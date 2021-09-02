Гепатит – не вирок. Як діагностувати та лікувати хворобу вчасно та безкоштовно?

Гепатит – це вірусне запальне захворювання печінки.

Розрізняють п’ять основних вірусів гепатиту: А, B, C, D, E.

Віруси гепатитів В і С провокують розвиток хронічної форми в сотень мільйонів людей по всьому світу. Вони є найпоширенішою причиною цирозу та раку печінки – 96% усіх смертей пов’язані із захворюванням на вірусні гепатити В і С.

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Ще десять років тому діагноз "гепатит" міг стати вироком. Та часи змінюються, й тепер фахівці охорони здоров’я напрацювали великий досвід боротьби із цією хворобою.

Як лікувати гепатит

Лікування, профілактика та терапія при гепатиті В і С – в Україні є повністю безоплатними

Держава закуповує сучасні препарати і зараз у регіонах доступні майже 20 000 курсів для лікування гепатиту С та приблизно 2 000 – гепатиту В.

Розподілення препаратів абсолютно прозоре й пацієнти можуть дізнатися про наявні ліки у їхній області чи лікарні. Якщо вас запевняють, що препаратів немає, зверніться на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров’я за номером 0 800 505 201.

Гепатит С виліковний, гепатит В – ні. Проте від останнього є вакцина.

З 2000 року вона внесена до Національного календаря профілактичних щеплень. Першу дозу з трьох діти отримують ще в пологовому будинку.

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Цю вакцину закуповує держава і вакцинація є безоплатною. Дорослі українці, народжені до 2000 року, також мають подбати про профілактику гепатиту В і зробити щеплення власним коштом.

Якою може бути профілактика гепатиту

Велика небезпека гепатитів у тому, що вони впродовж довгого часу можуть мати безсимптомний перебіг.

Саме тому гепатит називають "лагідним вбивцею". Більшість інфікованих дізнається про діагноз уже тоді, коли хвороба спричинила ураження печінки.

Статистика красномовна: на вірусний гепатит С в Україні хворіють 1 491 074 особи, а на вірусний гепатит В – 621 281. Та здебільшого люди не знають про свій діагноз і не отримують лікування.

Під медичним наглядом із вірусним гепатитом С перебуває лише приблизно 6,2 % осіб, а з гепатитом В ще менше – 3 %. І це – проблема.

Потрібно тестуватися на гепатити

Варто періодично проходити тестування на вірусні гепатити. Це можна зробити в сімейного лікаря, з яким укладена декларація (і це безоплатно), або власним коштом у приватних лабораторіях.

Ніхто не убезпечений від зараження. Усі, хто користується послугами стоматологічних, косметологічних, татуювальних та інших кабінетів, де можливий контакт із кров’ю, перебувають у групі ризику доти, доки не знають свого гепатит-статусу.

Водночас, якщо виявити гепатит вчасно, це значно покращує прогноз лікування.

Два роки тому Україна приєдналася до Глобальної стратегії елімінації вірусних гепатитів В та С і ухвалила державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.

Наша мета – попередити 90 % нових випадків вірусних гепатитів, виявити 90 % інфікованих осіб, які не знають про свою хворобу, а також охопити лікуванням 90 % хворих на гепатит С і 40% – хворих на гепатит В. Крім того, до 2030 року 90 % дітей мають бути охоплені трьома дозами вакцини від вірусного гепатиту В.

Гепатити впливають на якість та тривалість життя, спричиняють тяжкі наслідки для здоров’я, втрату працездатності та передчасну смертність, множинні супутні стани та захворювання.

Тож протидія поширенню гепатитів – важливе завдання всієї системи громадського здоров’я.

Ігор Кузін, заступник Міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України, спеціально для УП. Життя

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Титульна світлина bluebay2014/Depositphotos

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