7 способів мотивувати дитину краще вчитися в школі

Як мотивувати дитину до навчання, якщо вона, здається, не хоче робити домашнє завдання або взагалі ходити в школу?

Як батьки, ми інвестуємо в освіту дітей, тому що знаємо, наскільки це важливо для їхнього майбутнього. На жаль, наші діти не завжди поділяють нашу стурбованість своїм майбутнім та не мають мотивації до навчання.

Це очевидно, тому що вони продовжують надавати пріоритет перегляду YouTube, іграм та спілкуванню зі своїми друзями, замість читання, наприклад, домашнього завдання з української літератури.

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Як заохотити дитину до навчання та чому наші діти не мають мотивації? Зрештою, це ж в їхніх інтересах – добре вчитися. Чому вони не хочуть досягти успіху, так само як ми хочемо, щоб вони досягли успіху?

Школа – це аспект життя, який вимагає дисципліни та праці.

Цінність успіху у навчанні у тому, наскільки вмотивована ваша дитина. Однак неможливо дитину примусити бути вмотивованим.

Вона сама має зрозуміти переваги отримання хорошої освіти. І якщо ви намагаєтеся змусити дитину бути мотивованою, це завжди погіршує ситуацію.

Фото: AlexLipa/Depositphotos

Тоні Роббінс, один із найвідоміших коучів у світі, розповідає про наші внутрішні потреби і внутрішню мотивацію, а також про науку досягнень та важливість наших рішень. Він якось сказав: "Немає лінивих людей, просто є цілі, які не надихають".

Також він говорив, про потреби людей, які мотивують їх рухатися уперед.

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4 базові потреби:

Certainty – визначеність, впевненість (у тому числі безпека)

Uncertainty / Variety – різноманітність

Significance – значимість

Connection / Love – взаємодія, любов

2 духовні потреби:

Growth – зростання, розвиток

Contribution – принесення користі іншим

Чи не помічали ви, що багато заможних людей походили з малозабезпечених сімей, в яких не були закриті навіть базові потреби дитини?

Потреби дійсно мотивують людей ставати кращими та зростати. Але як зацікавити дитину до навчання?

Орієнтуючись на це та постійно працюючи з батьками, я виробила свої 7 порад, як сформувати мотивацію до навчання.

Залишайтеся позитивними

Підтримуйте з дитиною відкриті та позитивні стосунки. Нагадайте собі, що ви і ваша дитина в одній команді. Це дозволить вам бути впливовими, що є найважливішим інструментом батьківства.

Покарання, проповідування та погрози ні до чого не приведуть і згубно вплинуть на ваші стосунки та їхню мотивацію.

Ваші почуття тривоги, розчарування та страхи є цілком нормальними та зрозумілими, коли мова йде про навчання дитини, але реагувати на своїх дітей через призму цих емоцій –неефективно і навпаки погіршує ситуацію.

Пам’ятайте, ваша дитина, коли демонструє апатію до навчання, не поводиться так навмисно, щоб зробити ваше життя нестерпним. Нагадуйте собі, що ваша робота – допомогти їй навчитися бути відповідальною.

Включіть правило "Коли ти"

Один з уроків життя – ми отримуємо заробітну плату після виконання роботи. Тож почніть говорити такі речі: "Коли ти закінчиш навчання, ти можеш зайти до свого друга".

Або:

"Коли ваше домашнє завдання буде виконано, ми можемо обговорити перегляд того мультфільму, який ви хотіли побачити на Netflix".

Диктуйте правила і дотримуйтесь своїх обіцянок, якщо дитина виконала свої зобов'язання. Якщо у вашої дитини відсутня дисципліна, це допоможе її створити.

Дійсно, застосовуючи правило "коли ти", ви допомагаєте дитині навчитися робити те, до чого її мозок ще не пристосований.

До того ж так дитина задовільнятиме свої потреби.

Створіть розклад для своєї дитини

Розклад може включати запланований час на навчання, виконання домашнього завдання та відпочинку.

Ви разом можете вирішити, що дитина повинна, наприклад, присвятити певну кількість годин навчанню. Протягом цього часу забороняється використання електроніки та інших відволікаючих факторів.

Деякі діти слухають музику під час навчання, і це нормально. Але майте на увазі, що оскільки музика зазвичай включається через телефон, це означає, що YouTube, Twitter, месенджери будуть смикати дитину та відвертати увагу від важливіших справ.

Такий розклад не є покаранням. Скоріше, це спосіб допомогти дитині зосередитися на шкільних предметах.

Створіть сприятливу атмосферу для навчання

Вашій дитині може знадобитися тихе місце якомога далі від братів і сестер для навчання.

Дайте дитині місце для фантазії, нехай вона сама облаштує своє робоче місце, щоб приємніше було туди повертатися.

Якщо дитина з молодших класів, можливо, наприклад, слід поклеїти шпалери із зоряним небом, тоді дитина вчитиметься, уявляючи себе на космічному кораблі. Вчитися може бути весело.

Підтримуйте дитину

Щоб ваша дитина була зосереджена, вам може знадобитися посидіти з нею, поки вона виконуватиме домашнє завдання. Ви можете почитати книгу або газету, поки вона працює. Просто будьте поруч.

Якщо вона застрягла на якійсь темі, допоможіть їй з домашнім завданням, але не робіть за неї свою роботу.

Наприклад, нормально переглянути її роботу та запитати, чи має певний абзац для неї сенс. Але не годиться писати з нею кожне речення або працювати над кожною математичною задачею.

Розбийте завдання на частини

Вирішіть разом, чи потрібно допомагати дитині розбивати завдання на менші частини, щоб було легше їх виконувати.

Дайте дитині вибір

Ще один спосіб мотивувати дитину – допомогти їй відчути контроль над тим, що вона робить, надавши вибір.

Наприклад, запропонуйте дитині обрати одяг для школи з двох варіантів. Їй не дозволяється обирати, іти в школу чи ні, але вона може обрати, у чому піти.

І якщо у вас немає можливості витрачати багато часу, бажання, або ви просто вибилися із сил і не знаєте, що робити, аби дитина все ж почала вчитися, ви можете делегувати це приватним школам, в яких є відповідні спеціалісти-психологи.

Сама школа може попіклуватися про те, аби ваша дитина отримала стимули для зросту. Нарешті, іноді найкращий спосіб мотивувати дитину – це знайти у її заняттях щось веселе.

Заняття та ігри, які мотивують дитину

Дітям не потрібні мотиваційні промови. Вони потребують занять, які пробудять у них внутрішню мотивацію. Ось деякі з таких занять.

Вікторина

Там, де є змагання, є і мотивація. Кращий спосіб повторити з дитиною те, що вона вивчила – ставити їй запитання, хвалити її, якщо вона відповіла правильно.

Це можна зробити в ігровій формі. Цінуйте зусилля, які дитина докладає для того, щоб виграти у вікторині, а не сам результат, особливо, якщо у вікторині бере участь декілька дітей.

Суть цього заняття в тому, щоб мотивувати дітей вчитися, а не соромити їх за неправильну відповідь.

"Іграшкові перегони"

У цю гру можуть грати двоє й більше дітей. Вам буде потрібно кілька фігурок тварин (слонів, тигрів тощо).

Розкресліть папір у вигляді траси для перегонів (на 15–20 ходів). Помістіть фігурки тварин на початок доріжки.

Дитина може переміщати фігурку щоразу, коли демонструє бажану поведінку: виконує домашнє завдання, сама прибирає іграшки, вигулює собаку, допомагає вам удома тощо.

Дитина, яка першою завершила перегони, отримує винагороду.

"20 запитань"

Це цікавий спосіб ознайомити дитину з іменами й діяльністю відомих учених, політиків, письменників та акторів.

Дитина повинна уявити, що бере інтерв'ю у знаменитої персони, а також придумати запитання для цієї розмови.

Гра не тільки мотивуватиме дитину домагатися більшого, а й допомагатиме їй використовувати ідеї, апробовані відомими людьми, для вирішення власних життєвих проблем.

"Полювання на скарби"

У цю гру можна грати з дитиною протягом тижня або навіть місяця. Кожного дня, коли дитина виконує роботу по господарству, ви даєте їй одну підказку.

До кінця тижня підказки приведуть її до нагороди, яку вона заробляє кожного дня своєю працею. Якщо дитина не виконує визначену роботу, гра починається спочатку.

Цю гру можна використовувати і щодо оцінок, які дитина отримує в школі. Наприклад, за оцінку 12 вона здобуває складну підказку, за 11 і 10 – просту, а за оцінки нижче 10 не отримує жодних підказок.

"Виходь!"

У цю гру добре грати в класі перед перервою. Дітям ставлять три запитання за матеріалом, який вони вивчали на уроці.

Ті, хто правильно відповість на три запитання, можуть вийти з класу раніше за інших. Щоб зіграти в цю гру, діти повинні стати в чергу.

Ті, хто неправильно відповів на питання, стають у кінець черги й починають гру спочатку.

Олена Вишнякова, почесний консул Латвійської Республіки у Чернігові, спеціально для УП. Життя

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Титульна світлина AllaSerebrina/Depositphotos

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