Covid VS освіта. Як зробити освіту кращою в умовах пандемії 

Серія локдаунів змінила класичну освіту у всьому світі, широко запровадивши дистанційну.

В Україні, за даними опитування, яке провела Державна служба якості освіти у лютому 2021 року, 65% закладів освіти перейшли на таку форму навчання зі сканами, дзвінками у Zoom та Skype, повідомленнями у месенджерах та розгубленими вчителями.

На жаль, за рік державою так і не були вирішені ключові проблеми дистанційної роботи у школах.

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Давайте розберемося, що ж треба змінити і як саме.

Рішення 1. Запровадження електронних додатків до паперових підручників (презентації, інтерактивні тести тощо).

Одним із найважливіших напрямів удосконалення навчання учнів у школах є пошуки впровадження у навчальний процес новітніх та інтерактивних технологій навчання.

Серед них електронні додатки до підручників, а саме:

навчальні презентації (в тому числі ті, що створені за допомогою скрайбінгу);

анімаційні ролики;

інтерактивні тести та ігри;

відео- та аудіозаписи, навчальні відеоролики (в тому числі ті, що унаочнюють дослід або процес);

відеоролики для проведення фізкультхвилинок;

схеми та карти;

додаткові матеріали та завдання тощо.

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Такі інструменти, на додачу до паперових підручників, можуть розширити можливості вчителя та дають змогу зацікавити, втомлених від локдаунів дітей.

При цьому держава понесе невеликі додаткові витрати (у порівнянні з витратами на паперовий підручник).

Рішення 2. Удосконалення навичок дистанційного навчання викладачів.

Серед проблем, які найбільш ускладнюють організацію дистанційного навчання 71% опитуваних вже згаданого дослідження назвали брак досвіду щодо використання спеціальних навчальних програм та електронних платформ.

Відтак, необхідно впровадити методичний супровід і навчання вчителів для розвитку навичок для ефективного використання підручників та електронних додатків тощо.

Варто запровадити електронні додатки до паперових підручників.

Фото IgorVetushko/Depositphotos

Який би підручник не обрав вчитель, вони матимуть змогу удосконалити навички та дізнатися більше про методичну складову цього підручника та ознайомитися зі специфікою користування електронними додатками. Держава ж має забезпечити цю можливість.

Висновок:

Відтак, визначені прості, здавалося б формули успіху.

Попереду профільні Комітетські слухання, що відбудуться у Верховній раді, на яких буде обговорено якість підручників та навчальних посібників для Нової української школи.

Тема діджиталізації, впровадження електронних додатків до підручників тощо – також буде там підійматися, тож є шанс, що ситуація може зрушитися з мертвої точки.

Діти варті отримати якісну, сучасну освіту. Чи розуміють це урядовці та депутати – покаже час.

Вікторія Войціцька, голова правління "Національна Освітня Асоціація", спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина Gorodenkoff/Depositphotos

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