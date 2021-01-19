Що за рік "цифровізувала" Мінцифра

Цифровізація світу – неминучий процес, майбутнє за онлайн-технологіями.

Тому вже понад рік команда Мінцифри будує цифрову державу. Ми створюємо зручні державні сервіси, які спрощують життя українців. Без бюрократії, безкінечних черг до державних органів, хабарів за довідки та виписки.

Одного разу я вирішив провести експеримент і самостійно скористатись державною послугою – змінити місце реєстрації у ЦНАП (до речі, як ми згодом з’ясували, це – найпопулярніша послуга в Україні).

Коли я подавав документи, виявив багато проблем: від неробочого терміналу на касі й до того моменту, коли мені повернули паспорт – аж на третій день після написання заяви на зміну місця реєстрації.

Тоді я подумав – чому таку просту процедуру не можна зробити швидше?

За цей рік ми реалізували багато ініціатив, щоб вже у 2021 Україна увійшла у режим "без паперів" та заклали міцний фундамент для побудови цифрової держави.

У 2021 році, нарешті, і зміна місця реєстрації теж перейде в онлайн.

Ця історія – не тільки про мою особисту мотивацію, але і про місію Мінцифри. Ми знищуємо бюрократію і зменшуємо присутність держави побутовому житті людей.

У 2020 році Мінцифра запустила єдиний портал та застосунок зі зручними та доступними державними послугами – "Дія". Це перший крок до створення держави у смартфоні.

Протягом року ми активно оновлювали функціонал "Дії". Зараз там доступні такі цифрові документи: посвідчення водія,

страховий поліс на авто,

технічний паспорт на авто,

цифрові паспорти (ID-картка та біометричний паспорт),

студентські квитки,

податковий номер (РНОКПП),

свідоцтво про народження вашої дитини,

довідка ВПО,

електронна прописка та унікальний номер запису у реєстрі (УНЗР) у паспортах.

Ми зробили Україну першою державою у світі, де можливо скористатися електронним паспортом, не пред’являючи паперовий чи пластиковий оригінал.

Наша країна – четверта в Європі, хто запровадив цифрові документи для водіїв.

Для втілення наших проєктів у кожного українця має бути доступ до інтернету. І це пріоритет не тільки Мінцифри, але і держави загалом.

У 2020 році за сприяння Мінцифри у 1,7 млн українців вперше отримали покриття 4G.

У 2020 році ми вперше провели аудит стану інтернет-покриття України. Мінцифра зібрала дані стосовно стану підключень соціальних об’єктів.

Мета Мінцифри – забезпечити покриттям 95% українців можливістю підключення до швидкісного інтернету. Над підключенням соціальних об’єктів до інтернету плануємо працювати наступний рік.

Коли ми говоримо про цифрову державу і діджиталізацію, то варто розуміти, що це не про плани на далеке майбутнє. Це про нову реальність, яку ми створюємо вже сьогодні.

Що змінилося для українців за рік роботи Мінцифри?

Для бізнесу: найшвидша реєстрація ФОП і "Дія.Бізнес"

Коли я починав свій перший бізнес, то діяв майже навмання.

Першу "серйозну" інвестицію в бізнес зробив у 18 років. Я тоді продав золотий ланцюжок, який мені подарували на 16-річчя і залучив ці гроші до свого "стартапу".

Якщо вирощувати і торгувати "ялтинською" цибулею на запорізькому ринку можна назвати "стартапом". Тоді мені вдалось повернути інвестиції в 20-ти кратному розмірі.

Зараз же у всіх, хто хоче створити бізнес в Україні, є нові можливості. Моя мрія, щоб Україна стала країною підприємців. Тому ми реалізуємо проєкт "Дія.Бізнес".

Наш сервіс пропонує безкоштовні онлайн-консультації за 12 напрямками – наприклад, фінансове управління, HR, маркетинг, продажі.

Також, на платформі ми запустили національну онлайн-школу для підприємців. А ще відкрили два офлайн центри "Дія.Бізнес" у Харкові та Миколаєві.

На порталі "Дія" ми запустили максимально швидку реєстрацію бізнесу в світі – і тепер кожен українець може зареєструвати ФОП за 15 хвилин, а ТОВ – за 20, не виходячи з дому.

За рік понад 200 тис. українців вже скористалися онлайн послугами для ФОП.

А ще ми запустили Грантову акселераційну програму в Українському фонді стартапів. Цього року вже 65 стартапів отримали гранти на загальну суму $2,5 млн.

Мінцифра створює комфортне середовище для розвитку бізнесу в Україні. Щоб перспективні спеціалісти та компанії залишалися та розвивалися в Україні, створювали тут власний продукт.

Для батьків: комплексна послуга "єМалятко"

Я сам – батько. Пам’ятаю, як майже 4 роки тому нам з дружиною та новонародженою донькою довелося пройти всі бюрократичні процедури для оформлення документів на дитину.

Тому знаю, як молодим батькам доводилося, у найкращому випадку, більше тижня їздити у десятки різних державних установ, відстоювати у чергах і заповнювати безліч паперових документів – а їх близько 37. Довжелезний бюрократичний механізм.

Нарешті це у минулому. У 2020 році Мінцифра запустила послугу "єМалятко", яка дає можливість за однією заявкою оформити відразу всі документи на дитину.

На заповнення онлайн-форми йде до 20 хв, а потрібні документи доставлять прямо додому. Тепер батьки можуть витрачати час на своїх дітей, а не на безкінечні черги за довідками.

Для IT: "Дія City"

У 2020 році Мінцифра заклала фундамент для створення спеціального правового режиму "Дія City". Проєкт є інструментом цифрової трансформації економіки України та потужним драйвером розвитку не тільки індустрії, але й економіки загалом.

Спеціальний правовий режим об’єднує всі необхідні ініціативи з розвитку IT-ринку – правові та організаційні. Захист від неправомірного силового тиску, вигідні моделі оформлення трудових відносин та інше.

Після запуску проєкту Дія City ми очікуємо збільшення робочих місць в галузі до 450 тисяч – у 2025 році; а також зростання IT-галузі в Україні майже вдвічі з $6 млрд до $11,8 в 2021-2025 роках.

Законопроєкт "Про віртуальні активи"

Його нещодавно прийняв парламент. Він є важливим для крипто-галузі, адже формує правове поле для створення прозорого ринку віртуальних активів в Україні.

Крім того, для IT-сфери ми впровадили 5 тисяч квот для працевлаштування іноземних IT-спеціалістів та лібералізували кваліфікаційні вимоги до кандидатів.

А також долучилися до оновлення класифікатору професії (перелік професій в ІТ та діджитал-маркетингу, який відповідає вимогам європейського класифікатора ESCO, але з урахуванням української специфіки (всього надали 76 професій).

Сформовано правове поле для створення прозорого ринку віртуальних активів в Україні.

Фото REDPIXEL/Depositphotos

Я час від часу чую міф про те, що держава нічого не робить для розвитку IT-освіти. Особливо впевнено про це заявляють ті, хто абсолютно не знайомий з реальними фактами та напрацюваннями в цьому напрямку.

Наразі у наборі абітурієнтів у 2020 році збільшення державного замовлення на IT-спеціальності зросло на 33% в порівнянні з попереднім роком. Підтримуючи постійний контакт з МОН ми орієнтуємось на те, що наступного року ми збережемо цю динаміку.

Для водіїв: права та техпаспорт для водіїв у застосунку "Дія"

Так, ми стали четвертою країною в Європі, хто запровадив цифрові документи для водіїв. Пізніше також додали автоцивілку.

А після оновлення "Дія 2.0" додалися функції поділитися техпаспортом на своє авто, відстежувати та одразу сплачувати штрафи за ПДР прямо у застосунку.

Для підлітків:

Ми запустили ID-14 – це послуга 2 в 1 для підлітків. Тепер діти, яким виповнилося 14 років, можуть одночасно отримати паспорт та номер платника податків, витративши на це 15 хвилин.

Це дозволило суттєво зменшити кількість візитів до державних установ та бюрократію. Послугу можна отримати в ЦНАП, відділі міграційної служби або в Паспортному сервісі, без візиту до податкової.

Для студентів:

Коли я навчався в Запорізькому національному університеті на факультеті соціології і управління, на останніх курсах ми проходили курс з підприємництва. Писали бізнес-плани, багато говорили про бізнес-моделі і виклики, з якими зараз стикаються підприємці.

Взагалі, темою підприємництва було просягнуто все моє студентство. Я писав наукові статті на цю тему, і навіть свій диплом. Але не у кожному університеті такий предмет викладався.

Навіть у моїй альма-матер курс "Підприємництва" проходила тільки моя група з усього потоку.

Впевнений, що побудувати країну підприємців неможливо без відповідної освіти у школах і вузах. Цього року ми вже запустили з партнерами курс із інноваційного підприємництва в 76 українських університетах з охопленням в 200 тисяч студентів.

Окрім цього, нещодавно для студентів і майбутніх підприємців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Мінцифра відкрила офлайн-хаб "Дія.Бізнес".

А ще для студентів у Дії доступний цифровий студентський квиток.

Для тих, хто займається самоосвітою:

На платформі "Дія.Цифрова освіта", яку ми запустили цього року, вже є у доступі 40 освітніх серіалів за участі експертів та відомих людей.

Онлайн-платформу "Дія.Цифрова освіта" відвідало близько 1,5 млн українців, а почали навчання більше 400 000 громадян.

Офлайн-хаби цифрової освіти (уже є більше 1500 по всій Україні). До хабу може завітати кожен громадянин, безкоштовно отримати доступ до сайту "Дія.Цифрова освіта" та пройти навчання з цифрової грамотності. Це – бібліотеки, школи, університети, компанії, приватний сектор, IT-організації, ЦНАПи, громадські організації.

На платформі також запустили "Цифрограм" – національний тест на цифрову грамотність, що складається з 90 запитань.

Уже на сервісах work.ua, rabota.ua та jooble.com.ua до свого резюме можна додати сертифікат з цифрової грамотності.

Ми живемо у великій країні, де хтось вже народився в епоху діджиталу, а для когось – це є новим. Тому ми запустили великий проєкт з цифрової грамотності українців.

Ми плануємо навчити 6 мільйонів громадян комфортно та безпечно себе відчувати у новому світі. Ми прагнемо, щоб для ВСІХ електронні послуги та діджитал були комфортним середовищем, яке спрощує життя.

Моїй бабусі 69 років і вона проживає в маленькому містечку Запорізької області. Живе одна. Восени, взимку і навесні навколо будинку тільки пусті вулиці, куди важко добратися машиною. І ми з нею бачимось не так часто, як би цього хотілося. Але більше року тому в бабусі з’явився комп’ютер, а трішки пізніше – смартфон, яким вона почала активно користуватися.

Цікаво тут те, що у неї з’явились свої маленькі традиції: бабуся почала частіше спілкуватись з подругами з дитинства, родичами з Білорусі, навчилась дзвонити через скайп і вайбер уже з відео.

До того ж, вона активно слідкує за новинами. У неї з’явилась достатньо власна глибока думка на певні процеси в країні.

І таких випадків активних людей старшого віку багато. Саме тому, ми і розробляємо національну програму з цифрової грамотності.

Нищимо мільярдну корупцію

Чим більше послуг та процесів переносяться в онлайн-площину – тим прозорішою стає система. Адже, комп’ютер хабаря не бере, і відповідно зникає будь-яке посередництво.

Тож, які результати Мінцифри за рік?

2,8 млрд гривень заощаджено на ІТ-закупівлях у рамках погодження НПІ за рік роботи міністерства;

3 млрд гривень економиться державі щомісяця: ліквідовано корупційну складову у галузі містобудування завдяки впровадженню Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

2 млрд гривень додаткових надходжень до держбюджету щомісяця: під час аудиту податкової системи виявлено та ліквідовано схему з "податковими скрутками";

841 млн гривень можна зекономити за рік завдяки електронним послугам у семи сферах;

50 млрд гривень на рік – потенційний антикорупційний ефект від цифровізації послуг соціальної сфери.

До того ж, наступного року Мінцифра зосередиться на тому, щоб перевести ще більше послуг в онлайн для всіх українців.

А до вересня 2021 року запровадимо режим "без паперів" – органи влади не матимуть права вимагати у громадян будь-які паперові документи.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина SergeyNivens/Depositphotos

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