Що таке серцеві стенти та як вони рятують життя

Хвороби серцево-судинної системи щороку забирають мільйони життів по всьому світу. В Україні вони також десятиліттями тримають сумну першість серед хвороб, внаслідок яких помирають українці. Артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, а також інфаркт міокарда – такими є серцево-судинні захворювання, які очолюють цю статистику.

Головна проблема при цьому – порушення прохідності коронарних артерій (тих, що кровопостачають серцевий м’яз) внаслідок наявності атеросклеротичних бляшок у їх просвіті. Закупорювання артерій серця, мозку, легень або нирок різко зменшує в них кровотік і призводить до загибелі самого органу. Таке явище називається атеросклерозом, і наслідки позбавляють життя 2/3 людей нашої країни.

Унікальне рішення для відновлення прохідності судини, наприклад, при інфаркті міокарда – встановлення коронарного стента. Завдяки новітнім розробкам медицини, процедура стентування не лише врятувала життя багатьом пацієнтів, але й попередила інфаркти та інші серцево-судинні ускладнення десяткам мільйонів людей.

Що таке кардіостент та як він "працює"?

​​Це мініатюрні пристрої, що дозволяють відновити просвіт судини зсередини. Складна структура кардіостента включає каркас (металеву сіточку у вигляді пружини) і мікроскопічний балон для її розправлення. До місця звуження артерії кардіостент доставляють у складеному вигляді спеціальним спрямовувальним катетером.

Завівши пристрій у місце звуження артерії, хірург розправляє балон, нагнітаючи туди певну кількість атмосфер. Після відновлення кровотоку лікар видаляє з просвіту артерії балон та провідник, залишаючи в судині лише необхідний "металевий каркас" — стент.

Яку роль виконує стент для серця?

Коронарний стент для серця – єдиний порятунок при атеросклерозі та тромбозі артерії. Імплантація пристрою призначена, як при хронічному атеросклерозі, так і при гострому інфаркті міокарда.

Своєчасне встановлення стента може запобігти виникненню інфаркту, а якщо інфаркт вже стався – імплантація стента у просвіт судини може врятувати життя. По суті, стент "відкриває" блокований кровотік, відновлюючи живлення клітин міокарда.

Скільки років служить стент?

На цей показник впливає два моменти: властивості самого пристрою та вплив середовища, в якому він встановлений. Як "базові", так і вдосконалені коронарні імпланти розраховані на максимально довгий термін.

Випадки механічного пошкодження або порушення цілісності стента абсолютно нетипові і трапляються лише у разі його неправильного встановлення. Але на те, скільки служитиме стент, який відновлює задовільний просвіт судини, має безпосередній вплив стан кровотоку.

Просвіт судини в місці стентування може тромбуватися, стискатися у товщі міокарда під час скорочення серця атеросклеротичною бляшкою, яка повторно з’явилася. Як цього уникнути – читайте далі.

Які коронарні стенти кращі?

Існує два основних типи коронарних стентів:

без покриття, "звичайний" стент, не ілютуюча стент-система.

стент-система з лікувальним покриттям, ілютинг-стент.

Основна проблема після стентування – повторна закупорка судини тромбом або бляшкою. Стандартні металеві конструкції (стенти) механічно розширюють судину. Подальший розвиток атеросклерозу залежить від особливостей кровотоку, прийому медикаментів, дієти та інших чинників. На жаль, випадки раннього тромбозу стента або поступової його закупорки не є рідкістю.

Для вирішення таких проблем були розроблені спеціальні коронарні стенти, виробники яких винайшли спеціальне лікувальне покриття ("напилення"). Ліки, органічно розміщені на стінках конструкції поступово вивільняються протягом декількох тижнів. За рахунок цього поліпшується місцевий кровообіг, і ризик ускладнень значно знижується.

Певне значення можуть мати й інші відмінності різних пристроїв, тому при виборі стентів варто дослухатися до порад вашого лікаря.

Як встановлюють стент?

Імплантація стента – надзвичайно делікатна і складна процедура. Результат операції залежить як від якості апаратури, так і від професіоналізму інтервенційного кардіолога.

Перевагами маніпуляції є швидке полегшення стану пацієнта, швидка реабілітація та відсутність відкритого хірургічного втручання. Тобто це мініінвазивне втручання, і на відміну від класичної операції на відкритому серці, введення провідника, балона і самого стента здійснюється через мініатюрний прокол в області стегна або зап'ястя.

Які особливості життя з коронарним стентом?

Відчутні результати фіксуються вже в перші години після встановлення коронарних стентів. Закупорена раніше судина починає активно доставляти кисень і поживні речовини до ділянок серця. Це супроводжується полегшенням загального стану, зменшенням болю або задишки.

Через декілька днів після проведення маніпуляції пацієнту можна повертатися до свого звичайного активного життя. Обмеження частіше виникають лише при появі гематом в місці проколу стегна. Але для закріплення стійкого ефекту важливо виконувати декілька правил:

регулярний прийом призначених лікарем препаратів (антикоагулянти або інші);

контроль артеріального тиску, рівня холестерину;

контроль ваги тіла;

підтримання регулярної фізичної активності;

дотримання антиатерогенної дієти (помірне обмеження вуглеводів і тваринних жирів, прийом антиоксидантів).

Здорове харчування і фізичні вправи, відповідальне дотримання рекомендацій лікаря не тільки збережуть, а й поліпшують здоров'я після установки стента в коронарній артерії.

Георгій Маньковський, заступник директора, зав.відділення інтервенційної кардіології Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, спеціально для УП. Життя.

Титульна світлина belchonock/Depositphotos.

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