Covid VS освіта. Як зробити освіту кращою в умовах пандемії 

Серія локдаунів змінила класичну освіту у всьому світі, широко запровадивши дистанційну.

В Україні, за даними опитування, яке провела Державна служба якості освіти у лютому 2021 року, 65% закладів освіти перейшли на таку форму навчання зі сканами, дзвінками у Zoom та Skype, повідомленнями у месенджерах та розгубленими вчителями.

На жаль, за рік державою так і не були вирішені ключові проблеми дистанційної роботи у школах.

Давайте розберемося, що ж треба змінити і як саме.

Рішення 1. Запровадження електронних додатків до паперових підручників (презентації, інтерактивні тести тощо).

Одним із найважливіших напрямів удосконалення навчання учнів у школах є пошуки впровадження у навчальний процес новітніх та інтерактивних технологій навчання.

Серед них електронні додатки до підручників, а саме:

навчальні презентації (в тому числі ті, що створені за допомогою скрайбінгу);

анімаційні ролики;

інтерактивні тести та ігри;

відео- та аудіозаписи, навчальні відеоролики (в тому числі ті, що унаочнюють дослід або процес);

відеоролики для проведення фізкультхвилинок;

схеми та карти;

додаткові матеріали та завдання тощо.

Такі інструменти, на додачу до паперових підручників, можуть розширити можливості вчителя та дають змогу зацікавити, втомлених від локдаунів дітей.

При цьому держава понесе невеликі додаткові витрати (у порівнянні з витратами на паперовий підручник).

Рішення 2. Удосконалення навичок дистанційного навчання викладачів.

Серед проблем, які найбільш ускладнюють організацію дистанційного навчання 71% опитуваних вже згаданого дослідження назвали брак досвіду щодо використання спеціальних навчальних програм та електронних платформ.

Відтак, необхідно впровадити методичний супровід і навчання вчителів для розвитку навичок для ефективного використання підручників та електронних додатків тощо.

Варто запровадити електронні додатки до паперових підручників.

Фото IgorVetushko/Depositphotos

Який би підручник не обрав вчитель, вони матимуть змогу удосконалити навички та дізнатися більше про методичну складову цього підручника та ознайомитися зі специфікою користування електронними додатками. Держава ж має забезпечити цю можливість.

Висновок:

Відтак, визначені прості, здавалося б формули успіху.

Попереду профільні Комітетські слухання, що відбудуться у Верховній раді, на яких буде обговорено якість підручників та навчальних посібників для Нової української школи.

Тема діджиталізації, впровадження електронних додатків до підручників тощо – також буде там підійматися, тож є шанс, що ситуація може зрушитися з мертвої точки.

Діти варті отримати якісну, сучасну освіту. Чи розуміють це урядовці та депутати – покаже час.

Вікторія Войціцька, голова правління "Національна Освітня Асоціація", спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина Gorodenkoff/Depositphotos

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