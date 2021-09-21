Право на думку: чому українській медицині потрібна практика незалежної експертизи

Останні півтора року коронавірус захоплює всю увагу в питаннях здоров’я. Однак інші хвороби нікуди не зникли і, поки всі ресурси спрямовуються лише в одну сферу, проблеми галузі залишаються. І чи не ключова з них у всьому світі – ефективність постановки діагнозів.

Чим далі вона залишається в тіні, тим сильніше поглиблюється, і все більше людей ризикують не отримати необхідне лікування вчасно.

Проте рішення існує й не потребує значних інвестицій – це розвиток так званої "другої думки".

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Пошуки довіри

Базова умова успішного одужання – впевненість у фахівці, який призначає лікування. Особливо в тих ситуаціях, коли необхідно діяти швидко.

Так, щороку все більше українців стикаються з онкологічними захворюваннями. У 2020 році країна була другою в Європі за темпами поширення всіх форм раку, а за рівнем смертності входить у 50 країн з найгіршими показниками.

Попри всі важливі кампанії, які навчають тому, що рак – не вирок, пацієнти все ще вимушені проходити цей непростий шлях лише зі своєю родиною й близькими. І навіть якщо вдалося знайти гарного лікаря, то його висновки слід уточнювати в незалежних лікарів.

Онкологія тут не є унікальною. Схожа історія складається й у сфері кардіології, хірургії тощо.

В світовій практиці для цього є рішення – "друга думка": консультація з експертом, який може перевірити якість діагнозу й коректність лікування.

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Такий підхід дозволяє з одного боку не поспішати, адже інколи зайві дії можуть лише все ускладнити, але з іншого – допомагає не затягувати.

"Друга думка" дає можливість не проходити крізь всі процедури аналізів наново, але ефективно використати ті дані, що вже є в пацієнтів. Результатом цього стають значні заощадження часу й грошей.

Світова практика

Ідея "другої думки" не випадково найбільш поширена в таких медично розвинених країнах, як Ізраїль чи Німеччина. Навіть там, де знавців та інфраструктури достатньо, люди розуміють, що лише одного висновку для таких відповідальних питань, як підбір лікування, недостатньо. До "другої думки" найчастіше звертаються:

коли поставили сумнівний діагноз, а пацієнт чи його рідні хочуть перевірити правильність,

коли потрібне уточнення стадії, поширеності онкопатології,

щоб уточнити доцільність хірургічного втручання,

заради призначення протоколів для подальшого лікування, перевірки обраного протоколу хіміотерапії,

задля планування подальшого терапевтичного лікування дорогими препаратами.

В Ізраїлі опція вибору лікаря або лікарів для перевірки є навіть в переліку медичних послуг, які надає держава. Це говорить про поширеність такої практики.

Скористатись послугою можуть і громадяни України, і деякі вже звертаються до неї. Так, у моїй практиці є приклади того, коли діагноз пацієнтів змінювався, а інколи й взагалі не було потрібно лікування.

Показова історія 37-річної пацієнтки з діагнозом "рак шийки матки". Вона звернулася за другою думкою й відправилась до Ізраїлю для подальшого обстеження. На той момент в Україні їй вже була призначена операція по видаленню органу.

Завдяки сучасним технологіям й експертизі лікарів в Ізраїлі, після тривалих перевірок біопсії рак не виявили, а попередній діагноз не підтвердили. Продовження цієї історії ще дивовижніше, саме в Ізраїлі пацієнтка пройшла процедуру штучного запліднення і готується стати мамою.

Хочу тут навести розлогу думку компетентної ізраїльської експертки Севілі Алаєвої, менеджерки зі стратегічного партнерства відділу міжнародної медицини Rabin Medical Center:

"Наша держава займає перші позиції в лікуванні онкологічних захворювань. Тут зібрані головні інновації й більше половини пацієнтів, які приїжджають пройти лікування раку, після проведення діагностики отримують інший діагноз: змінюється стадія або клінічна картина хвороби. Правильна постановка діагнозу дозволяє підібрати найбільш коректний для кожного пацієнта план лікування".

Крім того, важливо, що у світі "друга думка" доступна як безпосередньо в кабінеті лікаря, так і дистанційно. Тобто в багатьох ситуаціях навіть їхати немає потреби – лікарю достатньо відправити дані аналізів, щоб отримати якісну консультацію.

Розвиток "другої думки" в Україні

Національна система охорони здоров’я непогано впоралась із екстреною ситуацією, викликаною коронавірусом.

Однак в цілому Україна посідає 79 місце серед 100 країн у рейтингу якості медичних послуг. Якщо до цього показника додати невтішну статистику за більшістю хвороб, то ситуація виглядає доволі критично.

Звичайно, що розвиток послуги "другої думки" не вирішить усіх питань української медицини за один раз, але це точно та практика, яка має бути запозичена й підтримана.

Тим більше, що такі рішення не потребують значних фінансових вливань, а скоріше створюють умови для підвищення компетенцій лікарів і допомагають пацієнтам почувати себе більш впевнено.

Анна Жарова, директорка "Ізраїльсько-українського альянсу"

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина DragonImages/Depositphotos

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