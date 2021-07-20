У МОН обіцяють закупити вчителям 60 тис. ноутбуків до кінця року

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки України планують закупити 60 тис. ноутбуків для вчителів до кінця 2021 року.

Фінансування закупівлі відбуватиметься за рахунок державної субвенції із залученням коштів органів місцевого самоврядування, повідомили на сайті МОН.

"Наша мета – зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей", – розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вартість одного ноутбука становитиме орієнтовно 20 тис. гривень. У МОН обіцяють, що техніка буде високої якості.

Розподілятимуть закуплені ноутбуки обласні адміністрації між школами, в яких кількість персональних комп'ютерів менша, ніж кількість вчителів.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

У першій черзі – заклади загальної та середньої освіти з кількістю щонайменше 250 учнів та опорні заклади з кількістю щонайменше 200 учнів.

У другій черзі – заклади загальної середньої освіти з кількістю менше ніж 100 учнів.

Загальна сума субвенції на закупівлю ноутбуків становить 980 млн грн.

Комп’ютери закуплять на 24 області та м. Київ. Процес можна буде відстежувати за допомогою спеціального дашборду.

Нагадаємо, затверджені Кабміном ще в травні 1,4 млрд грн досі не виділили на Нову українську школу.

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