Батьківські очікування: як не переборщити та не стати токсичним

Часто батьки очікують щось від своїх дітей: хорошої поведінки, успіхів тощо.
За даними опитування в США (було опитано 6 600 дітей, що народилися у 2001 році), професор Ніл Хелфон і його колеги з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі з'ясували, що очікування батьків мають величезний вплив на те, чого їхні діти досягнуть в майбутньому.
"Батьки, які розраховували, що в майбутньому їхня дитина буде вчитися в університеті, підводили її до цієї мети, незалежно від сімейного доходу та інших факторів", – розповів професор.
Це підтверджується і так званим ефектом Пігмаліона, описаним американським психологом Розенталь.
Його суть полягає в тому, що людина, яка твердо переконана в чомусь, неусвідомлено діє таким чином, щоб отримати реальне підтвердження своєї впевненості. У випадку з дітьми, вони несвідомо намагаються виправдати очікування батьків.
Однак ці очікування можуть негативно впливати на майбутнє дітей та їхній психологічний стан.
|Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos
Як "не переборщити", а мотивувати своїми очікуваннями?
Як мама чотирьох дітей та психолог я прекрасно розумію, що кожен хоче, аби його дитинка була найкраща: мала високі бали, культурно розвивалась, чемно себе поводила, мала хороші хобі, вивчала мови тощо.
Я очікую цього, адже розумію, що це добре вплине на дитину, і хочу їй лише найкращого.
Очікування має в собі дві сторони медалі: з одного боку – позитив. Діти хочуть радувати своїх батьків, очікування можуть служити мотивацією, дітлахи відчуватимуть відповідальність.
З іншого ж боку, діти будуть робити щось для вас, можливо, навіть проти своєї волі. І навіть очікування слідувати певним правилам/ідеалам можуть вбити в дитині індивідуальність.
То ж як правильно?
Очікуйте від дитини:
📌 Послідовно
Не вимагайте все й одразу, дайте час. Нереально за один день освоїти етикет чи вивчити ідеально іноземну мову.
📌 Розумно
Не завищуйте та не занижуйте ваші очікування. Не вимагайте нереального. Оцініть можливості саме ВАШОЇ дитини.
📌 Не порівнюючи з іншими
Всі діти різні! Комусь щось дається легше, комусь важче. Це нормально!
До чого може призвести надмірна маніпуляція очікуваннями
Відомо, що токсичний вплив батьків негативно відбивається на розвитку дитячої особистості.
У дитини можуть з'явитися різноманітні психологічні травми, блоки та страхи, які згодом не дадуть їй нормально розвиватися і побудувати щасливі стосунки в дорослому житті.
Занадто нав'язлива поведінка батьків може також негативно впливати на фізичне самопочуття та викликати різноманітні психосоматичні захворювання. Водночас дитина не в силі протистояти батькам і оцінити негативні наслідки їхніх дій.
Для дитини батьки – це незаперечний авторитет. Якщо вони не праві, тоді хто? Дитина може розуміти, що щось не так лише на рівні відчуттів.
Її будуть переповнювати негативні емоції – страх, образа, сльози, біль.
Реалізація своїх мрій через дитину.
Всі батьки мріють про успіх своєї дитини. Наприклад, тато хотів стати юристом, проте з якихось причин не склалося, і тепер змушує вступати на юридичний факультет всупереч волі дитини.
Або ж мама мріяла стати балериною і віддає свою доньку на балет і змушує її досягати успіху, не зважаючи на фізичний чи душевний дискомфорт дитини, а часом і ціною її здоров’я.
Дитині потрібна любов, підтримка і сприйняття. Якщо вона постійно стикатиметься з токсичністю і докорами про невиправдані очікування, то почне відчувати небезпеку.
Все це може проявитися в деструктивній соціальній поведінці – вуличні посиденьки, дивні компанії, погані звички.
Тож очікувати від дитини хороших оцінок – це нормально, але ненормально очікувати, що ваша дитина піде за вашими стопами або реалізує ваші мрії.
Зазвичай завищені очікування – гіркі розчарування. Допомагайте дитині розвинути власні таланти.
Спілкуючись з дітьми, необхідно частіше нагадувати собі:
- перед нами діти;
- вони поводять себе, як діти;
- буває, що вони не виправдовують наші очікування і не вчаться на відмінно;
- якщо діти повинні догодити нам, щоб заслужити любов, вони її не відчують, загублять впевненість у собі й не зможуть правильно оцінювати власні вчинки, а отже не зможуть контролювати їх, поводитись більш зріло;
- якщо перш ніж заслужити любов вони повинні стати такими, якими ми хочемо їх бачити, вони стануть невпевненими у собі: "Скільки не намагайся – вимоги надто високі". А в результаті – невпевненість, тривожність, занижена самооцінка та озлобленість.
Олена Вишнякова, почесний консул Латвійської Республіки у Чернігові, спеціально для УП. Життя
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Титульна світлина iofoto/Depositphotos
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