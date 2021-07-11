365 днів турботи про наших рідних: прості речі, які збережуть здоров'я

Всі ми хочемо, щоб наші рідні жили довгим, повноцінним та активним життям.

Питання турботи про своїх старших близьких особливо гостро постало в період пандемії COVID-19 та карантинних обмежень.

На щастя, вже є доступні вакцини від коронавірусної хвороби і ми можемо вакцинуватися самі та переконатися, що наші мама з татом, бабусі та дідусі теж запланували вакцинацію. Але зараз поговоримо про інше.

Окрім інфекційних захворювань (вірусних, такі як грип чи COVID-19, та бактеріальних, приміром, ангіни, туберкульозу, бактеріальної пневмонії тощо), основні ризики для здоров’я людей старшого віку становлять неінфекційні захворювання (НІЗ). Це серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу, хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) та багато інших.

Вони розвиваються внаслідок спадкової схильності й генетичних особливостей організму, однак найчастіше – через неправильний спосіб життя. Ці захворювання здатні суттєво погіршити якість життя людей та є основною причиною смертності.

Неінфекційні захворювання є хронічними, тобто їх постійно треба тримати під контролем та приймати відповідне лікування. І оскільки ці захворювання тривають довго, їхній медичний супровід обходиться системам охорони здоров’я досить дорого.

Гарна новина у тому, що ризики розвитку неінфекційних захворювань можна знизити завдяки здоровому способу життя. Це не складно, але докласти зусиль доведеться.

Системи охорони здоров’я розвинених країн інвестують значні зусилля та ресурси саме в профілактику неінфекційних захворювань та популяризацію здорового способу життя.

Контроль хронічного захворювання так само починається з базових навичок правильного способу життя, дотримання рекомендацій лікаря щодо лікування. Це все дозволяє людині жити довгим активним життям без ускладнень та інвалідизацій.

Фото: yacobchuk1/Depositphotos

Що ж значить піклуватися про рідних?

Ми провели дослідження про те, як молоді люди (25 – 45 років) та старші люди (60+ років) розуміють турботу про здоров’я рідних старшого віку.

Це дослідження – одна із частин Україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров’я", мета якого – знизити поширеність та фактори ризику неінфекційних захворювань, а отже – зменшити тягар хвороб та запобігти передчасній смерті від НІЗ в Україні.

Отримали досить цікаві результати. Регулярне спілкування та розпитування про самопочуття, поради зберігати спокій/не нервуватися, купівля лікарських препаратів, поради не перевтомлюватися, витрачати більше часу на сон та нагадування звернутися до лікаря за консультацією – так найчастіше оцінюють турботу про здоров'я старших рідних.

Найбільш поширеними формами прояви турботи про рідних та близьких старшого віку виявилися:

спілкування по телефону,

регулярні зустрічі,

допомога з домашніми справами.

Ми побачили, що молоді люди та люди старшого віку сприймають турботу однаково, адже обидві цільові групи відзначили саме ці дії важливими для себе.

На пряме запитання про те, чого не вистачає старшим людям, яких ми опитали, більшість відповіла – близькості та спілкування з боку їх рідних, а саме: частіших зустрічей (47%) та більше спільних прогулянок (36%).

Старші люди частіше за молодших згадували про такі прояви турботи, як консультації з лікарями, спільне вивчення їх рекомендацій, поради щодо харчування та захисту від COVID-19.

Більшість опитаних молодих людей вважають, що проявляють турботу про здоров'я близьких старшого віку. Тільки ~7% опитаних сказали, що піклуються мало або зовсім не піклуються. Проте 79% хотіли б робити більше. Для повноцінної турботи найчастіше не вистачає коштів та часу.

85% серед тих, хто піклується про здоров’я близьких старшого віку, дають їм поради щодо їхнього здоров’я. Представники старшої аудиторії вважають, що вони прислухаються до порад молодших родичів, частіше ніж молоді люди це оцінюють.

66% хотіли б отримувати більше інформації про те, як піклуватися про здоров'я людей старшого віку.

Найактуальнішими є поради щодо лікування тих чи інших захворювань, питання профілактики захворювань та процедури отримання медичних послуг. Найкращий канал для поширення інформації про ці питання є інтернет – цим каналом користуються найчастіше, коли шукають нову інформацію.

В дослідженні взяли участь 685 людей, вибірка опитування повторювала структуру населення України за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту та освітою.

Як ми можемо піклуватися про наших рідних?

Відповідаючи на запит молодої аудиторії отримувати більше інформації про те, як піклуватися про своїх батьків, а також дідусів та бабусь – ми розробили та реалізуємо проєкт "365 днів турботи".

Разом з Центром громадського здоров’я України та за участі експертів-лікарів ми підготували 365 порад – на кожен день року про те, як допомогти своїм рідним зберігати активність, харчуватися здорово, контролювати захворювання, вберегтися від COVID-19 та навіть не почуватися самотнім.

Всі ці поради досить прості, але нагадують кожному з нас про те, що піклуватися про старших рідних не так вже й складно й у нас є можливості для цього щодня. Наприклад:

нагадати мамі вимірювати тиск,

підібрати дідусеві 5 вправ, які можна робити, поки йде улюблена передача або

запитати у батьків, коли вони востаннє перевіряли рівень цукру в крові.

Серед порад, які допоможуть старшим рідним не почуватися самотніми:

подарувати бабусі альбом з фотографіями правнуків,

розгадувати разом кросворд по телефону або

розпитати рідних про їхні найкращі спогади юності.

Досить просто чи не так? Але щоденна увага та розмови про важливе – здоров’я, можуть суттєво зблизити рідних, а також допомогти сформувати корисні звички й почуватися краще.

Отримувати щодня корисну пораду для турботи про рідних можна в зручному для вас каналі:

Дотримуватися запропонованих рекомендацій зовсім не складно, але ми віримо, що вони здатні покращити стосунки з рідними та допомогти старшим людям стати здоровішими та енергійнішими.

Моїм рідним дуже подобаються наші "оновлені" телефонні розмови про важливе. Спробуйте і ви 😊

Наталя Ольберт-Сінько, керуючий партнер агенції Be—it Health & Social Impact, спеціально для УП.Життя

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