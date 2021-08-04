Як зібрати кошти на допомогу: 5 креативних та дієвих способів

За вікном 1751 рік. Молодий американський лікар Томас Бонд повертається з навчання у Лондоні й розуміє, що у найбільшому на той час штаті Пенсильванії немає жодної комунальної лікарні.

Разом зі своїм добрим товаришем Бенджаміном Франкліном Бонд звертається до місцевої влади з проханням профінансувати будівництво лікарні, щоб "подбати про малозабезпечених хворих та божевільних, що вештаються вулицями Філадельфії".

Підтримки проєкт не отримує, і Франклін пропонує угоду: 2000 фунтів (понад два мільйони доларів сьогодні) збирають місцеві жителі, а решту 2000 фунтів виділяє місцева влада. І план спрацьовує! Збір коштів перевищує початкову суму, влада подвоює її, і вже через п'ять років лікарня відкриває свої двері для пацієнтів.

Про цю історію Франклін написав "Я не пам'ятаю жодного з моїх політичних маневрів, успіх якого приніс би мені більше задоволення".

Відчуття задоволення у нього виникло неспроста. Науково доведено: коли людина допомагає іншим, у неї виробляється гормон щастя – окситоцин. Він дарує відчуття ейфорії, тепла та єднання з іншими.

Фото: szefei/Depositphotos

Спосіб, у який Бонд та Франклін зібрали кошти на будівництво лікарні – це фандрейзинг. Термін буквально означає "збирати кошти".

Сьогодні професійно фандрейзингом займаються переважно неурядові організації. Вони збирають гроші для втілення конкретної мети. Це може бути, наприклад, будівництво притулку для жертв домашнього насильства, закупівля їжі для безпритульних тварин, лікування дітей чи дорослих.

Водночас не обов'язково належати до громадської організації, щоб збирати кошти на вирішення соціальних проблем. Будь-хто може створити власну фандрейзингову кампанію – це зветься волонтерським фандрейзингом.

Наприклад, волонтери-фандрейзери фонду "Таблеточки", який вже 10 років допомагає онкохворим дітям та їхнім сім’ям в Україні, об'єднують друзів та знайомих, щоб наблизити дітей до одужання.

Збір коштів відбувається на спеціальній платформі фонду super.tabletochki. Це простий і зручний інструмент, де кожен охочий може створити власну кампанію.

На персональній сторінці можна описати ідею кампанії та встановити фінансову ціль збору. Далі волонтер ділиться посиланням на кампанію у соціальних мережах, розповідає про неї своїй аудиторії й закликає підтримати.

Усі кампанії проходять перевірку, а благодійні внески автоматично надходять на рахунок фонду і перетворюються на необхідну допомогу дітям.

У 2016 році платформа super.tabletochki стала першим в Україні майданчиком, де кожен охочий може створити кампанію зі збору коштів. За п’ять років роботи платформи волонтери-фандрейзери зібрали понад 18 мільйонів гривень.

Важливим етапом у створенні кампанії є вибір ідеї, яка об'єднає людей. Кожна кампанія унікальна і націлена на аудиторію конкретного волонтера.

Що цікавішою та привабливішою буде кампанія, то більше людей зверне на неї увагу. А відтак залучить більше коштів, щоб більше дітей отримало шанс на одужання!

Ось п'ять популярних серед волонтерів способів об'єднувати людей заради допомоги іншим.

Спосіб 1. Святкування дня народження

День народження – простий і зрозумілий привід, що об'єднує друзів та знайомих довкола іменинника. Чому б не поєднати приємне з корисним?

Іменинник напередодні свята створює кампанію і просить привітати його з днем народження, зробивши внесок на користь онкохворих дітей. На платформі super.tabletochki разом із внеском можна залишити побажання для іменинника.

Так зробили друзі Марії Зброй. Вона створила кампанію, присвячену власному дню народження і дню народження її донечки Ясі.

"Волонтерський фандрейзинг – це "вірусна" благодійність, оскільки інформацію про збір коштів легко поширювати та залучати до кампанії велику кількість людей.

На сайті "Таблеточок" є розділ "На що можуть перетворитися внески": 200 грн – це флакон ліків проти раку, 500 грн – флакон ліків для імунної системи, а 1000 грн – це три тижні безпечних крапельниць.

Коли бачиш, що кожна гривня має вагу і навіть найменший внесок здатен перетворитись на дієві ліки – то віриш у силу допомоги!" – каже Марія.

Спосіб 2. Благодійність замість квітів

Як подарувати молодятам квіти, які ніколи не зів'януть?

На весілля заведено приходити з квітами. На жаль, молодята часто залишають їх або у місці святкування, або віддають батькам чи друзям, бо одразу їдуть у медовий місяць.

Чудова альтернатива – запропонувати гостям зробити благодійний внесок замість квітів, як це зробили Олена та Ігор напередодні свого свята.

Ба більше, якщо пара розповідає про свою ініціативу у соціальних мережах, до привітань долучаються навіть ті, хто не йде на весілля, але хоче привітати молодят у цей день.

Кожен охочий може зробити внесок на будь-яку комфортну суму, надіслати вітання молодим через платформу і зробити цей день ще теплішим, наблизивши дітей до одужання.

Спосіб 3. Швидше, вище, сильніше на користь дітей

Спортивні марафони – актуальний і популярний привід створити фандрейзингову кампанію.

Так, Марія Сорокіна вже десять років тренує людей по всьому світу. Щоб зібрати гроші для онкохворих дітей, вона оголосила благодійний курс ранкових онлайн тренувань.

Тритижневий марафон вона приурочила до третьої річниці власного материнства.

"Волонтерський фандрейзинг – це дуже крута можливість розповісти про благодійність тим, хто про це не задумувався або сумнівався. Таким чином я просто передаю естафету добра далі.

Бо мені здається, що чужих дітей не буває. Кожні понеділок, середу і п'ятницю я провожу тренування у прямому ефірі. Кожен, кому сподобається тренування може переказати будь-яку суму у фонд "Таблеточки", – закликає Маша.

Спосіб 4. Кинути погану звичку або випрацювати нову

Знайти сили кинути шкідливу звичку чи випрацювати нову буває надзвичайно складно. Благодійність може стати додатковим стимулом для досягнення бажаної цілі.

Волонтер-фандрейзер Владислав Груба поставив собі за мету кинути курити. Задля додаткової мотивації попросив друзів за кожен день без тютюну переказувати кошти на користь підопічних "Таблеточок".

Як і в будь-якій іншій кампанії, важливо активно поширювати інформацію про свою ініціативу у соціальних мережах.

Ось що пише Владислав: "На якийсь час я відкрию свій профіль і буду Instagram-блогером, адже мені хочеться ділитися враженнями та розвіювати міфи. А ще мені потрібна ваша підтримка. Кожна гривня, яку ви перерахуєте у фонд, доводитиме що разом ми сильніші та можемо не тільки кинути палити, але й допомогти онкохворим дітям."

Кампанія Владислава триває 21 день – стільки часу йому потрібно, щоб відмовитися від куріння. За три тижні хлопець зібрав 5000 гривень для допомоги онкохворим дітям.

Спосіб 5. Благодійний розпродаж

Поширеним приводом для збору коштів серед волонтерів-фандрейзерів є розпродажі. Продають усе: прикраси, картини, одяг чи книги. На останньому зупинила свій вибір Карина Драган.

"Я вирішила зробити новорічний розпродаж своїх прочитаних книг. Всі книги в хорошому стані. Ви обираєте книгу з мого списку. Пишете мені, я бронюю її за вами на добу. Надсилаю посилання на кампанію від фонду "Таблеточки".

Ви оплачуєте, надсилаєте підтвердження і ваші дані для відправки. Я відправляю вам книгу. Ви отримуєте її і насолоджуєтеся читанням!" – пише Карина у своїй кампанії.

Дівчина радить обирати для кампанії комфортну суму збору і близьку тему. Приводів, щоб організувати фандрейзингову кампанію, безліч. і всі вони дуже індивідуальні, адже кожна людина обирає тему собі до душі.

Серед сотень фандрейзерів-волонтерів фонду "Таблеточки" є і діти, і закохані пари, і суперзірки, і великі компанії, і медики. Ставайте фандрейзером і ви! Створити кампанію можна на super.tabletochki у кілька кліків.

Займайтеся тим, що любите: читайте книжки, святкуйте важливі моменти, плетіть браслети, печіть пироги, бігайте марафони – нехай улюблена справа наближає онкохворих дітей до одужання!

Євгенія Ноговіцина, директорка департаменту фандрейзингу фонду "Таблеточки", у співавторстві з Анною Чайкою, Ліною Криворучко, спеціально для УП.Життя

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