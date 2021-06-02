В шкільному підручнику знову знайшли антинаукову маячню

У підручнику з природознавства для 5 класу виявили інформацію, що суперечить науковим дослідженням.

Про це повідомив кандидат меднаук, медблогер MedGoblin Андрій Сем'янків, який раніше працював анестезіологом.

Зокрема, у підручнику на сторінці 60 стверджують, що магніти "збільшують опірну здатність організму до різних хвороб".

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"Магнітні явища використовують у медицині. Наприклад, магнітотерапія – безболісна процедура, користь від якої відчутна.

Під дією магнітних сил зростає опірність організму різним захворюванням", – йдеться в підручнику.

Скрін із підручника

Андрій Сем'янків спростовує цю тезу, посилаючись на дослідження.

"Для всіх, хто чекає завершення інтриги, спішу повідомити, що магнітотерапія – бездоказова маячня.

Ну не працює вона (навіть, якщо в кабінеті фізіотерапії на вас колись вішали "патужний совєцький магніт воєнной разработкі". Не працює і все, вибачте", – пише блогер.

Також Сем'янків звернув увагу, що автори підручника впевнені, що від фаз місяця залежить енергійність та поведінка людей – у дні повного місяця деякі люди стають сварливі та знервовані.

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"Вам буде смішно, але, насправді, це теж досліджували і це – неправда", – стверджує блогер, посилаючись на дослідження.

Підручник з природознавства – 2013 року авторства Ольги Ярошенко та Валентини Бойко.

У 2018 році його рекомендувало Міністерство освіти і науки.

Нагадаємо, у шкільному підручнику з хімії радили пити соду для лікування та профілактики раку.

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