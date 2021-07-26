МОЗ визначить, які послуги можуть надавати косметологи без медосвіти

Яна Осадча журналіст
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26 липня 2021

Міністерство охорони здоров’я України планує відрегулювати ринок косметологічних послуг.

Експерти та фахівці МОЗ мають намір створити перелік косметологічних послуг, які підпадають під категорію "медичні" та визначити порядок їх надання медичними працівниками.

Таке рішення ухвалили на розширеному засіданні групи експертів МОЗ за напрямом  "дерматовенерологія", повідомляють на сайті відомства.

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Як зазначили експерти, на сьогодні в Україні неможливо визначити, які послуги має надавати косметолог, а які – медичний працівник з ліцензією на право провадження господарської діяльності.

 Фото mtoome/Depositphotos

"На сьогодні немає чіткого переліку косметологічних послуг, які підпадають під визначення "медична послуга", так само немає стандартів надання таких послуг, лікування ускладнень та підготовки кваліфікованих кадрів",  –  говорить Ігор Слонецький, директор Департаменту контролю якості надання медичної допомоги МОЗ.

Він переконаний, що ринок косметологічних послуг в Україні потребує правового регулювання.

"Ми впевнені, що завдяки документам, які ми розробимо з урахуванням побажань усіх зацікавлених сторін, вдасться підвищити загальну якість таких послуг",  – відзначив Ігор Слонецький.

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