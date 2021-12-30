Книжкові підсумки-2021: віражі за пів кроку до прірви

"Українці стали менше читати". Це твердження як мантру із сумом повторюють культурні діячі країни. Факт підтверджує статистика.

Зокрема, Книжкова палата констатує, що станом на грудень 2021 року з 3000 книгарень, що існували в країні на початок 1991 року, на всю країну залишилось менше ніж 200.

Ще в "доковідний" період українці купували менше однієї книжки за два роки. У порівнянні, поляки витрачали на книжки у 2,5 раза більше, а німці – більш ніж у 5 разів більше за українців.

З початком пандемії ситуація лише погіршилася. Звісно, 2020 ковідний рік означився новою реальністю для всього світу.

Нова загроза та нечуваний виклик для людства суттєво змінили буденне життя. Закриті кордони, самоізоляція, локдауни, економічна криза тощо. Пандемія мобілізувала суспільство, показала, як лакмусовий папір, разом всі проблеми людства та перекроїла ринки. Збанкрутували авіаперевізники, майже зупинилась туристична галузь.

Але при цьому зросла капіталізація онлайн сервісів зв'язку, адже з'явився величезний попит на дистанційну форму роботи та навчання. Справжній прорив стався у сфері онлайн-торгівлі, відкрились нові служби доставки замовлень, бо того вимагав попит на ринку.

Збільшився й інтерес до читання літературних видань, адже жорсткі карантинні обмеження звузили коло розваг. Так у 2020 році обсяги продажів паперових книжок у розвинутих країнах (США, Німеччині, Японії) зросли на 5-8%.

Натомість в Україні ситуація розвивалася рівно у зворотному напрямку. Продажі книжок, як офлайн, так і онлайн, впали на 50%. За даними Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, минулого року в Україні видали на 23% менше назв книжок та на 34% менше накладів, ніж у 2019-му. Лише за рік припинили діяльність більш ніж 300 видавництв та 52 книгарні.

За попередніми прогнозами експертів видавничої галузі, 2021 рік проти 2020 року завершиться втратою 25-30% видань за назвами та 50% за накладами.

Книжковий ринок потерпає від піратських передруків та контрафактної продукції. Проти цього закоренілого явища на державному рівні нічого не робиться.

Фото: GaudiLab/Depositphotos

Масштабні літературні події, виставки та фестивалі, зокрема Форум видавців у Львові та "Книжковий арсенал", не мали значного успіху ані для учасників подій, ані для їхніх відвідувачів. У 2020-тому збитки, що понесли видавці в умовах локдаунів в розмірі 5 млн гривень, перекрили державними грантами за рахунок інституційної підтримки Мінкульту.

Цього року компенсація не передбачена. Рік добігає кінця, отже орієнтовний збиток книговидавничої галузі-2021 складе не менше 4-5 мільйонів гривень. Ситуація виглядає найкритичнішою.

Проте ми, як нація, не звикли здаватися. Тим більше що нарівні з негараздами, цього року відбувся і ряд позитивних, на мій погляд, знакових подій.

Сподіваюсь, саме вони запровадять новий вектор розвитку в історії української книги та сприятимуть інтересу до читання у мешканців країни. На передодні новорічних свят відзначу найбільш резонансні.

Президентська ініціатива "єПідтримка"

Президентська ініціатива "єПідтримка" – програма 1000 грн для вакцинованих запрацювала від 19 грудня 2021 року та діятиме до кінця наступного.

Цьогоріч урядом країни на реалізацію програми було спрямовано 3 млрд грн та заплановано ще 3 млрд грн видатків на початок наступного року з можливим розширенням фінансування.

Нагадаю, що згідно з нещодавно оприлюдненою аналітикою від Monobank, одного з банків-партнерів програми "єПідтримка", свою 1000 грн за проведене щеплення від COVID-19 вже отримали 610 тисяч клієнтів Monobank на суму 610 мільйонів гривень.

Майже 30 мільйонів гривень люди вже витратили. Найбільше до душі українцям припали книжки: ця категорія очолює перелік послуг, за які можна сплатити електронними грошима.

Несподівано, але дуже втішливо. Зрозуміло, що запроваджуючи "ковідні" виплати, українська влада ставила собі за мету, крім заохочення до вакцинації, ще й підтримати креативні індустрії, по яких найбільше вдарив карантин. Отже, кожна тисяча, витрачена українцями на книжки, хоча б на маленький крок, але усе ж таки, віддаляє книжковий світ від занепаду.

"Тисяча Зеленського": як отримати гроші за COVID-вакцинацію та де їх використати. Інструкція

Стратегія розвитку читання на 2021-2025 роки

Стратегію розвитку читання на 2021-2025 роки Український інститут книги та Міністерство культури презентували у березні цього року.

У липні відбулись парламентські слухання щодо впровадження цієї Стратегії. До кінця року урядовці мають затвердити на рівні Кабміну зазначену ініціативу.

Далі буде розроблено детальний план реалізації та розпочнеться втілювання задуманого. Очікується, що завдяки впровадженню Стратегії ситуація на книжковому ринку почне змінюватися на краще: якщо зараз в України видається близько 0,25 примірника книжкової продукції на душу населення, то у 2025 цей показник має зрости хоча б до 0,5.

Кількість книгарень має зрости у 2,5 раза від 200 до 500 книгарень по всій країні. Бібліотечні книжкові фонди мають оновлюватися на 2,5 млн примірників щороку, зараз оновлення фондів бібліотек сягає показнику 0,5 млн примірників максимум.

Якщо стратегію ухвалять, українські домогосподарства витрачатимуть на книжки не 55 грн, а втричі-вчетверо більше. Сподіваюсь, що все так і буде, та зустрічаю новий рік з цією надією.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження"

Проєкт Закону № 6287"Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження" Верховна рада зареєструвала 5 листопада 2021 рок. Законопроєктом передбачене:

відшкодування державою витрат на оренду приміщень книгарням до 20% від суми продажів книжки українською мовою (а також мовами ЄС і корінних народів України);

надання сертифікатів на придбання книжок українською мовою при народженні дитини та при досягненні нею 14-річного віку.

Автори законодавчої ініціативи передбачають позитивні та проривні зміни на книжковому ринку як наслідки ухвалення Закону про книжковий рібейт: у перші 2 роки книжковий ринок в Україні зросте на 30-40%, а кількість книгарень подвоїться без суттєвих інвестицій з боку держави; продовж 5 років асортимент книжок українською мовою зросте удвічі, книжковий ринок зросте втричі, а кількість книгарень збільшиться в 4 рази.

Закон про підтримку української книжки є вкрай необхідним. Йдеться не тільки про фінансову підтримку вітчизняного книговидавництва, книгарень чи літераторів, але про захист українського культурного простору, збереження ідентичності, тобто це питання національної безпеки.

Акція "Національний тиждень читання"

Акція "Національний тиждень читання" пройшла в Україні з 13-19 грудня 2021 року під егідою Українського інституту книги.

Метою події було залучення до читання аудиторію, яка на сьогодні читає мало, книжки купує рідко або не купує та не читає взагалі.

Ініціатори нагадали всім, що книжка є найкращим подарунком до свят. У рамках тижня читання відбулися різні активності.

Зокрема УІК презентував дослідження про читання в Україні та провів книжкову виставку у Верховній Раді, що було присвячено 30-річчу незалежності України. Українські видавці підготували усі свої найкращі знакові книги та видання.

Для дітей та дорослих: ТОП-25 книг, які будуть чудовим подарунком

"Топ БараБуки"

"Топ БараБуки" – щорічний список найкращих родинних видань 2021 року. Напередодні події, що восьмий рік поспіль проводить простір української дитячої книги "BaraBooka", було оголошено результати голосування читачів за улюблені видання в номінації "Вибір читачів".

Особлива цінність цього переліку для усіх батьків, вчителів та бібліотекарів у тому, що список є результатом річного аналізу здобутків ринку української дитячої книжки. Цьогорічних переможців обирали з короткого списку, куди увійшли 30 найкращих неперекладних видань для дітей та підлітків.

"Топ БараБуки": оголосили найкращі родинні видання 2021 року

У топ потрапляють винятково видання українських авторів(ок). До ТОП- 10 переможців цього року увійшли книжки:

Ірини Озимок "У міста є Я" (ілюстрації Анна Іваненко, студія сері/граф; видавництво "Книголав");

Світлани Ройз "Таємниця життя та смерті" (ілюстрації Марія Рудик, "Видавництво Старого Лева");

Серія книжок "Куди і звідки" Романи Романишин, Андрія Лесів. ("Видавництво Старого Лева");

"Абетка від Маєчки" Ілі Варіної, Ольги Штонди (Артвидавництво "Небо"),

"Пароплави і кити" Григорія Фальковича, ілюстрації Яни Гранковської, Ростислава Попського (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА");

Комікс "Апокаліпсис: 40 правил виживання" Юрія Нікітінського (текст), Еліни Цильке (ілюстрації) (видавництво "Артбукс");

"Чарівна книжка про какашки"Ганна Булгакової, ілюстрації Юлія Гречух (видавництво "Ранок");

"Козаки правлять країною" Олексія Сокирко, Ірини Голодюк, Ліни Максимук, Марини Старик, Наталії Соболевської, ілюстрації Наталія Кудляк (видавництво "Дискурсус");

"Майка Паливода обирає професію" Мії Марченко, ілюстрації Олександра Болотова (видавництво "Читаріум");

"Україна. Від первісних часів до сьогодення" Сергія Жукова, Марії Тахтаулової, ілюстрації Жені Миронюка (видавництво "Ранок").

Я виділив ці книжки навмисно, адже саме вони формують сьогодні потужний пласт сучасної української літератури для юних читачів. І саме маленькі книголюби невдовзі стануть флагманами нового читацького кола в нашій країні.

Яскравих книжок для дітей в Україні справді стає усе більше. І я щиро вірю, що завдяки програмам, які були започатковані у важкому, "ковідному" та переломному 2021 році, дуже скоро нові книжкові видання заповнюватимуть фонди дитячих бібліотек країни (замість старих, морально застарілих творів), їхні автори презентуватимуть літературну Україну на міжнародних фестивалях дитячої книги.

Книжки українських дитячих літераторів лягатимуть в сюжет потужних дитячих блокбастерів, що виходитимуть різними мовами світу. А, можливо, згодом персонажі сучасних українських дитячих книжок, нарівні із корейськими, створюватимуть світові тренди для дітей. Я з надією дивлюсь у майбутнє, вірю у світлі зміни, бо я видаю дитячі книжки, а там завжди добрий фінал!

Бажаю всім миру та злагоди, цікавих сюжетів та захопливих пригод, нових книжок та нових відкриттів у новому книжковому році!

Віктор Круглов, Генеральний директор видавництва "Ранок", спеціально для УП. Життя

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