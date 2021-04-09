"Просити не соромно": Історія онкоодужуючої після колоректального раку

Колоректальний рак – це злоякісна пухлина товстої або прямої кишки.

Найчастіше захворювання діагностується у чоловіків та жінок старших 50-ти років, але також може виникати у молодому віці, особливо спадкові форми.

Ася Прядко захворіла на онкологію 4 роки тому. Молода дівчина писала дисертацію та мала безліч планів на життя, коли випадково дізналася про свій діагноз.

Реклама:

"Українській правді. Життя" Ася розповіла, як навчитися приймати хворобу, полюбити своє тіло, про щоденні радощі та важливість підтримки.

Далі пряма мова.

Ася Прядко захворіла на онкологію 4 роки тому

Коли почула у 25 років – колоректальний рак, то відчула шок і заперечення.

Я відмовлялася вірити, що у мене рак і сподівалась до останнього, що це помилка.

Я завжди вела здоровий спосіб життя, випадків онкологічних захворювань у родині не було, а із симптомів мала лише невисоку температуру та відчуття втоми.

Проте все відбулося дуже стрімко. Між постановкою діагнозу та операцією було лише 5 днів, тому осмислення й прийняття прийшли вже через тривалий час.

Реклама:

Є таке поняття як синдром Лінча, коли колоректальний рак виступає спадковим захворюванням і може спіткати людину молодшу за 45 років. У моєму випадку вірогідність, що це синдром Лінча достатньо висока.

До діагнозу знала, що є така хвороба як рак, але це було на рівні знань про проблеми прісної води в Африці. На цьому і все.

Я собі навіть уявити не могла з чим щодня стикаються онкопацієнти, які виклики долають, скільки коштує лікування, які є міфи й стереотипи щодо онкології.

Раніше, як і багато дівчат, я бачила у своєму тілі купу недоліків: проблемна шкіра обличчя, не дуже стрункі ноги, відсутність кубиків пресу на животі. Зараз я щодня пишаюсь і дякую своєму тілу, яке витримало 4 операції та 65 хіміотерапій.

Згадую, як після операції, уся в дренажах та трубках робила перші кроки по лікарняній палаті й це здавалось чимось фантастичним.

Чи як не могла прямо ходити, бо велетенський шов проходив через увесь живіт. Тоді мені здавалося, що вже ніколи не розігнусь, але через кілька місяців я змогла не те, що ходити, я змогла бігати!

Наше тіло геніальне, адаптується до будь-яких викликів життя та допомагає нам у найскрутніших ситуаціях. Шкода, що усвідомила це лишень зіштовхнувшись з онкологією. Саме у діагнозі я відчула свою красу та силу!

Ася Прядко: Я – онкоодужуюча та можу про це класно пожартувати

Невід’ємною частиною лікування усіх онкопацієнтів повинна бути професійна психологічна допомога.

На різних етапах лікування я зверталась до психотерапевтів, шукала той напрям терапії, який мені буде найкомфортнішим та найбільш підійде.

Надзвичайно важливою є робота з близькими та рідними онкоодужуючого, які разом із пацієнтом проходять нелегкий шлях лікування.

Усі генетичні дослідження я робила власним коштом у приватній медичній лабораторії.

Я самостійно оплачувала таргетну терапію та імунотерапію, тому була змушена розпочати збір коштів, адже ці препарати дуже дорогі, а лікування тривале (під тривалим я розумію не місяці, іноді це роки).

Було дуже важко зробити перший крок та опублікувати публікацію з проханням про допомогу, бо жила під гаслом "з усім можу впоратись сама!".

Я до останнього відтягувала час, хоча багато друзів та знайомих мене підтримали у цьому намірі.

І це ще один урок, якому навчила мене онкологія – просити не соромно, у цьому немає нічого ганебного!

Коли я отримала колосальну хвилю підтримки, пересвідчилась, що у світі є багато людей готових допомогти. Мені надходили повідомлення з усіх куточків України, і не тільки, навіть з Канади, Австралії, Франції. Уявляєте? Стільки віри та позитиву в кожному рядку, що я плакала від радості!

Я не можу здатися та підвести таку кількість людей. У мене один шлях – це шлях до ремісії! Люди допомагають фінансово та морально крокувати до бажаної мети.

Ася отримала колосальну хвилю підтримки

Найбільшу підтримку я відчуваю від своїх рідних: мами, бабусі, мого хлопця.

Для них, як і для мене, діагноз став шоком. Їм було страшно за моє життя, але непохитна віра у мене та моє видужання рятують у моменти, коли мені емоційно важко й накривають сумні думки.

Також зі мною друзі, знайомі, мої студенти, з якими я досі на зв’язку, дівчата-співзасновниці благодійного фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration family та ком’юніті онкоодужуючих.

А ще люди, з якими особисто я не знайома, але які готові організувати виставку, івент, лекторій у мою підтримку. Люди, котрі розповідають свої історії перемоги над раком, які мотивують та діляться зі мною своїм теплом!

Спокійно говорю, що я – онкоодужуюча та можу про це класно пожартувати. Не уявляю свого життя без книг, музики та смачної їжі.

Вже пів року веду щоденник вдячності – це допомагає помічати великі та малі радості життя, навіть у найпохмуріші дні й бути вдячною за них.

Щастя для мене – це гарне самопочуття, сили пройти більш як п’ять тисяч кроків, можливість побути на свіжому повітрі, побачитись та душевно провести час з друзями (зараз у режимі онлайн), спробувати щось нове, спекти разом з мамою запашний пиріг з ягодами, ввімкнути музику, одягнути сукню та святкувати життя.

Ви можете допомогти Асі та підтримати її на шляху до одужання.

Картка monobank:

💳 5375 4141 0750 1693

Анастасія Прядко

Картка ПраватБанку:

💳 5168 7453 0136 5307

Анастасія Прядко

Євгенія Бастрикіна, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Bork/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".