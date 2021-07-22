Цифровізація освітньої сфери: як 60 тисяч вчителів отримають ноутбуки до кінця року

Пандемія COVID-19 пришвидшила технологічний розвиток та ввела нові правила гри у тих сферах, що здавалися абсолютно непохитними.

За цей рік люди звикли робити покупки онлайн, працювати з дому й навчатися онлайн.

У сучасному світі технології пронизують усі сфери нашого життя, а в багатьох вчителів досі немає робочих комп’ютерів.

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Більшості з них доводиться носити стоси подвійних листочків та шкільних журналів у сумках.

Переважно, у школах комп’ютери знаходяться в класах інформатики (47% від всіх неуправлінских комп'ютерів в школах), а інші вчителі не мають персональних робочих ноутбуків.

Проблема і в якості техніки: за даними Інституту освітньої аналітики, 9% техніки в українських школах є несправними, а майже половина ПК в усіх школах старше 5 років.

Пандемія яскраво вказала нам на ці проблеми. Під час карантину багато вчителів просто не мали технічної можливості проводити уроки онлайн.

Наша ціль – зробити вчителів одними із найсучасніших людей, надати їм доступ до усіх новітніх технологій та впевнено користуватись ними.

Адже вони формують майбутнє нашої країни. Виховують, навчають та готують до дорослого життя дітей та молодь.

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Про це має піклуватися саме держава. Тому вже цього року в рамках ініціативи “Ноутбук кожному вчителю”, яку реалізують МОН та Мінцифра, понад 60 тисяч вчителів будуть забезпечені ноутбуками.

З держбюджету виділили 980 млн гривень на закупівлю техніки.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Хто отримає ноутбуки

Комп’ютери закуплять усі 24 області та Київ.

У квітні ухвалили постанову, в якій затвердили порядок і умови розподілу субвенції.

Використати її можна буде на засадах співфінансування. Наприклад, cубвенція бере на себе 95% витрат для гірських населених пунктів, а ще 5% має покрити місцевий бюджет.

Для Києва та міст із населенням 40+ тисяч — 70% за рахунок субвенції і 30% за рахунок місцевих бюджетів.

Ми очікуємо, що області оголосять і проведуть тендери найближчим часом – впродовж липня-вересня. У цьому випадку вже до кінця року ноутбуки будуть у школах.

Школи отримають ноутбуки з метою досягнення співвідношення: один ноутбук на одного педагогічного працівника.

Комп’ютери, які використовують у бухгалтерії, управлінській діяльності або ж непрацюючі — не враховуються. Наприклад, якщо в школі є 25 робочих персональних комп’ютерів на 30 педагогів, то за рахунок субвенції можна придбати 5 ноутбуків.

Комп’ютери будуть розподілені відповідно до кількості школярів в області.

Насамперед, їх отримають вчителі зі шкіл, де понад 250 учнів. Наразі ОДА збирають з ОТГ актуальну інформацію про кількість ноутбуків у школах, щоб порахувати, скільки ноутбуків потрібно закупити в кожну область.

Щоб запобігти корупції та зробити процес максимально прозорим — команда Мінцифри створила публічний дашборд. Це інтерактивна мапа України, де кожен може контролювати, як ОДА використовують надану можливість та за яку ціну придбають техніку.

Як контролюватимуть якість техніки

Часто трапляється, що тендери створюються під конкретного постачальника. Це робиться шляхом прописування в документації особливих вимог до комп'ютерів, які складно задовольнити.

Наприклад, нестандартний корпус системного блоку з декількома USB-портами на фронтальній частині.

Підрядник облаштовує такими корпусами комп'ютери і ніхто більше не може з ним конкурувати. Така штучна монополія дозволяє отримати великий “прибуток”.

Або ж закупівля комп'ютерів із преінстальованим ПЗ на ньому. Наприклад, е-підручники чи системи управління навчанням.

У цьому випадку постачальник техніки також знаходиться в змові з тим, хто створював тендер, прописує певні програми в технічну документацію. Це дозволяє максимально збільшити вартість комп'ютерів, що також усуває конкурентів під час торгів.

Для того, щоб уникнути таких ситуацій, і була закуплена саме якісна техніка, а не щось із минулого століття, у наказі МОН прописані чіткі вимоги до комп’ютерів. А також надані спільні рекомендації до тендерних вимог, де в тому числі встановлена очікувана вартість — 20 тисяч грн.

Ціна розрахована відповідно до наказу МінЕкономіки № 275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”.

Ноутбуки мають бути сучасними, з камерою, ефективним процесором та можливістю під’єднатися до мережі за допомогою кабелю або Wi-Fi.

Наша ціль – щоб субвенцією скористалися на всі 100% у цьому році.

Різні цільові субвенції з держбюджету виділяються щороку, однак часто громади не використовують їх у повній мірі. Наприклад, деякі з них використані лише наполовину. Інші — ще менше.

Важливо, що саме ця субвенція не буде переходити — тобто якщо регіони її не витратять у цьому році, вона не залишиться у них в бюджеті на наступний рікі вони не зможуть використати її на щось інше.

Чому ця субвенція важлива

60 тисяч ноутбуків для вчителів — це наш план на 2021 рік і саме за допомогою вказаної субвенції.

Також цього року комп'ютерну техніку органи місцевого самоврядування можуть купувати, використовуючи частину субвенції “Нова українська школа”, а також і за гроші власних бюджетів.

Крім цього, Мінцифри та МОН активно залучають благодійні фонди, громадські організації та бізнеси до питання забезпечення технікою об'єктів соціальної інфраструктури.

Ми плануємо продовжити це й у наступні роки. Адже комп'ютер має бути у кожного вчителя в Україні.

Згідно з законодавством, за матеріально-технічне забезпечення шкіл відповідають їх засновники, тобто органи місцевого самоврядування.

Однак, на жаль, не завжди вистачає коштів на це. Тому разом, об’єднавши центральні та місцеві ресурси, ми зможемо забезпечити вчителів сучасною технікою.

Але звичайно просто надати ноутбуки вчителям — недостатньо. Якщо у школі при цьому немає доступу до швидкісного інтернету, а педагоги не вміють запускати zoom-конференції — це не спрацює. Тому ми комплексно працюємо над цим питанням.

Наприклад, минулого року, одразу після початку карантину, ми запустили освітній серіал «Онлайн-сервіси для вчителів».

Там дуже просто пояснюється, як організувати дистанційне навчання. Це й досі один із найпопулярніших освітніх серіалів на Дія.Цифрова освіта, який вже пройшли та отримали сертифікати 46 000 вчителів.

Також уряд запустив безкоштовний електронний журнал та інструмент самооцінювання SELFIE для закладів освіти, і, звісно, «Інтернет субвенцію», завдяки якій 5000 шкіл отримають підключення до швидкісного інтернету вже цього року.

Цифровізація шкільної освіти — чудовий приклад командної роботи міністерств. Коли в один і той самий рік у школах з’явиться і швидкісний інтернет, завдяки інтернет субвенції і ноутбуки для вчителів, онлайн-курси та електронні матеріали для учнів і доступ до розвитку цифрових навичок у співробітників.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації

Титульна світлина VitalikRadko/Depositphotos

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