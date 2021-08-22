Батьківські очікування: як не переборщити та не стати токсичним

Олена Вишнякова почесний консул Латвійської Республіки у Чернігові
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22 серпня 2021

Часто батьки очікують щось від своїх дітей: хорошої поведінки, успіхів тощо.

За даними опитування в США (було опитано 6 600 дітей, що народилися у 2001 році), професор Ніл Хелфон і його колеги з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі з'ясували, що очікування батьків мають величезний вплив на те, чого їхні діти досягнуть в майбутньому.

"Батьки, які розраховували, що в майбутньому їхня дитина буде вчитися в університеті, підводили її до цієї мети, незалежно від сімейного доходу та інших факторів", – розповів професор.

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Це підтверджується і так званим ефектом Пігмаліона, описаним американським психологом Розенталь.

Його суть полягає в тому, що людина, яка твердо переконана в чомусь, неусвідомлено діє таким чином, щоб отримати реальне підтвердження своєї впевненості. У випадку з дітьми, вони несвідомо намагаються виправдати очікування батьків.

Однак ці очікування можуть негативно впливати на майбутнє дітей та їхній психологічний стан. 

Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos

Як "не переборщити", а мотивувати своїми очікуваннями?

Як мама чотирьох дітей та психолог я прекрасно розумію, що кожен хоче, аби його дитинка була найкраща: мала високі бали, культурно розвивалась, чемно себе поводила, мала хороші хобі, вивчала мови тощо.

Я очікую цього, адже розумію, що це добре вплине на дитину, і хочу їй лише найкращого.

Очікування має в собі дві сторони медалі: з одного боку – позитив. Діти хочуть радувати своїх батьків, очікування можуть служити мотивацією, дітлахи відчуватимуть відповідальність. 

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З іншого ж боку, діти будуть робити щось для вас, можливо, навіть проти своєї волі. І навіть очікування слідувати певним правилам/ідеалам можуть вбити в дитині індивідуальність.

То ж як правильно?

Очікуйте від дитини:

📌 Послідовно

Не вимагайте все й одразу, дайте час. Нереально за один день освоїти етикет чи вивчити ідеально іноземну мову.

📌 Розумно

Не завищуйте та не занижуйте ваші очікування. Не вимагайте нереального. Оцініть можливості саме ВАШОЇ дитини.

📌 Не порівнюючи з іншими

Всі діти різні! Комусь щось дається легше, комусь важче. Це нормально!

До чого може призвести надмірна маніпуляція очікуваннями

Відомо, що токсичний вплив батьків негативно відбивається на розвитку дитячої особистості.

У дитини можуть з'явитися різноманітні психологічні травми, блоки та страхи, які згодом не дадуть їй нормально розвиватися і побудувати щасливі стосунки в дорослому житті. 

Занадто нав'язлива поведінка батьків може також негативно впливати на фізичне самопочуття та викликати різноманітні психосоматичні захворювання. Водночас дитина не в силі протистояти батькам і оцінити негативні наслідки їхніх дій. 

Для дитини батьки – це незаперечний авторитет. Якщо вони не праві, тоді хто? Дитина може розуміти, що щось не так лише на рівні відчуттів. 

Її будуть переповнювати негативні емоції – страх, образа, сльози, біль. 

Реалізація своїх мрій через дитину. 

Всі батьки мріють про успіх своєї дитини. Наприклад, тато хотів стати юристом, проте з якихось причин не склалося, і тепер змушує вступати на юридичний факультет всупереч волі дитини.

Або ж мама мріяла стати балериною і віддає свою доньку на балет і змушує її досягати успіху, не зважаючи на фізичний чи душевний дискомфорт дитини, а часом і ціною її здоров’я.

Дитині потрібна любов, підтримка і сприйняття. Якщо вона постійно стикатиметься з токсичністю і докорами про невиправдані очікування, то почне відчувати  небезпеку.

Все це може проявитися в деструктивній соціальній поведінці – вуличні посиденьки, дивні компанії, погані звички.

Тож очікувати від дитини хороших оцінок – це нормально, але ненормально очікувати, що ваша дитина піде за вашими стопами або реалізує ваші мрії. 

Зазвичай завищені очікування – гіркі розчарування. Допомагайте дитині розвинути власні таланти.

Спілкуючись з дітьми, необхідно частіше нагадувати собі: 

  • перед нами діти; 
  • вони поводять себе, як діти; 
  • буває, що вони не виправдовують наші очікування і не вчаться на відмінно; 
  • якщо діти повинні догодити нам, щоб заслужити любов, вони її не відчують, загублять впевненість у собі й не зможуть правильно оцінювати власні вчинки, а отже не зможуть контролювати їх, поводитись більш зріло; 
  • якщо перш ніж заслужити любов вони повинні стати такими, якими ми хочемо їх бачити, вони стануть невпевненими у собі: "Скільки не намагайся – вимоги надто високі". А в результаті – невпевненість, тривожність, занижена самооцінка та озлобленість. 

Олена Вишнякова, почесний консул Латвійської Республіки у Чернігові, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина iofoto/Depositphotos

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