повідомлення від E-health.

Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду.

Там формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким нараховують виплати.

Про це пацієнт отримає повідомлення на телефон від ПФУ.

Важливо, що до Пенсійного фонду потрапить лише інформація, необхідна для нарахування виплат: причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав.

При цьому роботодавець не може переглянути діагноз.

Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

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